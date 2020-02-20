Лига Европы. Аякс уступил Хетафе, Айнтрахт разбил Зальцбург (обновляется)

В четверг проходят первые матчи 1/16 финала Лиги Европы

  • 20.02.2020 22:05
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  • 1 комментарий
Лига Европы. Аякс уступил Хетафе, Айнтрахт разбил Зальцбург (обновляется)
© Sport.ua

В четверг, 20 февраля, проходят первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Восемь матчей уже сыграны, остальные начались в 22:00 по Киеву.

Отметим, что единственный представитель Украины, донецкий «Шахтер», свой домашний поединок против «Бенфики» выиграл.  

Лига Европы. Первые матчи 1/16 финала

Матчи в 19:55

«Шахтер» (Украина) – «Бенфика» (Португалия) – 2:1
Голы: 1:0 – 56 Алан Патрик, 1:1 – 66, пенальти Пицци, 2:1 – 72 Коваленко.

«Айнтрахт Ф» (Германия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – 4:1
Голы: 1:0 – 12 Камада, 2:0 – 43 Камада, 3:0 – 53 Камада, 4:0 – 56 Костич, 4:1 – 85, пенальти Хван Хи Чхан.

«Хетафе» (Испания) – «Аякс» (Нидерланды) – 2:0
Голы: 1:0 – 37 Дейверсон, 2:0 – 90 Кенеди.

«Лудогорец» (Болгария) – «Интер» (Италия) – 0:2
Голы: 0:1 – 71 Эриксен, 0:2 – 90, пенальти Лукаку.

«Брюгге» (Бельгия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 1:1
Голы: 1:0 – 15 Бонавентуре, 1:1 – 36 Марсьяль.

ЧФР (Румыния) – «Севилья» (Испания) – 1:1
Голы: 1:0 – 59, пенальти Дяк, 1:1 – 82 Эн-Несири.

«Копенгаген» (Дания) – «Селтик» (Шотландия) –  1:1
Голы: 0:1 – 14 Эдуар, 1:1 – 52 Н’Дойе.

«Спортинг» (Португалия) – «Истанбул» (Турция) – 3:1 
Голы: 1:0 – 3 Коатес, 2:0 – 44 Шпорар, 3:0 – 51 Вьетто, 3:1 – 77, пенальти Вишча.

Матчи в 22:00

«Олимпиакос» (Греция) – «Арсенал» (Англия)

«Рома» (Италия) – «Гент» (Бельгия)

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) – ЛАСК (Австрия)

«Вулверхэмптон» (Англия) – «Эспаньол» (Испания)

АПОЭЛ (Кипр) – «Базель» (Швейцария)

«Вольфсбург» (Германия) – «Мальме» (Швеция)

«Байер» (Германия) – «Порту» (Португалия)

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Брага» (Португалия)

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 20.02.2020 22:09
    0
    Хетафе пока главная Синдерелла праздника.....
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 20.02.2020 22:09
    0
    Хетафе пока главная Синдерелла праздника.....
    Ссылка
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