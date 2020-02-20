Лига Европы. Аякс уступил Хетафе, Айнтрахт разбил Зальцбург (обновляется)

В четверг, 20 февраля, проходят первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.
Восемь матчей уже сыграны, остальные начались в 22:00 по Киеву.
Отметим, что единственный представитель Украины, донецкий «Шахтер», свой домашний поединок против «Бенфики» выиграл.
Лига Европы. Первые матчи 1/16 финала
Матчи в 19:55
«Шахтер» (Украина) – «Бенфика» (Португалия) – 2:1
Голы: 1:0 – 56 Алан Патрик, 1:1 – 66, пенальти Пицци, 2:1 – 72 Коваленко.
«Айнтрахт Ф» (Германия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – 4:1
Голы: 1:0 – 12 Камада, 2:0 – 43 Камада, 3:0 – 53 Камада, 4:0 – 56 Костич, 4:1 – 85, пенальти Хван Хи Чхан.
«Хетафе» (Испания) – «Аякс» (Нидерланды) – 2:0
Голы: 1:0 – 37 Дейверсон, 2:0 – 90 Кенеди.
«Лудогорец» (Болгария) – «Интер» (Италия) – 0:2
Голы: 0:1 – 71 Эриксен, 0:2 – 90, пенальти Лукаку.
«Брюгге» (Бельгия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 1:1
Голы: 1:0 – 15 Бонавентуре, 1:1 – 36 Марсьяль.
ЧФР (Румыния) – «Севилья» (Испания) – 1:1
Голы: 1:0 – 59, пенальти Дяк, 1:1 – 82 Эн-Несири.
«Копенгаген» (Дания) – «Селтик» (Шотландия) – 1:1
Голы: 0:1 – 14 Эдуар, 1:1 – 52 Н’Дойе.
«Спортинг» (Португалия) – «Истанбул» (Турция) – 3:1
Голы: 1:0 – 3 Коатес, 2:0 – 44 Шпорар, 3:0 – 51 Вьетто, 3:1 – 77, пенальти Вишча.
Матчи в 22:00
«Олимпиакос» (Греция) – «Арсенал» (Англия)
«Рома» (Италия) – «Гент» (Бельгия)
«АЗ Алкмар» (Нидерланды) – ЛАСК (Австрия)
«Вулверхэмптон» (Англия) – «Эспаньол» (Испания)
АПОЭЛ (Кипр) – «Базель» (Швейцария)
«Вольфсбург» (Германия) – «Мальме» (Швеция)
«Байер» (Германия) – «Порту» (Португалия)
«Рейнджерс» (Шотландия) – «Брага» (Португалия)
Источник — Sport.ua
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