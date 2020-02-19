Тоттенхэм
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Тотенхэм – РБ Лейпциг. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видео голов и обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 19.02.2020 22:04
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Тотенхэм – РБ Лейпциг. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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Сегодня, 19 февраля, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов прошлогодний финалист турнира «Тоттенхэм» из Лондона встречается с одним из лидеров чемпионата Германии, «РБ Лейпциг».

Sport.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Санчес, Уинкс, Ло Чельсо, Алли, Бергвейн, Орье, Лукас Моура, Жедсон Фернандеш, Дэвис.

«РБ Лейпциг»: Гулач, Анхелиньо, Забитцер, Вернер, Клостерманн, Нкунку, Шик, Мюкиле, Хальсбенберг, Ампаду, Лаймер.

Смотрите видео голов и обзор матча (новость обновляется)

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Источник — Sport.ua

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