Дубай. Плишкова и Мугуруса вышли в четвертьфинал (обновляется)

В среду, 19 февраля, на престижном турнире серии Премьер в Дубае проходят матчи второго круга.
К сожалению, лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская выбыли уже в первом раунде.
К слову, обидчица Элины, американка Дженнифер Брэди, во втором круге выбила из борьбы 17-ю ракетку мира Маркету Вондроушову.
Вероника Кудерметова из России, которая вырвала победу у Даяны, в трех сетах уступила финалистке Australian Open Гарбинье Мугурусе из Испании.
Дубай. Второй круг
Каролина Плишкова (Чехия) – Кристина Младенович (Франция) – 6:1, 6:2
Дженнифер Брэди (США) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 4:6, 6:4, 6:1
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Вероника Кудерметова (Россия) – 7:5, 4:6, 6:4
Петра Мартич (Хорватия) – Барбора Стрыцова (Чехия) – 6:3, 6:3
Анетт Контавейт (Эстония) – Анастасия Павлюченкова (Россия)
Симона Халеп (Румыния) – Онс Жабер (Тунис)
Элиза Мертенс (Бельгия) – Арина Соболенко (Беларусь)
Елена Рыбакина (Казахстан) – Катерина Синякова (Чехия)
Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Халеп / Жабер – Мертенс / Соболенко
Брэди – Мугуруса
Нижняя часть сетки
Мартич – Контавейт / Павлюченкова
Рыбакина / Синякова – Кар. Плишкова
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.