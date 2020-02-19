Дубай. Плишкова и Мугуруса вышли в четвертьфинал (обновляется)

Украинки вылетели еще в первом круге

  • 19.02.2020 16:20
  • 539 просмотров
  • 2 комментария
Дубай. Плишкова и Мугуруса вышли в четвертьфинал (обновляется)
© WTA. Гарбинье Мугуруса

В среду, 19 февраля, на престижном турнире серии Премьер в Дубае проходят матчи второго круга.

К сожалению, лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская выбыли уже в первом раунде.

К слову, обидчица Элины, американка Дженнифер Брэди, во втором круге выбила из борьбы 17-ю ракетку мира Маркету Вондроушову.

Вероника Кудерметова из России, которая вырвала победу у Даяны, в трех сетах уступила финалистке Australian Open Гарбинье Мугурусе из Испании.

Дубай. Второй круг

Каролина Плишкова (Чехия) – Кристина Младенович (Франция) – 6:1, 6:2
Дженнифер Брэди (США) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 4:6, 6:4, 6:1
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Вероника Кудерметова (Россия) – 7:5, 4:6, 6:4
Петра Мартич (Хорватия) – Барбора Стрыцова (Чехия) – 6:3, 6:3
Анетт Контавейт (Эстония) – Анастасия Павлюченкова (Россия)
Симона Халеп (Румыния) – Онс Жабер (Тунис)
Элиза Мертенс (Бельгия) – Арина Соболенко (Беларусь)
Елена Рыбакина (Казахстан) – Катерина Синякова (Чехия)

Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Халеп / Жабер – Мертенс / Соболенко
Брэди – Мугуруса 

Нижняя часть сетки

Мартич – Контавейт / Павлюченкова 
Рыбакина / Синякова – Кар. Плишкова 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 19.02.2020 17:33
    0
    vital, 19.02.2020 17:20
    В Дубаї українське дербі як зазвичай не відбулось. Коли вже нарешті наші дівчата будуть радувати українських вболівальників тенісу своїми успіхами, а не лише фанів їх суперниць?
    дерби буде в першому колі кваліфікації
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 19.02.2020 17:20
    0
    В Дубаї українське дербі як зазвичай не відбулось. Коли вже нарешті наші дівчата будуть радувати українських вболівальників тенісу своїми успіхами, а не лише фанів їх суперниць?
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 19.02.2020 17:33
    0
    vital, 19.02.2020 17:20
    В Дубаї українське дербі як зазвичай не відбулось. Коли вже нарешті наші дівчата будуть радувати українських вболівальників тенісу своїми успіхами, а не лише фанів їх суперниць?
    дерби буде в першому колі кваліфікації
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 19.02.2020 17:20
    0
    В Дубаї українське дербі як зазвичай не відбулось. Коли вже нарешті наші дівчата будуть радувати українських вболівальників тенісу своїми успіхами, а не лише фанів їх суперниць?
    Ссылка
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