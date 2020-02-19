Тоттенхэм
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РБ Лейпциг
19.02.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм – РБ Лейпциг. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 19.02.2020 16:24
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Тоттенхэм – РБ Лейпциг. Текстовая трансляция матча

В среду Тоттенхэм, 19-го февраля, состоится первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Тоттнхэмом» и «Лейпцигом». Поединок пройдет в Лондоне на поле стадиона «Тоттенхэм Хоттспур», начало в 22:00 по киевскому времени.
 
«Шпоры» продолжают выступление в нынешней Лиге чемпионов, но при этом ведут отчаянную борьбу за место в престижном турнире и на следующий сезон. Пока что команда Жозе Моуринью не попадает в число участников ЛЧ-2020/21, и многое в этом плане может решить ближайший матч АПЛ. А проведет его «Тоттенхэм» на выезде с «Челси» уже в субботу! Так что перед португальским тренером стоит непростая задача – и «Лейпциг» обыграть, и силы сэкономить. А вот Юлиану Нагельсману проще: «быки» и так прыгнули выше головы, и сейчас в Бундеслиге идут на 2-й строчке, отставая от «Баварии» всего на 1 очко. Так что каким бы ни был результат в итоге противостояния с лондонским клубом, тренера, который на 25 лет моложе Моуринью, вряд ли обвинят в некомпетентности. Ну а болельщиков ожидает непредсказуемый поединок.
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

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