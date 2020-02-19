Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч.

«Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг» – 0:0



Джовани Ло Чельсо (10) - Марсель Забитцер (12).

«Тоттенхэм»: Уго Льорис - Бен Дэвис, Давинсон Санчес, Тоби Алдервейрелд, Серж Орье - Деле Алли, Жедсон Фернандеш, Гарри Уинкс, Джовани Ло Чельсо, Лукас Моура - Стивен Бергвейн.

Запасные: Пауло Гассанига, Ян Вертонген, Джафет Танганга, Эрик Дайер, Эрик Ламела, Тангай Н'Домбеле, Оливер Скипп.

«РБ Лейпциг»: Петер Гулачи - Марцель Хальстенберг, Норди Мукиэле, Этан Ампаду, Анхелиньо, Лукас Клостерман - Конрад Лаймер, Кристофер Нкунку, Марсель Забитцер - Тимо Вернер, Патрик Шик.

Запасные: Ивон-Ландри Мвого, Эмиль Форсберг, Амаду Айдара, Даниэль Ольмо, Адемола Лукман, Ханнес Вольф, Юссуф Поульсен.

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).

Арбитр: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция).



27 мин. Вернер оказался в офсайде.



24 мин. Половина тайма позади. Лейпциг чаще владеет мячом (67:33%). Игроки немецкой команды и фолят чаще - 4:3.



22 мин. Хозяева надеются на контратаки, они отдали мяч сопернику и отошли в оборону.



19 мин. Очередной пожар в штрафной Тоттенхэма, но защитники все же сумели вынести мяч подальше.



17 мин. Опасно! После подачи с углового слева Шик выпрыгнул выше всех и головой подрезал мяч в ближний угол - чуть неточно!



15 мин. Немножко успокоилась игра, упал темп.



12 мин. А теперь и Забитцер прыгнул в ноги Бнргвейну у центрального круга.



10 мин. Ло Чельсо грубо сыграл против Забитцера в середине поля.



9 мин. Шик с ходу пробил в ближний угол - Льорис со второй попытки накрыл мяч!



8 мин. Ухххххх! Бергвейн обыграл защитника и нанес обводящий удар. Гулачи в прыжке отбил мяч, тот угодил в ногу сопернику - и от нее улетел за ворота!



7 мин. Ло Чельсо подал угловой слева - слишком сильно.



5 мин. Гости продолжают владеть преимуществом, "шпоры" отбиваются.



2 мин. Вернер оказался в офсайде.



2 мин. Моментище! Анхелиньо справа ворвался в штрафную и пробил - мяч от ноги вратаря угодил в ШТАНГУ!



1 мин. Шик с ходу пробил от линии штрафной - рядом с ближней штангой!



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева в белом, гости в черном.







Раздевалка гостей:





Тоттенхэм на разминке:





Примерные схемы команд:





В среду Тоттенхэм, 19-го февраля, состоится первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Тоттнхэмом» и «Лейпцигом». Поединок пройдет в Лондоне на поле стадиона «Тоттенхэм Хоттспур», начало в 22:00 по киевскому времени.



«Шпоры» продолжают выступление в нынешней Лиге чемпионов, но при этом ведут отчаянную борьбу за место в престижном турнире и на следующий сезон. Пока что команда Жозе Моуринью не попадает в число участников ЛЧ-2020/21, и многое в этом плане может решить ближайший матч АПЛ. А проведет его «Тоттенхэм» на выезде с «Челси» уже в субботу! Так что перед португальским тренером стоит непростая задача – и «Лейпциг» обыграть, и силы сэкономить. А вот Юлиану Нагельсману проще: «быки» и так прыгнули выше головы, и сейчас в Бундеслиге идут на 2-й строчке, отставая от «Баварии» всего на 1 очко. Так что каким бы ни был результат в итоге противостояния с лондонским клубом, тренера, который на 25 лет моложе Моуринью, вряд ли обвинят в некомпетентности. Ну а болельщиков ожидает непредсказуемый поединок.



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг».



АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА