Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч.
«Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг» – 0:0
Джовани Ло Чельсо (10) - Марсель Забитцер (12).
«Тоттенхэм»: Уго Льорис - Бен Дэвис, Давинсон Санчес, Тоби Алдервейрелд, Серж Орье - Деле Алли, Жедсон Фернандеш, Гарри Уинкс, Джовани Ло Чельсо, Лукас Моура - Стивен Бергвейн.
Запасные: Пауло Гассанига, Ян Вертонген, Джафет Танганга, Эрик Дайер, Эрик Ламела, Тангай Н'Домбеле, Оливер Скипп.
«РБ Лейпциг»: Петер Гулачи - Марцель Хальстенберг, Норди Мукиэле, Этан Ампаду, Анхелиньо, Лукас Клостерман - Конрад Лаймер, Кристофер Нкунку, Марсель Забитцер - Тимо Вернер, Патрик Шик.
Запасные: Ивон-Ландри Мвого, Эмиль Форсберг, Амаду Айдара, Даниэль Ольмо, Адемола Лукман, Ханнес Вольф, Юссуф Поульсен.
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).
Арбитр: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция).
27 мин. Вернер оказался в офсайде.
24 мин. Половина тайма позади. Лейпциг чаще владеет мячом (67:33%). Игроки немецкой команды и фолят чаще - 4:3.
22 мин. Хозяева надеются на контратаки, они отдали мяч сопернику и отошли в оборону.
19 мин. Очередной пожар в штрафной Тоттенхэма, но защитники все же сумели вынести мяч подальше.
17 мин. Опасно! После подачи с углового слева Шик выпрыгнул выше всех и головой подрезал мяч в ближний угол - чуть неточно!
15 мин. Немножко успокоилась игра, упал темп.
12 мин. А теперь и Забитцер прыгнул в ноги Бнргвейну у центрального круга.
10 мин. Ло Чельсо грубо сыграл против Забитцера в середине поля.
9 мин. Шик с ходу пробил в ближний угол - Льорис со второй попытки накрыл мяч!
8 мин. Ухххххх! Бергвейн обыграл защитника и нанес обводящий удар. Гулачи в прыжке отбил мяч, тот угодил в ногу сопернику - и от нее улетел за ворота!
7 мин. Ло Чельсо подал угловой слева - слишком сильно.
5 мин. Гости продолжают владеть преимуществом, "шпоры" отбиваются.
2 мин. Вернер оказался в офсайде.
2 мин. Моментище! Анхелиньо справа ворвался в штрафную и пробил - мяч от ноги вратаря угодил в ШТАНГУ!
1 мин. Шик с ходу пробил от линии штрафной - рядом с ближней штангой!
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева в белом, гости в черном.
Раздевалка гостей:
Тоттенхэм на разминке:
Примерные схемы команд:
В среду Тоттенхэм, 19-го февраля, состоится первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Тоттнхэмом» и «Лейпцигом». Поединок пройдет в Лондоне на поле стадиона «Тоттенхэм Хоттспур», начало в 22:00 по киевскому времени.
«Шпоры» продолжают выступление в нынешней Лиге чемпионов, но при этом ведут отчаянную борьбу за место в престижном турнире и на следующий сезон. Пока что команда Жозе Моуринью не попадает в число участников ЛЧ-2020/21, и многое в этом плане может решить ближайший матч АПЛ. А проведет его «Тоттенхэм» на выезде с «Челси» уже в субботу! Так что перед португальским тренером стоит непростая задача – и «Лейпциг» обыграть, и силы сэкономить. А вот Юлиану Нагельсману проще: «быки» и так прыгнули выше головы, и сейчас в Бундеслиге идут на 2-й строчке, отставая от «Баварии» всего на 1 очко. Так что каким бы ни был результат в итоге противостояния с лондонским клубом, тренера, который на 25 лет моложе Моуринью, вряд ли обвинят в некомпетентности. Ну а болельщиков ожидает непредсказуемый поединок.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг».
АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.