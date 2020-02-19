Динамо перенесло открытую тренировку по неожиданной причине

Киевское «Динамо» приняло решение перенести открытую тренировку, назначенную ранее на 20 февраля. В заявлении клуба говорится:

«В связи с тем, что запланированная в соответствии с графиком подготовки первой команды открытая для болельщиков тренировка выпадает на День памяти Героев Небесной Сотни, клубом было принято решение об отмене мероприятия и переносе его на другой день.

20 февраля футбольный клуб Динамо, как и вся страна, будет чтить память Героев новейшей украинской истории и чествовать подвиг участников Революции достоинства».

О новой дате открытой для болельщиков тренировки будет сообщено позже.