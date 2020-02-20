Шахтер Донецк
1:1
Бенфика
'65   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Бенфика – 1:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией первого поединка 1/16 финала Лиги Европы

  • 20.02.2020 19:53
  • 39995 просмотров
  • 243 комментария
Шахтер – Бенфика – 1:0. LIVE
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Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч.

«Шахтер» – «Бенфика» – 1:1

Алан Патрик (56) – Пицци (67, с пенальти)

«Шахтер»: Андрей Пятов, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Ромеро Марлос, Виктор Коваленко, Тайсон, Жуниор Мораес

Запас: Алексей Шевченко, Валерий Бондарь, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Евгений Коноплянка, Даниил Сикан

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферру, Алекс Гримальдо, Флорентину, Адель Таарабт, Пицци, Шикинью, Франко Серви, Харис Сеферович

Запас: Иван Злобин, Нуну Тавареш, Андреас Самарис, Жота, Рафа Силва, Диего Соуза, Карлос Винисиус

Арбитр: Бобби Мэдден (Шотландия)

ОСК «Металлист» (Харьков)

 

67 мин. И все же ГОЛ! 1:1! Пицци с 11-тиметровой отметки точно пробил в левый от себя угол, Пятов упал в противоположный.

65 мин. Арбитр побежал посмотреть видеоповтор. Арбитр не зафиксировал взятие ворот, но назначил ПЕНАЛЬТИ за фол Кривцова на Серви.

62 мин. Тавареш прошел Матвиенко, но не сумел протолкнуть мяч мимо Пятова. Серви вернул снаряд партнеру, и Тавареш нанес точный удар из пределов вратарской!

60 мин. Угловой у ворот Бенфики к остроте не привел.

58 мин. Игра идет в центре поля.

56 мин. ГООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Марлос с линии штрафной скинул мяч на Алана Патрика, и бразилец низом положил круглый снаряд точно в угол!

54 мин. Активизировался Шахтер.

51 мин. АЙ-ЯЙ-ЯЙ! Исмаили вывели на ударную позицию в левом углу штрафной, и бразилец попал в дальнюю ШТАНГУ!

49 мин. Горняки контролируют мяч.

46 мин. МОМЕЕЕНТ! Мораес справа ворвался в штрафную Бенфики, но пробил прямо в голкипера!

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Марлос с линии штрафной пробил несильно в руки голкиперу.

44 мин. Опасно! Серви из левого угла штрафной Шахтера отпасовал в центр на Пицци, который пробил неточно!

43 мин. Лиссабонцы контролируют мяч.

40 мин. В перспективной атаке на правом фланге Марлос передержал мяч.

39 мин. Гримальдо нарушил правила на половине поля Шахтера.

37 мин. Передача Исмаили на Патрика в левый угол штрафной Бенфики не прошла.

34 мин. Тайсон приблизился к штрафной Бенфики, но сделал неточную передачу.

32 мин. И снова Шикинью лежит на газоне.

31 мин. В невысоком темпе идет игра.

29 мин. Шикинью оказывают медицинскую помощь.

28 мин. Кривцов неточно сделал длинную передачу по правому флангу на ход Болбату.

26 мин. Исмаили сделал рывок по левому флангу и от лицевой прострелил - защитник выбил мяч.

24 мин. ОПАСНО! Коваленко справа ворвался в штрафную Бенфики и нанес удар - Влаходимос в падении перевел мяч на угловой!

22 мин. НЕТ ГОЛА! Арбитр посоветовался с видеоассистентом и не засчитал взятие ворот...

 

20 мин. Патрик разогнал контратаку Шахтера и, добежав до штрафной, отдал влево на Мораеса. После удара форварда голкипер отбил мяч на Марлоса, который отправил мяч в ворота!

18 мин. Теперь хозяева поля решили поконтролировать мяч. Правда, без особого продвижения к воротам соперников.

16 мин. Пока без обострений у ворот идет игра.

13 мин. Лиссабонцы больше контролируют мяч в эти минуты.

11 мин. После навеса в штрафную Шахтера Диаш скинул мяч, и Алан Патрик выбил.

9 мин. Горняки перехватили мяч в центре поля, но довести контратаку до логического завершения не получилось.

6 мин. Первый угловой у ворот Шахтера к остроте не привел.

4 мин. Тайсон перехватил мяч на половине поля Бенфики, но сразу же с ним расстался.

2 мин. Горняки контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В четверг, 20-го февраля, состоится первый поединок 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и лиссабонской «Бенфикой». Матч пройдет в Харькове на ОСК «Металлист», начало встречи – в 19:55.

В прошлом году команда Луиша Каштру до последнего тура группового этапа боролась за выход в плей-офф главного клубного евротурнира. Но поражение на ОСК «Металлист» от «Аталанты» (0:3) не позволило «горнякам» пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, и теперь донецкий коллектив будет представлять нашу страну во втором по статусу европейском состязании. Соперник «горняков» в 1/16 финала имеет преимущество над «Шахтером», ведь чемпионат Португалии находится в самом разгаре, и футболисты «Бенфики» имеют игровую практику. Впрочем, представители УПЛ каждый год оказываются в подобной ситуации, поэтому к возобновлению евробаталий наши команды готовятся посредством учебно-тренировочных сборов. Зимнее межсезонье «Шахтер» провел на полях Турции, сыграв восемь контрольных поединков (5 побед, 2 ничьи и 1 поражение). Будем надеяться, что тренерский штаб Луиша Каштру подвел команду к ответственному противостоянию в полной боевой готовности.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Бенфика».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    gnt32
    online
      gnt32, 20.02.2020 21:23
    0
    Rostislav Zdorenko, 20.02.2020 21:12
    Сь..би в будку, животное
    ну что животное ты сглотнуло?
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 20.02.2020 21:23
    0
    serge_kr, 20.02.2020 21:22
    Цирк с этим варом
    Это вам не уплтгдеив ворота крооопомойки бояться ставить пенали. Вперёд Бенфика дави ржавых выхухолей!
    Ссылка
    Sunrise
      Sunrise, 20.02.2020 21:23
    +1
    Убожество! Оффсайд был на полсекунды раньше нарушения. Это - оффсайд и не пенальти... Он хоть бы 20 секунд уделил повтору.... Убожество....
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 20.02.2020 21:23
    0
    Кривцов это бревно полное, Кучер был хороший защитник, стоит только под нажать и в защите полный хаос
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 21:23
    0
    Щас еще красную кому-то выпишет, век воли не видать
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.02.2020 21:23
    0
    1-1.это не по игре
    Ссылка
    romochka-stepanov
    online
      romochka-stepanov, 20.02.2020 21:22
    0
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    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.02.2020 21:22
    0
    Судьи тянут Бенфику
    Ссылка
    Shchebet
    Shchebet, 20.02.2020 21:22
    0
    Затрынделся... Блин... 1:1....
    Но ничего - не расслабляйте булки!
    Вперёд.
    Не сдувайтесь!!!
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 20.02.2020 21:22
    +1
    Ай да цирк )))) отменил взятие ради того, что бы назначить пенальти. Впервые такое вижу
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 20.02.2020 21:22
    -3
    Тайсон опять рыдает
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 20.02.2020 21:22
    0
    Цирк с этим варом
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 20.02.2020 21:21
    0
    Это бред полный, Кривцов по ногам лупит
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.02.2020 21:21
    0
    Да, вар этот конечно.. веселое дело
    Ссылка
    Shchebet
    Shchebet, 20.02.2020 21:21
    -1
    Виктор Иванов, 20.02.2020 21:13
    Пока было 0:0... Родина должна знать своих "героев".
    Иванов! Чего ты ждёшь от комиков? 96 квартала в стране? Или Голобородько? Не будет этого.
    Кино закончилось на выборах...
    Ссылка
    Антон Пашко
    online
      Антон Пашко, 20.02.2020 21:20
    +7
    rugby1970, 20.02.2020 21:16
    Куда смотрит ФИФА и УЕФА??? Почему так называемый ФК "шАХТЕР" не играет дома???
    Очисти Донецк от своих братьев сепаров, а потом Шахтер и сыграет у себя дома)
    Ссылка
    Slunkoo
    Slunkoo, 20.02.2020 21:19
    0
    prognoz 1:1 bude realnij
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 20.02.2020 21:19
    0
    Ой, Коля обосрался
    Ссылка
    Andriy Kuluk
    Andriy Kuluk, 20.02.2020 21:19
    -1
    Шахта в прольоті
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 20.02.2020 21:19
    +2
    Матвиенко как всегда
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 20.02.2020 20:45
    +10
    Дід Піхто , 20.02.2020 20:40
    Бенфика должна проходить шлак по сумме двух матчей, иначе ее уважать перестанут
    Шлак уже давно Лугано прошёл
    Ссылка
    Антон Пашко
    online
      Антон Пашко, 20.02.2020 21:20
    +7
    rugby1970, 20.02.2020 21:16
    Куда смотрит ФИФА и УЕФА??? Почему так называемый ФК "шАХТЕР" не играет дома???
    Очисти Донецк от своих братьев сепаров, а потом Шахтер и сыграет у себя дома)
    Ссылка
    Shchebet
    Shchebet, 20.02.2020 20:53
    +7
    Повезло - не повезло, а играть нужно не поддаваясь на эмоции. Пусть наши подсели физически. Но и Бенфика не семижильная!
    И забудьте стебаться шахта не шахта.
    Шахтер - это Украина. Значит - наши.
    Болеем за наших!
    Вперёд Шахтер!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 20.02.2020 20:49
    +6
    JulikoB, 20.02.2020 20:48
    Бенфика такие же колхозники как и кроты. Может дома они сильнее играют, но сейчас на поле игра равна.
    Да напиши уже что ты за них болеешь. Мы то ЭТО знаем.
    Ссылка
    kot-7
      kot-7, 20.02.2020 20:48
    +6
    Первый тайм норм отыграли, скорость, комбинации, какие-то сантиметры по голу решили, на глаз на одной линии, минуты с 35 немного подсели по физике
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.02.2020 20:40
    +6
    gnt32, 20.02.2020 20:37
    так лучше так,чем епнутым ,как ты))
    Ну хоть признал сам , что являешься «жалким, тупым существом»... это правильно!!
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 20.02.2020 21:11
    +5
    Нее, Шахта дожала, браво
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.02.2020 20:48
    +5
    Честно говоря, «шахтеровский» первый тайм неплохой, ожидал намного хуже
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 20.02.2020 20:45
    +5
    Игра на равных, то-ли Бенфика очень остородничает, или Шахтёр такой сильный, но дома нужно конечно рисковать чтобы был гандикап, не хватает везде чуть чуть, буквально капельку, что заметно, нету резкого фирменного перехода с полузащиты в атаку, фирменных рывков Тайсона неувидили
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 20.02.2020 21:12
    +4
    Удар просто бильярдный, мяч по прямой траектории, точно в угол, это суперски
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.02.2020 21:10
    +4
    Пиндец, ну давай Шахтер, забивай гол!!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.02.2020 20:51
    +4
    JulikoB, 20.02.2020 20:48
    Бенфика такие же колхозники как и кроты. Может дома они сильнее играют, но сейчас на поле игра равна.
    ты после Аталанта-Шахта (1-2) называл Аталанту колхозниками а после Шахта - Аталанта (0-3) говорил что итальянцы на две головы выше.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 20.02.2020 20:45
    +4
    Мда, этот незасчитанный гол может стоить Шахте многого
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 20.02.2020 20:33
    +4
    AK_228, 20.02.2020 20:29
    Гол отменили, уже проехали момент.. можно только сожалеть, что ВАР в этом матче
    Отменили... Обидно..
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 20.02.2020 20:19
    +4
    Уже второй еврокубковый матч подряд на миллиметр улетает Шахта в офсайд
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.02.2020 21:17
    +3
    Гонят... на ровном месте
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
    online
      Rostislav Zdorenko, 20.02.2020 21:14
    +3
    Наконец то, наиграли все-таки на гол. Красавци!
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
    online
      Rostislav Zdorenko, 20.02.2020 21:12
    +3
    gnt32, 20.02.2020 21:10
    Это печаль и позор
    Сь..би в будку, животное
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.02.2020 21:12
    +3
    lenares85, 20.02.2020 21:12
    Удар просто бильярдный, мяч по прямой траектории, точно в угол, это суперски
    Да и комбинация отменная!!!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 20.02.2020 21:12
    +3
    Шахтер уже наиграл на гол. Вот вам команда, которая не впечатлила на сборах, но сейчас возит Бенфику. Уверен, Динамо в официальном матче, будет показывать блевотную тягомотину
    Ссылка
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