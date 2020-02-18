Атлетико Мадрид
1:0
Ливерпуль
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Атлетико - Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты поединка Лиги чемпионов

  • 18.02.2020 22:11
  • 3580 просмотров
  • 0 комментариев
Атлетико - Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© Skysports.com

В 22:00 начался матч плей-офф Лиги чемпионов «Атлетико» - «Ливерпуль».

Атлетико: Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди, Коке, Сауль, Томас, Лемар, Корреа, Мората

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино

Голы и обзор матча появятся в этой новости.

Атлетико - Ливерпуль 1:0

Лучшие моменты матча Атлетико Мадрид - Ливерпуль
4' ГОЛ ! Мяч забил Сауль Ньигес (Атлетико Мадрид).
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Источник — Sport.ua

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