Аталанта
1:0
Валенсия
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Аталанта – Валенсия – 1:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 19.02.2020 21:56
  • 4802 просмотра
  • 6 комментариев
Аталанта – Валенсия – 1:0. LIVE
© twitter.com/atalanta_bc. Алехандро Гомес и Йосип Иличич

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Аталанта» – «Валенсия» – 1:0

Ханс Хатебур (16)

«Аталанта»: Пьерлуиджи Голлини, Берат Джимшити, Хосе Луис Паломино, Рафаэл Толой, Робин Госенс, Ремо Фройлер, Мартен де Роон, Ханс Хатебур, Алехандро Гомес, Марио Пашалич, Йосип Иличич

Запас: Марко Спортьелло, Маттиа Кальдара, Адриен Тамез, Луис Муриэль, Руслан Малиновский, Тимоти Кастань, Дуван Сапата

«Валенсия»: Хауме Доменек, Хосе Гайя, Муктар Дьяхаби, Эльяким Мангаля, Даниэль Васс, Карлос Солер, Жоффри Кондогбиа, Даниэль Парехо, Ферран Торрес, Макси Гомес, Гонсалу Гедеш

Запас: Яспер Силлессен, Тьерри Коррейя, Хауме Коста, Кевин Гамейро, Денис Черышев, Рубен Собрино, Гильем Гутьеррес

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион «Сан-Сиро» (Милан, Италия)

 

27 мин. Солер с левого фланга навесил в руки Голлини.

24 мин. Гости контролируют мяч.

22 мин. Макси Гомес в оффсайде.

21 мин. Госенс мощно пробил в ближний угол из левого угла штрафной - мяч врезался в сетку с внешней стороны.

18 мин. Неудачная атака Аталанты.

16 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Алехандро слева вошел в штрафную Валенсии и прострелил на линию вратарской, а сыгравший на опережение Хатебур переправил мяч в ворота!

15 мин. Игра идет в центре поля.

13 мин. Неудачная атака Аталанты.

10 мин. Иличич потерял мяч в правом углу штрафной Валенсии.

8 мин. МОМЕНТИЩЕ! Пашалича вывели один на один с Доменеком, и после удара соперника голкипер в прыжке выручил свою команду.

6 мин. Парехо неточно навесил со штрафного с правого фланга.

5 мин. Иличич и Гомес разыграли штрафной, после чего Алехандро пробил выше ворот.

4 мин. А.Гомес приблизился к штрафной Валенсии, и Парехо его сбил у самой линии.

2 мин. Парехо нарушил правила в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В среду, 19-го февраля, состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Аталанта» будет принимать «Валенсию». Матч пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Бергамский клуб впервые в истории будет играть в плей-офф главного клубного евротурнира. Причем групповой этап «Аталанта» начала с трех поражений, но затем наверстала упущенное и финишировала на второй позиции в квартете. Решающую победу подопечные Джан-Пьеро Гасперини одержали в Харькове, разгромив донецкий «Шахтер» со счетом 3:0. «Аталанта» в нынешнем сезоне выделяется мощью своей атаки: бергамцы с большим преимуществом удерживают лидерство по результативности в итальянской Серии А. Будем надеяться, что в среду на поле «Сан-Сиро» выйдет и украинский полузащитник Руслан Малиновский. У «Валенсии» в Ла Лиге дела идут не лучшим образом: «летучие мыши» в турнирной таблице занимают седьмое место. В крайнем туре национального первенства «Валенсия» сыграла вничью с мадридским «Атлетико», дважды уступая в счете по ходу встречи.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» – «Валенсия».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    rosti79
    online
      rosti79, 19.02.2020 22:23
    0
    Сивилия пардон
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 19.02.2020 22:22
    0
    Надо чтобы Аталанта забила чтобы Малину выпустали
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 19.02.2020 22:18
    0
    Аталанта порвет их на американский флаг
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 19.02.2020 22:11
    +2
    Ещё после матча скандального матча с Шахтёром, сказал что буду болеть против Аталанты, кто бы ей не попался. А теперь, когда Малина снова на лавке, так тем более удачи Валенсии!
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 19.02.2020 21:59
    0
    Коэффициенты, просто удивительные, да какое то преимущество дома Аталанта имеет, но не настолько же.
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 19.02.2020 21:44
    0
    Мой прогноз: Валенсия по результатам 2х матчей, пройдет Аталанту.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 19.02.2020 22:11
    +2
    Ещё после матча скандального матча с Шахтёром, сказал что буду болеть против Аталанты, кто бы ей не попался. А теперь, когда Малина снова на лавке, так тем более удачи Валенсии!
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 19.02.2020 22:23
    0
    Сивилия пардон
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 19.02.2020 22:22
    0
    Надо чтобы Аталанта забила чтобы Малину выпустали
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 19.02.2020 22:18
    0
    Аталанта порвет их на американский флаг
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 19.02.2020 21:59
    0
    Коэффициенты, просто удивительные, да какое то преимущество дома Аталанта имеет, но не настолько же.
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 19.02.2020 21:44
    0
    Мой прогноз: Валенсия по результатам 2х матчей, пройдет Аталанту.
    Ссылка
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