Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Аталанта» – «Валенсия» – 1:0

Ханс Хатебур (16)

«Аталанта»: Пьерлуиджи Голлини, Берат Джимшити, Хосе Луис Паломино, Рафаэл Толой, Робин Госенс, Ремо Фройлер, Мартен де Роон, Ханс Хатебур, Алехандро Гомес, Марио Пашалич, Йосип Иличич

Запас: Марко Спортьелло, Маттиа Кальдара, Адриен Тамез, Луис Муриэль, Руслан Малиновский, Тимоти Кастань, Дуван Сапата

«Валенсия»: Хауме Доменек, Хосе Гайя, Муктар Дьяхаби, Эльяким Мангаля, Даниэль Васс, Карлос Солер, Жоффри Кондогбиа, Даниэль Парехо, Ферран Торрес, Макси Гомес, Гонсалу Гедеш

Запас: Яспер Силлессен, Тьерри Коррейя, Хауме Коста, Кевин Гамейро, Денис Черышев, Рубен Собрино, Гильем Гутьеррес

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион «Сан-Сиро» (Милан, Италия)

27 мин. Солер с левого фланга навесил в руки Голлини.

24 мин. Гости контролируют мяч.

22 мин. Макси Гомес в оффсайде.

21 мин. Госенс мощно пробил в ближний угол из левого угла штрафной - мяч врезался в сетку с внешней стороны.

18 мин. Неудачная атака Аталанты.

16 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Алехандро слева вошел в штрафную Валенсии и прострелил на линию вратарской, а сыгравший на опережение Хатебур переправил мяч в ворота!

15 мин. Игра идет в центре поля.

13 мин. Неудачная атака Аталанты.

10 мин. Иличич потерял мяч в правом углу штрафной Валенсии.

8 мин. МОМЕНТИЩЕ! Пашалича вывели один на один с Доменеком, и после удара соперника голкипер в прыжке выручил свою команду.

6 мин. Парехо неточно навесил со штрафного с правого фланга.

5 мин. Иличич и Гомес разыграли штрафной, после чего Алехандро пробил выше ворот.

4 мин. А.Гомес приблизился к штрафной Валенсии, и Парехо его сбил у самой линии.

2 мин. Парехо нарушил правила в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 19-го февраля, состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Аталанта» будет принимать «Валенсию». Матч пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Бергамский клуб впервые в истории будет играть в плей-офф главного клубного евротурнира. Причем групповой этап «Аталанта» начала с трех поражений, но затем наверстала упущенное и финишировала на второй позиции в квартете. Решающую победу подопечные Джан-Пьеро Гасперини одержали в Харькове, разгромив донецкий «Шахтер» со счетом 3:0. «Аталанта» в нынешнем сезоне выделяется мощью своей атаки: бергамцы с большим преимуществом удерживают лидерство по результативности в итальянской Серии А. Будем надеяться, что в среду на поле «Сан-Сиро» выйдет и украинский полузащитник Руслан Малиновский. У «Валенсии» в Ла Лиге дела идут не лучшим образом: «летучие мыши» в турнирной таблице занимают седьмое место. В крайнем туре национального первенства «Валенсия» сыграла вничью с мадридским «Атлетико», дважды уступая в счете по ходу встречи.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» – «Валенсия».