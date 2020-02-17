ВИДЕО. Завалил самого Зизу! Как Зидан получил ногой в лицо от игрока Сельты

Курьезный эпизод произошел во время матча чемпионата Испании между «Реалом» и «Сельтой» (2:2). Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан получил крайне неприятный удар бутсой по лицу от соперника.

Игрок «Сельты» Джозеф Айду пытался достать мяч на линии поля, не удержался на ногах и завалил самого Зидана в технической зоне. Зинедину досталось бутсой прямо в лицо. Зидан не подал виду, сразу же вскочил на ноги и продолжил управлять командой.

Напомним, 16 февраля состоялись матчи 24-го тура испанской Ла Лиги. «Реал» не удержал победу в матче с «Сельтой» и подпустил к себе «Барселону» на расстояние одного очка.

Смотрите видео курьезного эпизода.

Фото удара в голову Зидану.