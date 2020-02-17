ВИДЕО. Завалил самого Зизу! Как Зидан получил ногой в лицо от игрока Сельты

Джозеф Айду пытался достать мяч на линии поля, и Зинедин попал под раздачу

  • 17.02.2020 18:59
  • 5430 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Завалил самого Зизу! Как Зидан получил ногой в лицо от игрока Сельты
© Twitter

Курьезный эпизод произошел во время матча чемпионата Испании между «Реалом» и «Сельтой» (2:2). Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан получил крайне неприятный удар бутсой по лицу от соперника.

Игрок «Сельты» Джозеф Айду пытался достать мяч на линии поля, не удержался на ногах и завалил самого Зидана в технической зоне. Зинедину досталось бутсой прямо в лицо. Зидан не подал виду, сразу же вскочил на ноги и продолжил управлять командой.

Напомним, 16 февраля состоялись матчи 24-го тура испанской Ла Лиги. «Реал» не удержал победу в матче с «Сельтой» и подпустил к себе «Барселону» на расстояние одного очка.

Смотрите видео курьезного эпизода.

Фото удара в голову Зидану.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Andriy...Fedorchak
      Andriy...Fedorchak, 17.02.2020 20:08
    +1
    вираз "в рот мне ноги " підтверджено фото
    Ссылка
    yuryan
    online
    yuryan, 17.02.2020 19:35
    +2
    Думаю тут можна було б повторити славетний удар головою! Цього разу, Зідан втримався
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 17.02.2020 19:26
    0
    Зизу кремень, Матерацци это щнает
    Ссылка
    yuryan
    online
    yuryan, 17.02.2020 19:35
    +2
    Думаю тут можна було б повторити славетний удар головою! Цього разу, Зідан втримався
    Ссылка
    Andriy...Fedorchak
      Andriy...Fedorchak, 17.02.2020 20:08
    +1
    вираз "в рот мне ноги " підтверджено фото
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 17.02.2020 19:26
    0
    Зизу кремень, Матерацци это щнает
    Ссылка
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