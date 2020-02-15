24-й тур
Лацио
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Интер Милан
16.02.2020 21:45   ТВ-трансляция: 

Лацио – Интер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 24-го тура чемпионата Италии

  • 15.02.2020 18:12
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Лацио – Интер. Текстовая трансляция матча
© calciomercato.com

В воскресенье, 16-го февраля, состоится поединок двадцать четвертого тура чемпионата Италии, в котором «Лацио» будет принимать «Интер». Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», начало в 21:45 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне чемпионская гонка в Италии с каждым туром набирает обороты. «Лацио» и «Интер» серьезно намерены сбросить туринский «Ювентус» с трона Серии А, поэтому очное противостояние римского и миланского клубов имеет огромное значение. Нас ждет «матч за шесть очков», как принято называть подобные встречи. В прошлом туре «черно-синие» одержали непростую победу, совершив камбэк в матче с «Миланом» после 0:2 в первом тайме. «Лацио» имеет в своем активе восемнадцатиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате. Последний раз римляне уступали в конце сентября прошлого года именно «Интеру». В Милане хозяева поля одержали победу с минимальным счетом благодаря результативному удару Данило Д’Амброзио.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Лацио» – «Интер».

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Источник — Sport.ua

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