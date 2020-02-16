24-й тур
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Лацио – Интер – 0:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 24-го тура чемпионата Италии

  • 16.02.2020 21:43
  • 2688 просмотров
  • 3 комментария
Лацио – Интер – 0:1. LIVE
© calciomercato.com

Чемпионат Италии. 24-й тур.

«Лацио» – «Интер» – 0:1

Эшли Янг (44)

«Лацио»: Томас Стракоша, Штефан Раду, Франческо Ачерби, Луис Фелипе Рамос, Адам Марушич, Луис Альберто, Лукас Лейва, Сергей Милинкович-Савич, Хонатан Родригес, Чиро Иммобиле, Фелипе Кайседо

Запас: Гуидо Гуерриери, Сильвио Прото, Денис Вавро, Дьяван Андерсон, Баштуш, Патрисио Габбарон, Джордан Лукаку, Данило Катальди, Хоакин Корреа, Мануэль Лаццари, Марко Пароло, Андре Андерсон, Бобби Адеканье

«Интер»: Даниэле Паделли, Стефан де Врей, Диего Годин, Эшли Янг, Милан Шкриньяр, Николо Барелла, Марсело Брозович, Матиас Весино, Антонио Кандрева, Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес

Запас: Томмазо Берни, Самир Ханданович, Филип Станкович, Алессандро Бастони, Кристиано Бираги, Данило Д'Амброзио, Андреа Раноккия, Люсьен Агум, Кристиан Эриксен, Виктор Мозес, Борха Валеро, Алексис Санчес

Арбитр: Джанлука Рокки

«Стадио Олимпико» (Рим, Италия)

 

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

44 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Кандрева нанес хлесткий удар от правого угла штрафной, и Стракоша кулаками отбил мяч перед собой. Круглый снаряд отскочил на ногу Янгу, который из центра штрафной с отскоком от газона нанес точный удар!

42 мин. Неудачная атака Лацио.

40 мин. Иммобиле сделал рывок по левому флангу и упал после вмешательства Година. Арбитр показал, что защитник Интера сыграл по правилам.

37 мин. После навеса в штрафную Лацио де Врей опередил своего голкипера и выбил мяч на угловой, хотя Паделли был готов играть по мячу.

35 мин. Оффсайд у Лукаку.

33 мин. Гости контролируют мяч в центре поля.

31 мин. Неудачная атака Лацио.

29 мин. Удар Кандревы из правого угла штрафной Лацио заблокировал защитник.

27 мин. Мартинес подтолкнул в спину Раду в штрафной Лацио.

24 мин. А теперь Иммобиле из правого угла штрафной Интера пробил выше цели.

24 мин. После скидки Иммобиле Лейва с линии штрафной пробил намного выше ворот!

22 мин. Атака Лацио завершилась неточным ударом Марушича, с которым без труда справился Паделли.

19 мин. ОПАСНО! Гости убежали в контратаку, и Лукаку бил низом из левого угла штрафной - Стракоша в падении перевел мяч на угловой!

16 мин. Кандрева справа ворвался в штрафную Лацио, но после его передачи мяч перехватил Луис Фелипе.

14 мин. После навеса с углового мяч оказался в руках у Паделли.

11 мин. Игра идет в центре поля.

9 мин. МОМЕНТ!!! Милинкович-Савич стрельнул метров с 25-ти, и мяч попал в перекладину!!!

8 мин. Хозяева поля больше владеют мячом в эти минуты.

6 мин. Неудачная атака Лацио.

4 мин. Кандрева навесил с углового, и Годин головой пробил выше ворот.

2 мин. Римляне контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В воскресенье, 16-го февраля, состоится поединок двадцать четвертого тура чемпионата Италии, в котором «Лацио» будет принимать «Интер». Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», начало в 21:45 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне чемпионская гонка в Италии с каждым туром набирает обороты. «Лацио» и «Интер» серьезно намерены сбросить туринский «Ювентус» с трона Серии А, поэтому очное противостояние римского и миланского клубов имеет огромное значение. Нас ждет «матч за шесть очков», как принято называть подобные встречи. В прошлом туре «черно-синие» одержали непростую победу, совершив камбэк в матче с «Миланом» после 0:2 в первом тайме. «Лацио» имеет в своем активе восемнадцатиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате. Последний раз римляне уступали в конце сентября прошлого года именно «Интеру». В Милане хозяева поля одержали победу с минимальным счетом благодаря результативному удару Данило Д’Амброзио.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Лацио» – «Интер».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Voxa Hvedyk
      Voxa Hvedyk, 16.02.2020 21:59
    0
    Интер!!!
    Ссылка
    Vetal
    Vetal, 16.02.2020 21:55
    0
    Только Интер! но только после ЛАЦИО!
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 16.02.2020 19:26
    0
    Только ИНТЕР!
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
      Voxa Hvedyk, 16.02.2020 21:59
    0
    Интер!!!
    Ссылка
    Vetal
    Vetal, 16.02.2020 21:55
    0
    Только Интер! но только после ЛАЦИО!
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 16.02.2020 19:26
    0
    Только ИНТЕР!
    Ссылка
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