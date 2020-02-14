Заря завершила подготовку победой на сборе

Команда возвращается в Украину

  • 14.02.2020 17:13
  • 605 просмотров
  • 3 комментария
Заря завершила подготовку победой на сборе
© zarya-lugansk.com

«Заря» провела последний матч на сборе в Турции. Команда Виктора Скрипника сыграла вничью 0:0 с «Торпедо Белаз» из Бепаруси.

Завтра команда возвращается в Украину.

«Заря» возобновит чемпионат УПЛ матчем против «Мариуполя» 22-го февраля.

Заря - Торпедо 0:0

Заря: Заури Махарадзе, Александр Тымчик, Джоель Абу Ханна, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Владлен Юрченко, Ловро Цвек, Богдан Леднев, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Михайло Перович

Состав с 62 минуты: Заури Махарадзе, Виталий Вернидуб, Дмитрий Поддубный, Дмитрий Иванисеня, Артём Мильченко, Максим Лунёв, Артём Громов, Игорь Чайковский, Владимир Белоцерковец, Никита Каменюка, Андрейс Цыганикс

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Источник — Фан-сайт ФК Заря

(2 голоса)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 14.02.2020 17:25
    0
    odiniznashih, 14.02.2020 17:18
    Я чего то пропустил и теперь 0:0 уже идет как победа?
    Они монетку бросали
    Заря - Орёл!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.02.2020 17:20
    +2
    odiniznashih, 14.02.2020 17:18
    Я чего то пропустил и теперь 0:0 уже идет как победа?
    Да 2:0.
    Там ноль и там ноль.
    Добро пожаловать на спорт.юа.
    Мир фантастики и Иллюзий
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 14.02.2020 17:18
    +2
    Я чего то пропустил и теперь 0:0 уже идет как победа?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.02.2020 17:20
    +2
    odiniznashih, 14.02.2020 17:18
    Я чего то пропустил и теперь 0:0 уже идет как победа?
    Да 2:0.
    Там ноль и там ноль.
    Добро пожаловать на спорт.юа.
    Мир фантастики и Иллюзий
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 14.02.2020 17:18
    +2
    Я чего то пропустил и теперь 0:0 уже идет как победа?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 14.02.2020 17:25
    0
    odiniznashih, 14.02.2020 17:18
    Я чего то пропустил и теперь 0:0 уже идет как победа?
    Они монетку бросали
    Заря - Орёл!
    Ссылка
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