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Динамо Киев – Динамо Тбилиси – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

  • 15.02.2020 15:55
  • 8553 просмотра
  • 1 комментарий
Динамо Киев – Динамо Тбилиси – 0:0. LIVE
© ФК Динамо Киев

Товарищеский матч.

Динамо Киев – Динамо Тбилиси – 0:0

Динамо Киев: Бущан – Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера – Шепелев, Сидорчук, Буяльский – Вербич, Русин, Дуэлунд.

Запасные: Кучерук, Бойко, Пиварич, Шапаренко, Андриевский, Кадири, Де Пена, Караваев, Соль.

Динамо Тбилиси: Квасхвадзе – Кобоури, Сандохадзе, Гбеньон – Трубочкин, Папава, Куция, Нинуа, Кимадзе – Пангоп, Оршула.

Запасные: Пералес, Иашвили, Каландадзе, Лочошвили, Кардава, Кухианидзе, Зария, Меквабишвили, Пернамбуко, Бугридзе, Ахведиани.

Стадион: «Gloria Serenity» (Белек, Турция)

21 мин. Вновь удалось сбить темп гостям.

19 мин. Квасхвадзе забрал мяч в руки после неточного навеса Кендзеры с правого фланга.

18 мин. К Бущану пришел мяч после розыгрыша стандарта соперниками на левом фланге.

17 мин. 17-й номер на спине у Русина. К слову, под ним ранее выступал Сидклей.

16 мин. Утратили контроль над мячом киевляне, но соперники не особо спешат в атаку.

13 мин. МОМЕНТ! Тяжелый сейв от Бущана после плотного удара Куции из-под Шабанова!

11 мин. Опасно могло бы быть для грузинских ворот, если бы Русин успел среагировать на скидку головой в район левой штанги от Кендзеры.

10 мин. МОМЕНТ! Бущан намертво зафиксировал мяч в руках после обводящего удара Пангопа со входа в правую половину штрафной!

8 мин. Кендзера перехватил прострел Оршулы с левого фланга.

7 мин. МОМЕНТ! А ведь не только ударом Вербича запомнился эпизод! Буяльский расстреливал чужие ворота из района одиннадцатиметровой, однако Квасхвадзе сумел дотянуться в районе правой «девятки»!

6 мин. МОМЕНТ! Вербич перебросил мяч над голкипером от левого угла вратарской, но не попал в створ!

4 мин. Русина встречали сразу трое соперников на левом фланге. Пришлось разворачивать.

2 мин. Бущан забрал мяч в руки после неточного заброса от соперников из центра поля.

1 мин. В атаку пошли киевляне с первых минут. Даже фан-сектор небольшой в их поддержку собрался.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 15-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и тбилисское «Динамо». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле «Gloria Serenity», начало в 16:00.

Окончательно завершить программу второго зимнего тренировочного сбора на берегу Средиземного моря киевское «Динамо» будет иметь возможность в контрольном поединке против новоиспеченного чемпиона Грузии – одноименного «бело-синим» клуба из Тбилиси. Лига Эровнули начнет новую страницу своей истории на неделю позже, чем Украинская Премьер-лига, так что у подопечных Кахабера Чхетиани еще есть немного времени на подготовку. А вот коллективу Алексея Михайличенко уже впору задумываться о предстоящей игре против полтавской «Ворсклы».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» Киев и «Динамо» Тбилиси.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Predator
      Predator, 15.02.2020 16:17
    0
    Дырявых натянут бэз вазэлина
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 15.02.2020 16:17
    0
    Дырявых натянут бэз вазэлина
    Ссылка
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