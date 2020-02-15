Товарищеский матч.



Динамо Киев – Динамо Тбилиси – 0:0



Динамо Киев: Бущан – Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера – Шепелев, Сидорчук, Буяльский – Вербич, Русин, Дуэлунд.



Запасные: Кучерук, Бойко, Пиварич, Шапаренко, Андриевский, Кадири, Де Пена, Караваев, Соль.

Динамо Тбилиси: Квасхвадзе – Кобоури, Сандохадзе, Гбеньон – Трубочкин, Папава, Куция, Нинуа, Кимадзе – Пангоп, Оршула.



Запасные: Пералес, Иашвили, Каландадзе, Лочошвили, Кардава, Кухианидзе, Зария, Меквабишвили, Пернамбуко, Бугридзе, Ахведиани.



Стадион: «Gloria Serenity» (Белек, Турция)



21 мин. Вновь удалось сбить темп гостям.



19 мин. Квасхвадзе забрал мяч в руки после неточного навеса Кендзеры с правого фланга.



18 мин. К Бущану пришел мяч после розыгрыша стандарта соперниками на левом фланге.



17 мин. 17-й номер на спине у Русина. К слову, под ним ранее выступал Сидклей.



16 мин. Утратили контроль над мячом киевляне, но соперники не особо спешат в атаку.



13 мин. МОМЕНТ! Тяжелый сейв от Бущана после плотного удара Куции из-под Шабанова!



11 мин. Опасно могло бы быть для грузинских ворот, если бы Русин успел среагировать на скидку головой в район левой штанги от Кендзеры.



10 мин. МОМЕНТ! Бущан намертво зафиксировал мяч в руках после обводящего удара Пангопа со входа в правую половину штрафной!



8 мин. Кендзера перехватил прострел Оршулы с левого фланга.



7 мин. МОМЕНТ! А ведь не только ударом Вербича запомнился эпизод! Буяльский расстреливал чужие ворота из района одиннадцатиметровой, однако Квасхвадзе сумел дотянуться в районе правой «девятки»!



6 мин. МОМЕНТ! Вербич перебросил мяч над голкипером от левого угла вратарской, но не попал в створ!



4 мин. Русина встречали сразу трое соперников на левом фланге. Пришлось разворачивать.



2 мин. Бущан забрал мяч в руки после неточного заброса от соперников из центра поля.



1 мин. В атаку пошли киевляне с первых минут. Даже фан-сектор небольшой в их поддержку собрался.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В субботу, 15-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и тбилисское «Динамо». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле «Gloria Serenity», начало в 16:00.

Окончательно завершить программу второго зимнего тренировочного сбора на берегу Средиземного моря киевское «Динамо» будет иметь возможность в контрольном поединке против новоиспеченного чемпиона Грузии – одноименного «бело-синим» клуба из Тбилиси. Лига Эровнули начнет новую страницу своей истории на неделю позже, чем Украинская Премьер-лига, так что у подопечных Кахабера Чхетиани еще есть немного времени на подготовку. А вот коллективу Алексея Михайличенко уже впору задумываться о предстоящей игре против полтавской «Ворсклы».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» Киев и «Динамо» Тбилиси.