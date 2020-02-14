В воскресенье, 15-го февраля, состоится матч 17-го тура чемпионата Италии, в котором встретятся «Аталанта» и «Рома». Встреча пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», начало в 21:45 по киевскому времени.

«Рома» и «Аталанта» являются прямыми конкурентами в борьбе за 4-е место, которое дает право играть в будущем сезоне в Лиге чемпионов, поэтому результат матча крайне важен для обеих команд. Сейчас команда Малиновского опережает соперника на три очка и имеет отличную возможность увеличить свое преимущество. Римляне находятся далеко не в лучшей форме, уступив в двух последних матчах «Сассуоло» и «Болонье», пропустив при этом 7 мячей. «Аталанта» же продолжает демонстрировать результативный футбол, в предыдущем туре Руслан Малиновский принес своей команде важные три очка, забив решающий гол в выездной игре против «Фиорентины».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» – «Рома».