Итальянская Серия А. 24-й тур

«Аталанта» – «Рома» - 0:1

Джеко (45)

Манчини (10), Мхитарян (27)

«Аталанта»: Голлини - Паломино, Толой, Джимсити - Хатебур, Фройлер, Гомес, де Рон, Госенс - Иличич, Сапата

Запас: Росси, Спортьело, Кальдара, Кастань, Циборра, Колли, Малиновский, Пашалич, Тамез, Муриель

«Рома»: Лопес - Перес, Фасио, Смоллинг, Спинацолла - Клю.йверт, Манчини, Пеллегрини, Мхитарян, Перотти - Джеко

Запас: Фузато, Кардиналли, Ибаньес, Коларов, Жезус, Сантон, Четин, Верету, дель Фрайле, Ундер, Калинич, Сайоль

Арбитр: Даниэле Орсато

Стадион: «Атлети Адзурри»

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. ГОЛ! Грубо ошибся на своей половине Паломино, не сумев обработать простой мяч, сферу подобрал Джеко, приблизился к линии штрафной и низом пробил в дальний от голкипера угол.

44 мин. Опасно! Перотти прошел в штрафную и прострелил на Пеллегрини, который не сумел попасть в створ с 13 метров.

42 мин. Опасно! Толой одной передачей на Иличича отрезал всю оборону Ромы, но форварда Аталанты все же настиг Смоллинг и спас свою команду от неприятностей.

40 мин. Вполне возможно, что при такой игре Малиновский может выйти на замену на первых минутах второго тайма. Может Руслан помочь команде дальними ударами.

38 мин. Опасно! Иличич со штрвфного неожиданно выполнил передачу в район 11-и метровой, откуда Толой в падении через себя пробил рядом со штангой.

37 мин. Гомес после фола Клюйверта заработал право на перспективный штрафной для Аталанты.

36 мин. Чаще стала атаковать Рома, но римляне доходят только до штрафной Аталанты, Голлини остается без работы.

34 мин. Без ворот проходит игра в эти минуты, хотя соперники и стараются быстро проходить центр поля.

32 мин. Осторожно играют обе команды, слишком высока цена матча, но не верится, что игра может завершиться без забитых мячей.

30 мин. Неплохо! Госенс от боковой линии штрафной прострелил на Иличича, но тот с 13 метров в касание пробил неточно.

28 мин. Организованно сегодня играют римляне в обороне. Сделала команда Фонсеки выводы после 7 пропущенных мячей в двух турах.

27 мин. Мхитарян на своей половине сбил набравшего скорость Гомеса..

26 мин. Опасно! После удара де Рона из-за пределов штрафной, мяч попал в соперника и по дуге опускался прямо на ногу стоящего около линии вратарской Хатебуру, но тот неудачно обработал сферу, практически подарив ее Лопесу.

24 мин. Сапата зацепился за мяч в штрафной соперника, но заработал только право на угловой.

22 мин. Половина тайма позади, не назовешь игру скучной, но, похоже, повторения прошлогодней результативности сегодня не будет. Тогда, напомню, Рома до перерыва забила три гола в ворота хозяев, но во втором тайме Аталанта отыгралась, еще и пенальти не забили хозяева.

20 мин. В контратаке Клюйверт на огромной скорости убежал от Джимситии сбросил мяч под удар Мхитаряну, но тот с 18 метров пробил точно в защитника Аталанты.

18 мин. Все отчетливее прослеживается преимущество Аталанты, но дело до угроз воротам Ромы не доходит.

16 мин. Заработали хозяева право на угловой после розыгрыша штрафного, последовал навес, после чего неточно головой пробил Джимсити.

14 мин. Гомес заработал право на штрафной на подступах к штрафной Ромы.

12 мин. Потихоньку налаживает Аталанта комбинационную игру, мяч все реже бывает на половине хозяев.

10 мин. Манчини получил отложенную карточку за фол в центре поля.

9 мин. Момент! Провалились гости на правом фланге обороны, после чего Гомес вышел на свидание с голкипером, но проиграл дуэль Лопесу!

7 мин. Прошел по левому флангу Госенс и навесил в направлении Сапаты, но мяч до форварда не доходит.

5 мин. Очень много борьбы на первых минутах, хозяева пока не могут зацепиться за мяч.

3 мин. Падает в штрафной Аталанты в борьбе с Джимсити Клюйверт, но арбитр не фиксирует фол со стороны защитника хозяев, тревожный был момент..

1 мин. Руслан Малиновский, хоть и забил в последнем матче победный для Аталанты гол, вновь начал матч со скамейки запасных, а ведь сегодня очень важная игра для обеих команд.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 15-го февраля, состоится матч 17-го тура чемпионата Италии, в котором встретятся «Аталанта» и «Рома». Встреча пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», начало в 21:45 по киевскому времени.

«Рома» и «Аталанта» являются прямыми конкурентами в борьбе за 4-е место, которое дает право играть в будущем сезоне в Лиге чемпионов, поэтому результат матча крайне важен для обеих команд. Сейчас команда Малиновского опережает соперника на три очка и имеет отличную возможность увеличить свое преимущество. Римляне находятся далеко не в лучшей форме, уступив в двух последних матчах «Сассуоло» и «Болонье», пропустив при этом 7 мячей. «Аталанта» же продолжает демонстрировать результативный футбол, в предыдущем туре Руслан Малиновский принес своей команде важные три очка, забив решающий гол в выездной игре против «Фиорентины».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» – «Рома».