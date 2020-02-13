Десна обыграла китайский Ханчжоу Гринтаун в результативном матче

«Северяне» начали второй сбор в Турции с победы

  • 13.02.2020 12:09
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Десна обыграла китайский Ханчжоу Гринтаун в результативном матче
© ФК Десна Чернигов

Сегодня, 13 февраля, черниговская «Десна» провела первый контрольный матч на втором учебно-тренировочном сборе в Турции. 

Соперником команды Александра Рябоконя был китайский «Ханчжоу Гринтаун». Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу «северян».

Контрольный матч

«Десна» – «Ханчжоу Гринтаун» (Китай) – 3:2

Напомним, на первом сборе «Десна» сыграла четыре спарринга, в которых одержала одну победу и потерпела одно поражение, еще две встречи завершились вничью.

Также сегодня «Десна» проведет спарринг с «Валмиерой» из Латвии. Прибалты в своем последнем матче были деклассированы «Мариуполем» (0:9).

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Источник — Sport.ua

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