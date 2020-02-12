Динамо Киев U-19 уступило коллегам из Загреба в серии пенальти

Подрастающее поколение футболистов из клубов Старого Света вступило в международные баталии на официальном уровне намного раньше, чем их более взрослые коллеги. Юношеская Лига УЕФА – турнир, который стал следующим этапом развития Молодежной Лиги чемпионов, первым из европейских состязаний заставил коллективы совершать перелеты между странами в этом году.

В текущем сезоне розыгрыша данного состязания Украину представляло сразу два коллектива. Юноши донецкого «Шахтера» сражались на групповом этапе, в то время как их одногодки из киевского «Динамо» прокладывали свой маршрут через параллельно идущий Путь чемпионов. «Горняки» не выдержали конкуренции в квартете, пропустив вперед себя бергамаскую «Аталанту» (выход на прямую в 1/8 финала в качестве победителя группы), загребское «Динамо» (борьба в стыковом раунде) и английский «Манчестер Сити» (вылет, как и для «Шахтера»).

У «бело-синих» получилось справиться с задачей куда лучше. Подопечные Игоря Костюка уверенно разбирались в первых поединках со «Шкендией» (8:0) и «Паоком» (3:0), после чего сводили выездные противостояния к боевым ничьим 2:2.

Волей Судьбы, в единственном матче на этапе стыкового раунда (или – 1/16 финала) юношескому составу киевского «Динамо» предстояло сыграть именно против одного из обидчиков непримиримого соперника по внутренней арене. Отчасти, повезло с местом решающей битвы – опыт игры на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского в столице Украины был сверхпозитивным.

Отсутствие в стартовом составе хорватской команды лидеров, Антонио Марина и Томислава Кризманича, было главной проблемой для главного тренера Загреба – Игора Йовичевича. И если перебор желтых карточек для полузащитника был давно известным фактом, то возвращение Марина после травмы фанаты гостей ожидали вплоть до момента оглашения конечных заявок. С составом киевлян было немного проще – одного из лучших бомбардиров команды, Ярослава Надольского, заменил Роман Бодня. На этом изменения от Игоря Костюка, на фоне последней официальной игры против греческого «ПАОКа» (2:2), были исчерпаны.

Не стоит ожидать острой игры от поединка, в котором слишком многое стоит на кону. Игра на поле стадиона «Динамо» начала раскрываться лишь тогда, когда зрители начали наполнять чашу арены. То есть, под занавес первого тайма. До этого момента, попытки вскрыть оборону соперников активными подключениями на флангах со стороны обеих команд особого успеха не приносили.

Единственный верный шанс сумели создать футболисты из Украины. Удар под ближнюю штангу с острого угла на правом фланге от Волошина сумел парировать ногой голкипер Йосипович. Еще одним моментом мог бы стать прострел от Цитаишвили все с той же стороны поля вдоль вратарской, но Шулянский явно не успевал замкнуть дальнюю штангу.

Главные тренеры прекрасно ознакомились с моделями друг друга, так что особым образом удивить оппонента не представлялось возможным. Со стороны Загреба наиболее заметными персонами в первом тайме были подменявший Марина Каррица, а также центральный защитник Гвардиол. У киевлян – Шулянский и Цитаишвили, но даже помощь фланговых нападающих не позволяла Исаенко получать мяч в удобных ситуациях.

Во второй половине матча цена ошибки возросла в разы, а весь груз ответственности нещадно потянул ноги футболистов вниз. До 80-й минуты футболисты совсем не бежали, однако момент с неудавшимся выходом один на один у Исаенко сумел создать нужную искру. Пошел откровенный размен острыми уколами, в котором вновь хороша оказалась именно принимающая сторона. Над своим неудавшимся обводящим ударом Цитаишвили не пришлось долго горевать, ведь в ответной атаке Загреба только лишь своевременный рывок Нещерета остановил Юларджию. Дело было уже в компенсированное время. Стало быть, серия пенальти!

Киевлянам досталось право первого удара, однако Надольскому не удалось открыть серию для своей команды ударом в левый угол, на который среагировал голкипер. Затем, произошел обмен точными выстрелами между Юларджией и Исаенко, который был прерван ужасным ударом Янковича – выше цели. После этого эпизода серия начала выравниваться, как вдруг, нервы дрогнули у Волошина во время удара в правый угол, который был отражен голкипером. А вот Каррица ошибки не стал допускать. Увы.

Финальный свисток молдавского арбитра Димитру Мунтяна зафиксировал победу загребского «Динамо», которому теперь предстоит дождаться жеребьевки, где станет известно имя соперника на стадии 1/8 финала. Для киевлян выступление в еврокубках этого сезона подошло к концу.

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала.



Динамо Киев U-19 – Динамо Загреб U-19 – 0:0 (пен. – 3:4)



Билошевский, 74, Цитаишвили, 85 – Шипош, 16, Франич, 21, Йосипович, 90



Динамо Киев U-19: Нещерет – Вивчаренко, Забарный, Биловар, Скорко – Бодня (Надольский, 57), Билошевский, Волошин – Шулянский (Близниченко, 73), Исаенко, Цитаишвили.

Динамо Загреб U-19: Йосипович – Юришич, Гвардиол, Шутало, Хрвой – Юларджия, Франич, Коцар – Каррица, Шипош, Янкович.



Арбитр: Димитру Мунтян (Бендеры, Молдавия)



Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев, Украина)



Удары (в створ): 5 (3) – 6 (1)

Угловые: 5 – 2

Оффсайды: 3 – 2.

ДИНАМО КИЕВ U-19-ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Температура: 3°C

