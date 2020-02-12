Ярославский рассказал, как можно возродить клуб

Долги клуба порядка 60-70 миллионов долларов

  • 12.02.2020 08:03
  • 5667 просмотров
  • 3 комментария
Ярославский рассказал, как можно возродить клуб
© Sport.ua. Александр Ярославский

Бывший владелец харьковского «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал свое возможное возвращение в большой футбол после национализации тренировочной базы харьковского клуба. 

Ранее экс-президент «Металлиста» говорил, что базой клуба должен заниматься тот, кто им владеет.

«База мне не принадлежит. Пусть восстанавливает тот, кто им владеет. Сегодня с «Металлистом» есть две проблемы. Первая – не понятно, кому он принадлежит, с кем разговаривать.

И вторая – долги «Металлиста», их никто не отменял. На сегодняшний день это сумма порядка 60-70 млн. долларов. Но даже если говорить о них, то не понятно, с кем говорить».

«Имущество в футбол не играет — нужен клуб, — прокомментировал экс-владелец ФК «Металлист» процедуру спецконфискации активов клуба у беглого олигарха Курченко, — Футболистам должны деньги — надо договариваться с футболистами и решать вопрос банкротства. Я думаю, что с футболистами способен договориться только я. В свое время я их приглашал, в «Металлисте» сделал звездами, поэтому они должны пойти навстречу «Металлисту» и тоже чем-то пожертвовать, потому что в противном случае они не получат ничего, это 100%».
Как сказал Ярославский, процедура спецконфискации активов клуба не в состоянии законно решить его будущее.
«Я не могу понять: идет процесс банкротства или не идет. Вроде бы им кто-то занимается, потом тормозят. Это должно быть, знаете как? Все вместе должны взяться и по закону сделать так, как получится».

Напомним, за время его президентства в «Металлисте» харьковская команда шесть раз подряд завоевывала бронзовые медали украинского первенства, а также регулярно и успешно выступала в еврокубках.

Ярославский продал «Металлист» в декабре 2012 года Сергею Курченко, а через 3,5 сезона клуб потерял профессиональный статус и свое место в Премьер-лиге.

 

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Источник — Футбол 24

(4 голоса)

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Комментарии
    lalalalalalalala
      lalalalalalalala, 12.02.2020 09:00
    0
    курченко вернется порешает, не бзди.
    уже недолго
    Ссылка
    Panama2830
      Panama2830, 12.02.2020 00:06
    0
    Поговори з Суркісами, вони точно знають кому належить Металіст...
    Ссылка
    delta475
    online
      delta475, 11.02.2020 21:55
    -1
    2013 ГОД

    Июль

    "Металлист" впервые в своей истории дебютировал в Лиге чемпионов. К этому времени у харьковского клуба сменился владелец - с поста президента ушел Александр Ярославский, а почетную должность занял Сергей Курченко. По итогам сезона - 2012/2013 "Металлист" выиграл серебро украинской Премьер-лиги и получил право участвовать в ЛЧ. В третьем раунде харьковчане одолели греческий ПАОК и должны были представлять Украину в плей-офф турнира.

    Август

    2 августа САС огласил свой вердикт - были доказаны манипуляции вокруг матча пятилетней давности. При этом по 9 очков с клубов постановили не снимать. Но санкции к фигурантам все же были применены: "Металлист" лишен бронзовых наград, завоеванных в том сезоне. Евгений Красников в течение пяти лет не должен заниматься любой деятельностью, связанной с футболом.

    УЕФА, изучив вердикт САС, отстранил "Металлист" от участия в текущем еврокубковом сезоне. Верховный суд Швейцарии приостановил решение САС, но дисквалификация УЕФА отменена не была.

    Европейский футбольный союз постановил: вместо "Металлиста" в плей-офф Лиги чемпионов сыграет ПАОК, проигравший ранее украинскому клубу, а суд Лозанны отклонил второй запрос "Металлиста" об отмене дисквалификации.
    Ссылка
    lalalalalalalala
      lalalalalalalala, 12.02.2020 09:00
    0
    курченко вернется порешает, не бзди.
    уже недолго
    Ссылка
    Panama2830
      Panama2830, 12.02.2020 00:06
    0
    Поговори з Суркісами, вони точно знають кому належить Металіст...
    Ссылка
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