Ярославский рассказал, как можно возродить клуб

Бывший владелец харьковского «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал свое возможное возвращение в большой футбол после национализации тренировочной базы харьковского клуба.

Ранее экс-президент «Металлиста» говорил, что базой клуба должен заниматься тот, кто им владеет.

«База мне не принадлежит. Пусть восстанавливает тот, кто им владеет. Сегодня с «Металлистом» есть две проблемы. Первая – не понятно, кому он принадлежит, с кем разговаривать.

И вторая – долги «Металлиста», их никто не отменял. На сегодняшний день это сумма порядка 60-70 млн. долларов. Но даже если говорить о них, то не понятно, с кем говорить».

«Имущество в футбол не играет — нужен клуб, — прокомментировал экс-владелец ФК «Металлист» процедуру спецконфискации активов клуба у беглого олигарха Курченко, — Футболистам должны деньги — надо договариваться с футболистами и решать вопрос банкротства. Я думаю, что с футболистами способен договориться только я. В свое время я их приглашал, в «Металлисте» сделал звездами, поэтому они должны пойти навстречу «Металлисту» и тоже чем-то пожертвовать, потому что в противном случае они не получат ничего, это 100%».

Как сказал Ярославский, процедура спецконфискации активов клуба не в состоянии законно решить его будущее.

«Я не могу понять: идет процесс банкротства или не идет. Вроде бы им кто-то занимается, потом тормозят. Это должно быть, знаете как? Все вместе должны взяться и по закону сделать так, как получится».

Напомним, за время его президентства в «Металлисте» харьковская команда шесть раз подряд завоевывала бронзовые медали украинского первенства, а также регулярно и успешно выступала в еврокубках.

Ярославский продал «Металлист» в декабре 2012 года Сергею Курченко, а через 3,5 сезона клуб потерял профессиональный статус и свое место в Премьер-лиге.