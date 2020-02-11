ЯРОСЛАВСКИЙ: «Не понятно, кому принадлежит Металлист и с кем говорить»

Бывший владелец харьковского «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал свое возможное возвращение в большой футбол после национализации тренировочной базы харьковского клуба.

«Она (база – прим.) мне не принадлежит. Пусть восстанавливает тот, кто им владеет. Сегодня с «Металлистом» есть две проблемы. Первая – не понятно, кому он принадлежит, с кем разговаривать.

И вторая – долги «Металлиста», их никто не отменял. На сегодняшний день это сумма порядка 60-70 млн. долларов. Но даже если говорить о них, то не понятно, с кем говорить».

Напомним, за время его президентства в «Металлисте» харьковская команда шесть раз подряд завоевывала бронзовые медали украинского первенства, а также регулярно и успешно выступала в еврокубках.

Ярославский продал «Металлист» в декабре 2012 года Сергею Курченко, а через 3,5 сезона клуб потерял профессиональный статус и свое место в Премьер-лиге.

Ранее Ярославский рассказал, как можно решить проблему «Металлиста».