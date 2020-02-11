ЯРОСЛАВСКИЙ: «Не понятно, кому принадлежит Металлист и с кем говорить»

Долги клуба порядка 60-70 миллионов долларов

  • 11.02.2020 19:03
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ЯРОСЛАВСКИЙ: «Не понятно, кому принадлежит Металлист и с кем говорить»
© Sport.ua. Александр Ярославский

Бывший владелец харьковского «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал свое возможное возвращение в большой футбол после национализации тренировочной базы харьковского клуба.

«Она (база – прим.) мне не принадлежит. Пусть восстанавливает тот, кто им владеет. Сегодня с «Металлистом» есть две проблемы. Первая – не понятно, кому он принадлежит, с кем разговаривать.

И вторая – долги «Металлиста», их никто не отменял. На сегодняшний день это сумма порядка 60-70 млн. долларов. Но даже если говорить о них, то не понятно, с кем говорить».

Напомним, за время его президентства в «Металлисте» харьковская команда шесть раз подряд завоевывала бронзовые медали украинского первенства, а также регулярно и успешно выступала в еврокубках.

Ярославский продал «Металлист» в декабре 2012 года Сергею Курченко, а через 3,5 сезона клуб потерял профессиональный статус и свое место в Премьер-лиге.

Ранее Ярославский рассказал, как можно решить проблему «Металлиста».

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Источник — Футбол 24

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Комментарии
    delta475
    online
      delta475, 11.02.2020 21:55
    -1
    2013 ГОД

    Июль

    "Металлист" впервые в своей истории дебютировал в Лиге чемпионов. К этому времени у харьковского клуба сменился владелец - с поста президента ушел Александр Ярославский, а почетную должность занял Сергей Курченко. По итогам сезона - 2012/2013 "Металлист" выиграл серебро украинской Премьер-лиги и получил право участвовать в ЛЧ. В третьем раунде харьковчане одолели греческий ПАОК и должны были представлять Украину в плей-офф турнира.

    Август

    2 августа САС огласил свой вердикт - были доказаны манипуляции вокруг матча пятилетней давности. При этом по 9 очков с клубов постановили не снимать. Но санкции к фигурантам все же были применены: "Металлист" лишен бронзовых наград, завоеванных в том сезоне. Евгений Красников в течение пяти лет не должен заниматься любой деятельностью, связанной с футболом.

    УЕФА, изучив вердикт САС, отстранил "Металлист" от участия в текущем еврокубковом сезоне. Верховный суд Швейцарии приостановил решение САС, но дисквалификация УЕФА отменена не была.

    Европейский футбольный союз постановил: вместо "Металлиста" в плей-офф Лиги чемпионов сыграет ПАОК, проигравший ранее украинскому клубу, а суд Лозанны отклонил второй запрос "Металлиста" об отмене дисквалификации.
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