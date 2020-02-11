Товарищеский матч.



Динамо – БАТЭ – 0:0



Динамо: Бущан – Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера – Шепелев, Сидорчук – Вербич, Шапаренко, Караваев – Русин.



Запасные: Пиварич, Сирота, Романчук, Андриевский, Дуэлунд, Кадири, Де Пена, Соль.

БАТЭ: Чичкан – Настич, Копытович, Филипенко, Филипович – Виллюмссон – Нехайчик, Бага, Драгун, Стасевич – Дубаич.



Запасные: Кудравец, Свирский, Мякиш, Березкин, Скавиш, Василевич, Безсмертный, Милич, Немирко, Малькевич, Мукам.



Стадион: «Cornelia Belek» (Белек, Турция)



26 мин. Угловой удалось заработать беларуской команде в ответной атаке. Стасевич его пойдет подавать.



24 мин. МОМЕНТ! Вербич завершил проход через левый фланг к чужим воротам ударом под ближнюю штангу, с которым не без труда справился Чичкан!



23 мин. МОМЕНТ! Очередной сейв от Бущана! В правую половину штрафной на контратаке ворвался Нехайчик, после чего последовал удар со средней дистанции!



22 мин. Чичкан сыграл на выходе из ворот, и спокойно забрал мяч в руки при простреле Шапаренко с левого фланга.



21 мин. ОПАСНО! Удар Русина с ближнего угла вратарской заблокировал защитник. Простреливал с правого фланга Караваев.



20 мин. Настич спокойно сбросил мяч в руки голкиперу грудью, находясь в пределах вратарской, после подачи с левого фланга.



18 мин. Угловой заработал Кендзера после заброса Шапаренко в правую половину штрафной.



18 мин. Перевод между флангами от Караваева до Вербича так и не дошел.



16 мин. Через правый фланг выходили в контратаку игроки беларуской команды, но Стасевич испортил момент неточной подачей в штрафную.



15 мин. МОМЕНТ! Прострел Вербича от левого угла штрафной был заблокирован, однако мяч чуть не отправился в свободный ближний угол ворот!



14 мин. Караваев легко справился с Нехайчиком на правом фланге, но дальнейшего развития атаки не придумал.



13 мин. Подача Миколенко с левого фланга была заблокирована. Угловой.



12 мин. Киевляне вновь вернули себе контроль над мячом.



10 мин. МОМЕНТ! В противоход Бущану направлял мяч ударом головой Дубаич от правого угла вратарской! Рядом с дальней штангой!



8 мин. Оказывают помощь Чичкану после грубой игры в чужой вратарской со стороны Русина.



6 мин. ОПАСНО! Чичкан опередил Русина на мяче после прострела Караваева с правого фланга.



4 мин. Очередной оффсайд у Динамо. И вновь это был Караваев, но ситуация была уже попроще.



3 мин. МОМЕНТ! Бущана заставили соперники поработать ударом со средней дистанции точно по центру ворот!



2 мин. Караваеву отдали в оффсайд передачу из глубины левого полуфланга. Дальнейший удар смысла не имел.



1 мин. МОМЕНТ! Выстрел из центрального круга от Вербича! Мимо, но начали лихо.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



Во вторник, 11-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и беларуский БАТЭ. Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле «Cornelia Belek», начало в 16:00.

До недавних пор несменный чемпион Беларуси борисовский БАТЭ станет следующим соперником киевского «Динамо» на зимних тренировочных сборах в Турции. Вновь тренерский штаб «бело-синих» сумел отыскать себе команду с аналогичным статусом вице-чемпиона страны, однако теперь зрители смогут увидеть еще и принципиальный контекст в противостоянии двух соседних стран.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и БАТЭ.