Динамо Киев
2:4
'88

Динамо — Тобол — 2:4. LIVE

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  • 12.02.2020 14:59
  • 23590 просмотров
  • 88 комментариев
Динамо — Тобол — 2:4. LIVE
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Товарищеский матч

«Динамо» – «Тобол» - 2:4

 Соль (12), Дуелунд (39) - Нургалиев (44 с пенальти), Мужиков (47), Муртазаев (59), Аватисян (72)

«Динамо»: Кучерук (Бущан, 46), Сирота, Пиварич, Романчук, Кузык (Караваев, 69), Дуэлунд (Шапаренко, 46), Андриевский, Де Пена, Кадири, Сухоручко (Сидорчук, 71), Соль

Запас: Кендзера, Шабанов, Миколенко, Попов, Шепелев, Вербич, Шапаренко,  Русин

«Тобол»: Шацкий, Канкава, Себаи, Турсинбай, Квекскири, Валиулин, Езе, Ерланов, Мирошниченко, Нургалиев, Мужиков

Стадион: «Titanic Mardan Stadium» (Белек, Турция)

87 мин. Момент! После прострела Пиварича мог забить Андриевский, но с нескольких метров пробил в голкипера!

84 мин. После навеса Караваева упал Соль в штрафной, но вместо ожидаемого пенальти арбитр фиксирует оффсайд у испанца.

82 мин. Де Пена пробивал после розыгрыша свободного, мяч попал в игрока, стоявшего в стенке, и пролетел рядом со штангой.

81 мин. Привозит голкипер Тобола свободный удар на свои ворота в штрафной, шанс для Динамо.

79 мин. Пропала острота в игре Динамо, в спокойном темпе проходит игра..

77 мин. Должен этот матч дать пищу для размышлений тренерам Динамо, нельзя так проигрывать даже в товарняках.

75 мин. Совсем неприличным мог стать счет, но Бущан вытащил мяч из под перекладины после дальнего удара.

72 мин. ГОЛ! Ошибка за ошибкой в обороне. Поскользнулся защитник Динамо в своей штрафной, после чего Аватисян из центра штрафной спокойно пробил в нижний угол.

 71 мин. Замена в Динамо. Вместо Сухоручко вышел Сидорчук.

 69 мин. Замена в Динамо. Вместо Кузыка вышел Караваев

68 мин. И вновь отменен гол Динамо. Прошел по центру Сухоручко и пробил по воротам, голкипер отбил мяч, после чего Соль добил в сетку, но вновь оффсайд.

65 мин. Забил наконец-то Соль после прострела Пиварича, но арбитр фиксирует оффсайд.

63 мин. Перестала получаться игра у Динамо в атаке, нет особой работы у голкипера Тобола.

61 мин. Казалось, не возникнет у Динамо проблем в этом матче, давалась игра киевлянам, но после грубых ошибок  бело-голубых приходится им уже отыгрываться.

 59 мин. ГОЛ! Как же так? Что с обороной? Прошел в контратаке игрок Тобола по прааому флангу и навесил ближе к линии вратарской, откуда головой пробил Муртазаев.

57 мин. В одном направлении сейчас проходит игра

55 мин. Получил по ногам Шапаренко в центре поля, арбитр позвал на поле медиков, но, похоже, там ничего серьезного нет.

53 мин. Де Пена неплохо пробил со штрафного с 30 метров, но Шацкий из под перекладины перевел мяч на угловой.

51 мин. Активнее заиграли киевляне после пропущенных мячей.

49 мин. Очень легко киевляне растеряли комфортное преимущество, ведь Тобол по большому счету мало что создал около ворот Динамо.

 47 мин. ГОЛ! Удивительный провал в обороне Динамо. Прошел по центру Канкава и отдал в штрафную свободному Мужикову, который спокойно пробил в дальний от Бущана угол.

 46 мин.Замены в Динамо. Вместо Кучерука вышел Бущан, Шапаренко поменял Дуэлунда.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН! 

  44 мин. ГОЛ! Нургалиев уверенно пробил с точки, разведя мяч и Кучерука по разным углам.

43 мин. ПЕНАЛЬТИ! После навеса в штрафную Динамо упал кто-то из игроков Тобола в борьбе за верховой мяч, а арбитр показал на точку.

41 мин. А сейчас мог забить Тобол! Канкава в штрафной Динамо сбросил мяч партнеру, который пробивал в дальний угол, но попал в штангу!

 39 мин. ГОЛ! После навеса с угловой отметки неудачно сыграл на выходе Шацкий, не сумев далеко выбить мяч, после чего защитник Тобола головой сбросил сферу под удар Дуелунду, который с 12 метров пробил а нижний угол

38 мин. Отошли казахи всей командой на свою половину, Сухоручко неудачно пробил с дальней дистанции, но заработал право на угловой.

35 мин. Совсем без мяча сейчас Тобол, но киевляне не обостряют игру.

33 мин. Момент! Де Пена с левого фланга навесил ближе к лини вратарской, откуда головой неточно пробил Соль. 

32 мин. Опасно! Сухоручко с фланга протащил мяч в штрафную и отдал Солю, который с развороту низом пробил из под соперника, но Шацкий в падении зафиксировал сферу.

30 мин. Треть матча позади, даже второй состав Динамо выглядит сильнее основы Тобола.

28 мин. Вот и Кучеруку пришлось вступить в игру. Голкипер Динамо уверенно сыграл на выходе, забрав мяч после навеса с фланга.

26 мин. Момент! А теперь просто повезло киевлянам! После навеса с левого фланга игрок Тобола головой расстреливал ворота, но мяч пролетел рядом со штангой.

24 мин. С небольшим преимуществом Динамо проходит сейчас игра, но мяч переместился в центр поля.

22 мин. Опасной могла получиться атака Динамо, но Соль отдал неточную передачу на Сухоручко, который был в штрафной без опеки соперника.

21 мин. И вновь ничем не завершился угловой Тобола, не вступал еще в игру Кучерук.

20 мин. Левым флангом атаковали казахи, Кузык заблокировал прострел соперника и выбил мяч на угловой.

18 мин. Киевляне продолжают диктовать сопернику свои условия, а вот у Тобола видны проблемы в обороне.

16 мин. Очень хороший отрезок провели киевляне. Присмотрелись они к сопернику, после чего выдали серию атак.

14 мин. Опасно! Вновь Дуелунд классно пробивал со средней дистанции, но Шацкий отбил мяч из нижнего угла, после чего Сухоручко навесил в центр штрафной, откуда Соль пробил головой в штангу.

  12 мин. ГОЛ! После навеса Де Пены с угловой отметки Соль опередил голкипера и ударом головой открыл счет!

11 мин. Опасно! Появились разрывы в линиях у Тобола, чем воспользовался Дуэлунд, прошел он к линии штрафной и мягко пытался перебросить мяч над голкипером, но Шацкий кончиками пальцев переводит сферу на угловой.

9 мин. Неплохую атаку провели киевляне, Пиварич получил передачу на ход в штрафную и прострелил вдоль ворот, но голкипер Тобола перехватил мяч.

8 мин. Много потерь мяча при переходе в атаку с обеих сторон, типичный весенний футбол идет на первых минутах.

6 мин. Невысок темп матча, киевлянам никак не удается организовать хотя бы одну атаку.

3 мин. Пока игроки Тобола больше контролируют мяч, киевляне в основном находятся на своей половине поля.

2 мин. Первый угловой подали казахи, спокойно отбились киевляне.

1 мин. Пиварич вышел с капитанской повязкой, условно второй состав сегодня у Динамо.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 12-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся киевское  «Динамо» и «Тобол» из Казахстана. Встреча пройдет в турецком Белеке на втором учебно-тренировочном сборе бело-голубых на стадионе  «Titanic Mardan Stadium», начало в 15.00 по киевскому времени.

Свой одиннадцатый матч во время зимнего межсезонья киевляне проведут против четвертой по итогам минувшего сезона команды Казахстана. Ничья с БАТЕ стала первой для «Динамо» после серии из пяти победных матчей, в которых бело-голубые продемонстрировали довольно результативный футбол.. «Тобол» известен украинским болельщикам тем, что за казахов выступает немало поигравший в УПЛ  грузинский футболист Джаба Канкава. Свои два последних матча на сборах в Турции против сербской «Младости» и боснийского «Сараево» «Тобол» завершил с одинаковым счетом 0:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Тобол».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Sauron
    online
      Sauron, 12.02.2020 16:52
    0
    Андриевский запорол момент
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.02.2020 16:52
    0
    УАФ– М а ф і я!, 12.02.2020 16:43
    Сегодня Динамо играет уже на другом поле, а результат еще хуже предыдущего. Интересно, какую отмазку лесик придумает на этот раз?
    Обычный тренировочный матч, с молодняком в составе.
    Успокойся уже))))).
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 12.02.2020 16:51
    0
    А может просто Тобол намного сильнее разрекламированных, татуированных, любителей селфи и отдыха на Мальдивах, воспитанников Динамо?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.02.2020 16:48
    0
    AK_228, 12.02.2020 16:46
    и мокрая печать
    Хватит даже сухой подписи
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 12.02.2020 16:46
    0
    jekаfunny, 12.02.2020 16:43
    Для начала подпись
    и мокрая печать
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 12.02.2020 16:46
    +1
    УАФ– М а ф і я!, 12.02.2020 16:43
    Сегодня Динамо играет уже на другом поле, а результат еще хуже предыдущего. Интересно, какую отмазку лесик придумает на этот раз?
    "Пробовали новую тактику" наверное
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.02.2020 16:45
    0
    Андрей Овчаренко, 12.02.2020 16:41
    Не знаю, я только на текстовую трансу поглядываю
    Понял
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.02.2020 16:44
    +1
    AK_228, 12.02.2020 16:41
    ну вот... ты наверное меня с кем то попутал в своей эйфории комментаторской
    Кто его знает , может и так , а может и нет
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 12.02.2020 16:43
    0
    Сегодня Динамо играет уже на другом поле, а результат еще хуже предыдущего. Интересно, какую отмазку лесик придумает на этот раз?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.02.2020 16:43
    0
    AK_228, 12.02.2020 16:40
    а какой "правильный образ оформления"?!
    Для начала подпись
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 12.02.2020 16:42
    +1
    а защитников на второй тайм не выпускали？
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 12.02.2020 16:41
    -1
    jekаfunny, 12.02.2020 16:40
    Я нет . Хорошо наверное как каждый из нас на своих местах
    ну вот... ты наверное меня с кем то попутал в своей эйфории комментаторской
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 12.02.2020 16:41
    0
    jekаfunny, 12.02.2020 16:39
    Понял , спасибо ) и как Коля смотрится ?
    Не знаю, я только на текстовую трансу поглядываю
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 12.02.2020 16:40
    -1
    jekаfunny, 12.02.2020 16:36
    Нутом утверждал человек эту что она правдива .
    А как она может быть правдива , если она не оформлена даже правильным образом ?
    а какой "правильный образ оформления"?!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.02.2020 16:40
    0
    AK_228, 12.02.2020 16:39
    в чем радость?! 2-й состав ск динамо играет в спарринге?! в чем радость моя должна быть?! ты бы радовался на моем месте?!
    Я нет . Хорошо наверное как каждый из нас на своих местах
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.02.2020 16:39
    +1
    Андрей Овчаренко, 12.02.2020 16:38
    На второй тайм его заменил Шапаренко
    Понял , спасибо ) и как Коля смотрится ?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 12.02.2020 16:39
    0
    jekаfunny, 12.02.2020 16:36
    Хоть порадуетесь сегодня
    в чем радость?! 2-й состав ск динамо играет в спарринге?! в чем радость моя должна быть?! ты бы радовался на моем месте?!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 12.02.2020 16:38
    0
    jekаfunny, 12.02.2020 16:37
    А, его сняли ? А то я что то состав не могу найти ?
    На второй тайм его заменил Шапаренко
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.02.2020 16:37
    0
    Андрей Овчаренко, 12.02.2020 16:36
    Дуэлунд уже отыграл и гол забил)
    А, его сняли ? А то я что то состав не могу найти ?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 12.02.2020 16:36
    0
    Semiramida, 12.02.2020 16:15
    Одно радует, что хоть к воротам своим защитники Динамо не подпускают соперников! Правда клубы-спарринги у Динамо честно говоря - не ахти... Неужели Шовсковский не раскрыл свои вратарские секреты по отбитию пенальти молодым динамовским вратарям?!
    а что там раскрывать, дёргайся в стороны и также наугад прыгай.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 12.02.2020 16:18
    +5
    Иван Грозный, 12.02.2020 16:11
    кстати,а ты не знаешь зачем ахметова вызывали в НАБУ?
    боян.
    звонок по телефону. маленькая девочка берет трубку:
    - альооо
    - а папу позови
    - а папы неееету. он на даааче
    - о！ вы дачу купили？
    - та нееет, он на даче показаний
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 12.02.2020 15:56
    +3
    Maccceo Plex Plex, 12.02.2020 15:50
    Я так понял что новость о официальных зарплатах в дыке продернамовские админы размещать не будут сегодня?)) Хозяин против?))
    "шо, апять？" （с）
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 12.02.2020 15:55
    +3
    mayakovskiy1, 12.02.2020 15:46
    Ну нет конечно. Тому же Шкендербеу думаю многие гранды чемпионата Албании сливали
    как-то трудно дискутировать с особью, у которой знания о футболе ограничены исключитель Албанией
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 12.02.2020 16:22
    +2
    jekаfunny, 12.02.2020 16:17
    Суркис ещё в Барышевке последнюю чекушку в АТб перед тобой забирает
    И в общага твоей по углам ссыт
    Твоему парню повезло с тобой) Юмор примитивный) Как и отмазки) Я ж тебе говорю, опровергни эту информацию и выложи официальные зарплаты в клубе, можно и в экселе))
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 12.02.2020 16:01
    +2
    Maccceo Plex Plex, 12.02.2020 15:59
    На всех сайтах уже есть, но админы лучше иру моросюк еще раз запостят))
    что-то новенькое или как всегда？
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 12.02.2020 16:00
    +2
    Semiramida, 12.02.2020 15:55
    Все последних три гола Динамо пропустило с пенальти от разных соперников! Эх, Шовковского бы в ворота!
    ему сейчас некогда - он в зе-министры готовится
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 12.02.2020 16:46
    +1
    УАФ– М а ф і я!, 12.02.2020 16:43
    Сегодня Динамо играет уже на другом поле, а результат еще хуже предыдущего. Интересно, какую отмазку лесик придумает на этот раз?
    "Пробовали новую тактику" наверное
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.02.2020 16:44
    +1
    AK_228, 12.02.2020 16:41
    ну вот... ты наверное меня с кем то попутал в своей эйфории комментаторской
    Кто его знает , может и так , а может и нет
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 12.02.2020 16:42
    +1
    а защитников на второй тайм не выпускали？
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.02.2020 16:39
    +1
    Андрей Овчаренко, 12.02.2020 16:38
    На второй тайм его заменил Шапаренко
    Понял , спасибо ) и как Коля смотрится ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.02.2020 16:36
    +1
    AK_228, 12.02.2020 16:35
    ой..... 2-4
    Хоть порадуетесь сегодня
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 12.02.2020 16:36
    +1
    jekаfunny, 12.02.2020 16:35
    Играет второй состав . Неужели Дуэлунда будет и дальше мариновать Лесик на банке ?
    Дуэлунд уже отыграл и гол забил)
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.02.2020 16:36
    +1
    AK_228, 12.02.2020 16:33
    а я говорил, что там есть подпись или мокрая печать?!
    Нутом утверждал человек эту что она правдива .
    А как она может быть правдива , если она не оформлена даже правильным образом ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.02.2020 16:33
    +1
    AK_228, 12.02.2020 16:33
    "моя з/п по беседину" из "твоей" таблицы за 10 минут...
    Ну так это филькина грамота .
    А ты человеку говорил что и правду такую получает
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.02.2020 16:31
    +1
    AK_228, 12.02.2020 16:27
    jekаfunny, 12.02.2020 13:12
    AK_228, 12.02.2020 13:09
    Жека, то там нет твоих любимых "мокрых печатей")))
    а так, интересно посмотреть фамилии, ІДН...
    https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/02/11/656943/
    Там нет атрибутов что это документ - вот что главное
    Так , непонятная табличка которую набрать и отсканировать - 10 минут
    Тебя взломали?!
    https://www.google.com/amp/s/www.pravda.com.ua/rus/news/2018/05/31/7181914/
    index.amp
    Такая же новость за 18 год
    ——————-
    Ок , писал , 1-1 за сегодня
    Как и твоя ЗП по Беседину
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 12.02.2020 16:12
    +1
    jekаfunny, 12.02.2020 16:12
    Я тебе про 10 минут ничего не писал )
    табличку про з\п ФК шахтер на коленке сделаешь?!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 12.02.2020 16:10
    +1
    jekаfunny, 12.02.2020 16:03
    Так ты размести , кидай ссылку мы глянем что там за зарплаты
    есть 10 минут?!
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 12.02.2020 15:55
    +1
    Все последних три гола Динамо пропустило с пенальти от разных соперников! Эх, Шовковского бы в ворота!
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 12.02.2020 15:55
    +1
    Гранду Лиллестрему тоже сливали...
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 12.02.2020 15:41
    +1
    mayakovskiy1, 12.02.2020 15:38
    Ладно, не кстати я ерничал. Для команды которая проигрывает монстрам типа Шкендербеу и Лугано - Тобол вполне норм соперник
    а монстрам только Динамо проигрывало？
    Ссылка
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