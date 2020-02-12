Товарищеский матч

«Динамо» – «Тобол» - 1:0

Соль (12)

«Динамо»: Кучерук, Сирота, Пиварич, Романчук, Кузик, Дуэлунд, Андриевский, Де Пена, Кадири, Сухоручко, Соль

Запас: Бущан, Кендзера, Шабанов, Миколенко, Попов, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Шапаренко, Караваев, Русин

«Тобол»: Шацкий, Канкава, Себаи, Турсинбай, Квекскири, Валиулин, Езе, Ерланов, Мирошниченко, Нургалиев, Мужиков

Стадион: «Titanic Mardan Stadium» (Белек, Турция)

18 мин. Киевляне продолжают диктовать сопернику свои условия, а вот у Тобола видны проблемы в обороне.

16 мин. Очень хороший отрезок провели киевляне. Присмотрелись они к сопернику, после чего выдали серию атак.

14 мин. Опасно! Вновь Дуелунд классно пробивал со средней дистанции, но Шацкий отбил мяч из нижнего угла, после чего Сухоручко навесил в центр штрафной, откуда Соль пробил головой в штангу.

12 мин. ГОЛ! После навеса Де Пены с угловой отметки Соль опередил голкипера и ударом головой открыл счет!

11 мин. Опасно! Появились разрывы в линиях у Тобола, чем воспользовался Дуэлунд, прошел он к линии штрафной и мягко пытался перебросить мяч над голкипером, но Шацкий кончиками пальцев переводит сферу на угловой.

9 мин. Неплохую атаку провели киевляне, Пиварич получил передачу на ход в штрафную и прострелил вдоль ворот, но голкипер Тобола перехватил мяч.

8 мин. Много потерь мяча при переходе в атаку с обеих сторон, типичный весенний футбол идет на первых минутах.

6 мин. Невысок темп матча, киевлянам никак не удается организовать хотя бы одну атаку.

3 мин. Пока игроки Тобола больше контролируют мяч, киевляне в основном находятся на своей половине поля.

2 мин. Первый угловой подали казахи, спокойно отбились киевляне.

1 мин. Пиварич вышел с капитанской повязкой, условно второй состав сегодня у Динамо.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 12-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Тобол» из Казахстана. Встреча пройдет в турецком Белеке на втором учебно-тренировочном сборе бело-голубых на стадионе «Titanic Mardan Stadium», начало в 15.00 по киевскому времени.

Свой одиннадцатый матч во время зимнего межсезонья киевляне проведут против четвертой по итогам минувшего сезона команды Казахстана. Ничья с БАТЕ стала первой для «Динамо» после серии из пяти победных матчей, в которых бело-голубые продемонстрировали довольно результативный футбол.. «Тобол» известен украинским болельщикам тем, что за казахов выступает немало поигравший в УПЛ грузинский футболист Джаба Канкава. Свои два последних матча на сборах в Турции против сербской «Младости» и боснийского «Сараево» «Тобол» завершил с одинаковым счетом 0:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Тобол».