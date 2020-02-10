ВИДЕО. Ветер в поле! Тренеру шведской команды прилетел нежданчик

Большой курьез произошел в одном из футбольных матчей в Швеции. Дул чрезвычайно сильный ветер, и на поле прилетали различные предметы.
Наставник команды сначала остановил мяч, а затем ему пришлось справиться с целыми воротами!
Watch out... 🤣💨🌪— 433 (@433) February 9, 2020
🎥 IG: https://t.co/sRLfipRg4z pic.twitter.com/7jsXwW0noI
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Источник — Twitter
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