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Интер Милан
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Милан
09.02.2020 21:45   ТВ-трансляция: 

Интер – Милан. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка двадцать третьего тура итальянской Серии А

  • 09.02.2020 00:44
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Интер – Милан. Текстовая трансляция матча
© laprevisione.it

В воскресенье, 9-го февраля, состоится поединок двадцать третьего тура итальянской Серии А, в котором сразятся миланские «Интер» и «Милан». Матч пройдет в Милане (Италия), на поле стадиона «Джузеппе Меацца», начало в 21:45.

Туринский «Ювентус» продолжает лихорадить – подопечные Маурицио Сарри сенсационно уступили «Вероне» (1:2) за сутки до игры своего прямого конкурента в борьбе за первую строчку. Теперь, «Интер» будет иметь сверхмотивацию в поединке, в котором подопечных Антонио Конте и без того не стоит настраивать на достижение победного результата. В конце этого футбольного уик-энда город Милан точно будет наполовину в черных тонах, а вот какой цвет дополнит палитру?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Интером» и «Миланом».

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Источник — Sport.ua

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