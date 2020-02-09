Чемпионат Италии. 23-й тур.
«Интер» – «Милан» – 2:2
Марцело Брозович (51), Матиас Весино (53) – Анте Ребич (40), Златан Ибрагимович (45+1)
Матиас Весино (48), Милан Шкриньяр (55) – Франк Кессье (61)
«Интер»: Даниэле Паделли, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Диего Годин, Эшли Янг, Матиас Весино, Марсело Брозович, Николо Барелла, Антонио Кандрева, Алексис Санчес, Ромелу Лукаку
Запас: Самир Ханданович, Филип Станкович, Квадво Асамоа, Кристиано Бираги, Данило Д'Амброзио, Андреа Раноккия, Люсьен Агум, Борха Валеро, Кристиан Эриксен, Виктор Мозес, Стефано Сенси, Себастьяно Эспозито
«Милан»: Джанлуиджи Доннарумма, Симон Кьер, Андреа Конти, Тео Бернар Франсуа, Алессио Романьоли, Исмаэль Беннасер, Франк Кессье, Самуэль Кастильехо, Хакан Чалханоглу, Анте Ребич, Златан Ибрагимович
Запас: Асмир Бегович, Антонио Доннарумма, Давиде Калабрия, Матео Мусаккио, Алексис Салемакерс, Лукас Билья, Джакомо Бонавентура, Марко Брешианини, Маттео Габбиа, Диего Лашальт, Лукас Пакета, Рафаэл Леау
Арбитр: Фабио Мареска
Стадион «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)
66 мин. Милан заработал перспективный штрафной.
64 мин. Игра идет в центре поля.
61 мин. Кессье руками задержал оппонента.
58 мин. Милан владеет мячом.
55 мин. Шкриньяр сбил Кастильехо.
53 мин. ГООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:2!!! Санчес ворвался в штрафную Интера, развернулся и отпасовал на Весино, который нанес точный удар! Вот так развитие событий!
51 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:2!!! Кандрева с правого фланга сместился в центр и нанес удар - мяч попал в защитника и отскочил на ногу Брозовичу, который с лёта пробил точно в угол!
48 мин. Весино высказал недовольство действиями арбитра.
47 мин. Милан, похоже, настроен и дальше контролировать ситуацию на поле, несмотря на добытое преимущество.
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+1 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:2!!! После навеса с углового у Кессье удар не получился, но мяч отскочил на голову Ибрагимовичу, который пробил в противоход голкиперу!
45 мин. Тео прострелил на набегающего Ребича, и ситуацию спас де Врей!
44 мин. Брозович со штрафного с левого фланга направил мяч под перекладину ворот Милана, и Доннарумма перевел сферу на угловой.
42 мин. Россонери контролируют мяч.
40 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! После заброса в штрафную Интера Ибрагимович сделал скидку на дальний угол вратарской, Паделли в падении не дотянулся до мяча, и Ребич переправил круглый снаряд в пустые ворота!
37 мин. Ибрагимович сыграл в стенку с партнером и из левого угла штрафной сделал прострел - Шкриньяр выбил мяч.
36 мин. Удар Кессье из-за пределов штрафной блокируют.
34 мин. Весино попытался прострелить уходящий мяч с правого фланга, но круглый снаряд свалился с ноги.
33 мин. Чалханоглу справа ворвался в штрафную Интера, и его удар заблокировал де Врей!
31 мин. Чалханоглу навесил со штрафного с левого фланга, и Брозович выбил мяч.
29 мин. По угловым - 4:4.
27 мин. После прострела с фланга Шкриньяр снял мяч с ноги Ибрагимовича, который уже готовился расстрелять ворота!
24 мин. ВОТ ЭТО ДА! Лукаку с правого фланга сделал передачу в центр штрафной, и Весино пробил именно в то место, где стоял Доннарумма!
22 мин. Янг заблокировал подачу Кастильехо с правого фланга.
19 мин. МОМЕНТ! Санчес навесил с углового, и Годин головой пробил рядом со штангой!
16 мин. Ребич дважды бил из-за пределов штрафной. После первого удара мяч попал в защитника, а после второго - пролетел намного выше цели.
15 мин. Немного успокоилась игра.
12 мин. ОПАСНО! После навеса с углового мяч упал во вратарскую, и Шкриньяру не дали нанести удар!
11 мин. Весино прострелил с правого фланга, и футболисты Милана перехватили мяч.
9 мин. МОМЕЕЕНТ! Чалханоглу стрельнул из-за пределов штрафной и мяч попал в ШТАНГУ!!!
7 мин. Ребич бил из центра штрафной, и мяч попал в защитника!
6 мин. Оффсайд у Санчеса.
4 мин. Кандрева прострелил с правого фланга, и защитник Милана выбил мяч.
2 мин. Ребич слева ворвался в штрафную Интера, и Брозович в подкате заблокировал прострел.
1 мин. Варела заблокировал удар Кессье с линии штрафной.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В воскресенье, 9-го февраля, состоится поединок двадцать третьего тура итальянской Серии А, в котором сразятся миланские «Интер» и «Милан». Матч пройдет в Милане (Италия), на поле стадиона «Джузеппе Меацца», начало в 21:45.
Туринский «Ювентус» продолжает лихорадить – подопечные Маурицио Сарри сенсационно уступили «Вероне» (1:2) за сутки до игры своего прямого конкурента в борьбе за первую строчку. Теперь, «Интер» будет иметь сверхмотивацию в поединке, в котором подопечных Антонио Конте и без того не стоит настраивать на достижение победного результата. В конце этого футбольного уик-энда город Милан точно будет наполовину в черных тонах, а вот какой цвет дополнит палитру?
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Интером» и «Миланом».
Источник — Sport.ua
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