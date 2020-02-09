Чемпионат Италии. 23-й тур.

«Интер» – «Милан» – 2:2

Марцело Брозович (51), Матиас Весино (53) – Анте Ребич (40), Златан Ибрагимович (45+1)

Матиас Весино (48), Милан Шкриньяр (55) – Франк Кессье (61)

«Интер»: Даниэле Паделли, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Диего Годин, Эшли Янг, Матиас Весино, Марсело Брозович, Николо Барелла, Антонио Кандрева, Алексис Санчес, Ромелу Лукаку

Запас: Самир Ханданович, Филип Станкович, Квадво Асамоа, Кристиано Бираги, Данило Д'Амброзио, Андреа Раноккия, Люсьен Агум, Борха Валеро, Кристиан Эриксен, Виктор Мозес, Стефано Сенси, Себастьяно Эспозито

«Милан»: Джанлуиджи Доннарумма, Симон Кьер, Андреа Конти, Тео Бернар Франсуа, Алессио Романьоли, Исмаэль Беннасер, Франк Кессье, Самуэль Кастильехо, Хакан Чалханоглу, Анте Ребич, Златан Ибрагимович

Запас: Асмир Бегович, Антонио Доннарумма, Давиде Калабрия, Матео Мусаккио, Алексис Салемакерс, Лукас Билья, Джакомо Бонавентура, Марко Брешианини, Маттео Габбиа, Диего Лашальт, Лукас Пакета, Рафаэл Леау

Арбитр: Фабио Мареска

Стадион «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

66 мин. Милан заработал перспективный штрафной.

64 мин. Игра идет в центре поля.

61 мин. Кессье руками задержал оппонента.

58 мин. Милан владеет мячом.

55 мин. Шкриньяр сбил Кастильехо.

53 мин. ГООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:2!!! Санчес ворвался в штрафную Интера, развернулся и отпасовал на Весино, который нанес точный удар! Вот так развитие событий!

51 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:2!!! Кандрева с правого фланга сместился в центр и нанес удар - мяч попал в защитника и отскочил на ногу Брозовичу, который с лёта пробил точно в угол!

48 мин. Весино высказал недовольство действиями арбитра.

47 мин. Милан, похоже, настроен и дальше контролировать ситуацию на поле, несмотря на добытое преимущество.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:2!!! После навеса с углового у Кессье удар не получился, но мяч отскочил на голову Ибрагимовичу, который пробил в противоход голкиперу!

45 мин. Тео прострелил на набегающего Ребича, и ситуацию спас де Врей!

44 мин. Брозович со штрафного с левого фланга направил мяч под перекладину ворот Милана, и Доннарумма перевел сферу на угловой.

42 мин. Россонери контролируют мяч.

40 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! После заброса в штрафную Интера Ибрагимович сделал скидку на дальний угол вратарской, Паделли в падении не дотянулся до мяча, и Ребич переправил круглый снаряд в пустые ворота!

37 мин. Ибрагимович сыграл в стенку с партнером и из левого угла штрафной сделал прострел - Шкриньяр выбил мяч.

36 мин. Удар Кессье из-за пределов штрафной блокируют.

34 мин. Весино попытался прострелить уходящий мяч с правого фланга, но круглый снаряд свалился с ноги.

33 мин. Чалханоглу справа ворвался в штрафную Интера, и его удар заблокировал де Врей!

31 мин. Чалханоглу навесил со штрафного с левого фланга, и Брозович выбил мяч.

29 мин. По угловым - 4:4.

27 мин. После прострела с фланга Шкриньяр снял мяч с ноги Ибрагимовича, который уже готовился расстрелять ворота!

24 мин. ВОТ ЭТО ДА! Лукаку с правого фланга сделал передачу в центр штрафной, и Весино пробил именно в то место, где стоял Доннарумма!

22 мин. Янг заблокировал подачу Кастильехо с правого фланга.

19 мин. МОМЕНТ! Санчес навесил с углового, и Годин головой пробил рядом со штангой!

16 мин. Ребич дважды бил из-за пределов штрафной. После первого удара мяч попал в защитника, а после второго - пролетел намного выше цели.

15 мин. Немного успокоилась игра.

12 мин. ОПАСНО! После навеса с углового мяч упал во вратарскую, и Шкриньяру не дали нанести удар!

11 мин. Весино прострелил с правого фланга, и футболисты Милана перехватили мяч.

9 мин. МОМЕЕЕНТ! Чалханоглу стрельнул из-за пределов штрафной и мяч попал в ШТАНГУ!!!

7 мин. Ребич бил из центра штрафной, и мяч попал в защитника!

6 мин. Оффсайд у Санчеса.

4 мин. Кандрева прострелил с правого фланга, и защитник Милана выбил мяч.

2 мин. Ребич слева ворвался в штрафную Интера, и Брозович в подкате заблокировал прострел.

1 мин. Варела заблокировал удар Кессье с линии штрафной.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 9-го февраля, состоится поединок двадцать третьего тура итальянской Серии А, в котором сразятся миланские «Интер» и «Милан». Матч пройдет в Милане (Италия), на поле стадиона «Джузеппе Меацца», начало в 21:45.

Туринский «Ювентус» продолжает лихорадить – подопечные Маурицио Сарри сенсационно уступили «Вероне» (1:2) за сутки до игры своего прямого конкурента в борьбе за первую строчку. Теперь, «Интер» будет иметь сверхмотивацию в поединке, в котором подопечных Антонио Конте и без того не стоит настраивать на достижение победного результата. В конце этого футбольного уик-энда город Милан точно будет наполовину в черных тонах, а вот какой цвет дополнит палитру?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Интером» и «Миланом».