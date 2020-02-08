Шахтер – Вентспилс. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 9-го февраля, донецкий «Шахтер» проведет контрольный поединок с латвийским «Вентспилсом». Матч пройдет в турецком Белеке на «Regnum Sports Center», начало – в 9:00 по киевскому времени.

Совсем немного времени осталось до первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Бенфикой»: уже 20-го февраля «горняки» будут принимать лиссабонцев в Харькове. Спарринг с «Вентспилсом» станет последним для команды Луиша Каштру на сборах в Турции. Чемпионат Латвии длится в весенне-осенний период, и в крайнем турнире «Вентспилс» завоевал «бронзовые» медали. В субботу «Шахтер» в контрольном поединке встречался со словенской «Олимпией», одержав волевую победу со счетом 3:1. «Горняки» пропустили гол в первом тайме, а в концовке матча трижды расписались в воротах соперников.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Вентспилс».