Шахтер – Вентспилс – 0:0. LIVE

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Вентспилс» – 0:0

«Шахтер»: Шевченко, Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Маркос, Степаненко, Бондаренко, Тете, Вакула, Мораес.

Запас: Пятов, Трубин, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Витао, Марлос, Приходько, Крыськив, Фернандо, Сикан.

«Вентспилс»: Махновский, Тиденберг, Литвинский, Рехвиашвили, Сахневич, Палавандишвили, Виллела, Фабиньо, Ондонг Мба, Козлов, Сварупс

Запас: Алампасу, Эристави, Кокаритис, Кокин, Стуглис, Нейландс, Талбергс, Адероунму

15 мин. Огрызнулись латвийцы, и удар Мба из центра штрафной был заблокирован.

14 мин. Шахтер владеет преимуществом и больше атакует.

12 мин. Мораес со штрафного метров с 18-ти пробил в стенку.

8 мин. МОМЕНТ! Бондаренко приблизился к штрафной Вентспился и целил в угол, но мяч попал в штангу!!!

6 мин. Пока игра идет преимущественно в центре поля.

3 мин. После навеса с углового мяч отскочил к Матвиенко. Защитник сильно прострелил из угла штрафной, и круглый снаряд попал в защитника.

2 мин. Горняки контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Матч перенесен на 9.15.

В воскресенье, 9-го февраля, донецкий «Шахтер» проведет контрольный поединок с латвийским «Вентспилсом». Матч пройдет в турецком Белеке на «Regnum Sports Center», начало – в 9:00 по киевскому времени.

Совсем немного времени осталось до первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Бенфикой»: уже 20-го февраля «горняки» будут принимать лиссабонцев в Харькове. Спарринг с «Вентспилсом» станет последним для команды Луиша Каштру на сборах в Турции. Чемпионат Латвии длится в весенне-осенний период, и в крайнем турнире «Вентспилс» завоевал «бронзовые» медали. В субботу «Шахтер» в контрольном поединке встречался со словенской «Олимпией», одержав волевую победу со счетом 3:1. «Горняки» пропустили гол в первом тайме, а в концовке матча трижды расписались в воротах соперников.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Вентспилс».