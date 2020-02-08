Динамо Киев
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Борац Баня-Лука
09.02.2020 16:00

Динамо – Борац. Текстовая трансляция матча

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  • 08.02.2020 14:20
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Динамо – Борац. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В воскресенье, 9-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и боснийский «Борац». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле «Gloria Serenity», начало в 16:00.

Вице-чемпион Украины взял небольшую паузу в череде своих контрольных поединков во второй части зимних сборов. Возвращается коллектив Алексея Михайличенко к играм посредством проведения товарищеской игры против представителя Боснии и Герцеговины, футбольного клуба «Борац» из города Баня-Лука, который занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата своей страны. «Динамо» подходит к концу подготовки к заключительной части сезона, а до первой игры в УПЛ остается менее двух недель.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и «Борац».

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Источник — Sport.ua

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