В воскресенье, 9-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и боснийский «Борац». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле «Gloria Serenity», начало в 16:00.

Вице-чемпион Украины взял небольшую паузу в череде своих контрольных поединков во второй части зимних сборов. Возвращается коллектив Алексея Михайличенко к играм посредством проведения товарищеской игры против представителя Боснии и Герцеговины, футбольного клуба «Борац» из города Баня-Лука, который занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата своей страны. «Динамо» подходит к концу подготовки к заключительной части сезона, а до первой игры в УПЛ остается менее двух недель.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и «Борац».