Динамо Киев
1:0
Борац Баня-Лука
'55

Динамо – Борац – 1:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

  • 09.02.2020 16:36
  • 11743 просмотра
  • 41 комментарий
Динамо – Борац – 1:0. LIVE
© ФК Динамо Киев

Товарищеский матч.

Динамо – Борац – 1:0

Миколенко, 43

Вербич, 40.

Динамо: Бойко – Миколенко (Пиварич, 46), Шабанов (Сирота, 46), Попов (Романчук, 46), Кендзера (Караваев, 46) – Шепелев (Кадири, 46), Сидорчук (Андриевский, 46) – Вербич (Де Пена, 46), Шапаренко, Дуэлунд – Русин (Соль, 46).

Запасные: Кучерук, Бущан, Мащенко, Сухоручко, .

Борац: Лучич – Яничич, Чосич, Йованович, Галич – Данилович, Милутинович – Зилькич, Вранеш, Мирич – Вуяклия.

Запасные: Кукрика, Кайкут, Црнов, Дуякович, Милоевич, Закарич, Босанчич, Куюнджич, Арсич, Яворац.

Стадион: «Gloria Serenity» (Белек, Турция)

51 мин. Боснийцы контролируют мяч в центральной зоне.

48 мин. МОМЕНТ! Вуяклия пробил головой от правого угла вратарской точно в руки Бойко!

47 мин. Только Бойко, Шапаренко и Дуэлунд остались на поле из состава на первый тайм.

46 мин. Андриевский и Кадири в центре поля после перерыва. Соль на острие. Де Пена и Караваев на флангах. С остальными заменами будем разбираться.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, одну минуту.

43 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Миколенко вколотил мяч под перекладину, завершив подачу на дальнюю штангу с правого фланга от Кендзеры!

42 мин. Прострел Дуэлунда с левого фланга на ближнюю штангу был перехвачен.

40 мин. Вербич договорился до предупреждения.

39 мин. МОМЕНТ! Вуяклия пробивал с разворотом корпуса от правого угла вратарской! Рядом с правой штангой!

38 мин. ГОЛ! Дуэлунд отправил мяч в сетку после прострела с правого фланга, но находился при этом в оффсайде!

36 мин. ОПАСНО! Трое защитников блокировали удар Дуэлунда из центра штрафной!

35 мин. Русин стрелял на ближнюю штангу с левого фланга, но Чосич успел на мяч раньше, чем игроки Динамо.

35 мин. Быстрая игра в пас между Шепелевым и Вербичем у чужой штрафной была перехвачена.

33 мин. Нарушил правила Шапаренко во время борьбы за мяч у правой границы чужой штрафной.

32 мин. Не получается пройти мимо плотной обороны боснийцев. Много брака.

30 мин. Миколенко пострадал при борьбе за мяч на левом фланге обороны.

29 мин. Дуэлунд сумел заработать штрафной в центральной зоне.

27 мин. ОПАСНО! Подкатом успел отделить от мяча Зилькича Кендзера во время прострела с правого фланга!

25 мин. Вербич сбил Галича с ног на левом фланге атаки Динамо.

23 мин. Не успел Кендзера опередить голкипера на мяче во время рывка по правому флангу атаки.

22 мин. Штрафной на правом фланге для киевлян.

20 мин. На чужой половине поля всем числом полевых игроков Динамо.

18 мин. Русин заехал коленом в затылок голкиперу соперников, стараясь замкнуть передачу с правого фланга.

17 мин. МОМЕНТ! Прошлую атаку завершал еще и удар Русина головой, который отправил мяч в руки голкиперу.

16 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! ПЕРЕКЛАДИНА! В таком порядке поражали ворота Шапаренко и Русин в размашистой контратаке киевлян!

15 мин. Попов подстраховал фланг Кендзеры при забросе из центра поля.

13 мин. Взорвался поединок моментами у обоих ворот. Ждем продолжения!

11 мин. МОМЕНТ! И ответ от боснийцев! Вуяклия завершал передачу с левого фланга ударом под ближнюю штангу, но не попал в створ!

10 мин. МОМЕНТ! Точно по центру ворот пришелся удар Дуэлунда головой в падении из центра штрафной!

9 мин. МОМЕНТ! Шапаренко выскочил один на один с голкипером, однако не смог попасть в левый нижний угол чужих ворот!

8 мин. Угловой заработали футболисты боснийской команды на левом фланге, однако качественно разыграть его не смогли.

6 мин. Ошибся Вербич при попытке заложить финт на левом фланге.

5 мин. Невнятный пас от Вербича в центральную зону перед штрафной соперников последовал.

4 мин. Проход Миколенко по левому флангу завершился потерей мяча.

3 мин. Заброс Кендзеры в глубину правого фланга оказался перехваченным.

1 мин. Осторожно начинает игру Динамо с перепасовки на своей половине поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 9-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и боснийский «Борац». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле «Gloria Serenity», начало в 16:00.

Вице-чемпион Украины взял небольшую паузу в череде своих контрольных поединков во второй части зимних сборов. Возвращается коллектив Алексея Михайличенко к играм посредством проведения товарищеской игры против представителя Боснии и Герцеговины, футбольного клуба «Борац» из города Баня-Лука, который занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата своей страны. «Динамо» подходит к концу подготовки к заключительной части сезона, а до первой игры в УПЛ остается менее двух недель.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и «Борац».

Сделать ставку
📺 Видеотрансляция
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 09.02.2020 17:11
    -1
    jekаfunny, 09.02.2020 17:09
    Сыняки кабинетные как грибы после водочного дождя .
    Э, доходяги, ДК не проигрывает , чего повылазили - вам все равно не заплатят за эти коменты
    Если ты не заметил, здесь речи о динамо никто не ведёт... каждый о своём
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.02.2020 17:10
    +2
    AK_228, 09.02.2020 17:09
    Та я тоже смеюсь , не будет же ахметов . Который руководит ффу сам себя судить
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.02.2020 17:09
    +2
    Сыняки кабинетные как грибы после водочного дождя .
    Э, доходяги, ДК не проигрывает , чего повылазили - вам все равно не заплатят за эти коменты
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.02.2020 17:09
    -3
    jekаfunny, 09.02.2020 17:08
    Копанка тоже доиграется , не может 10 летний беспредел безнаказанным оставаться ...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 09.02.2020 17:08
    -5
    Zport., 09.02.2020 17:07
    А ваш пан янык служил?
    Опять фантазии, удобные позы и тд... И тут ты промазал. И янык мне поХ. Ты типа в морской бой играешь, нащупывая жилу для троллинга
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.02.2020 17:08
    +4
    Trasher311987, 09.02.2020 17:02
    Ювентус доигрался в игры с судьями. Видели вчера Вероне как влетели.
    Все до поры до времени.
    Динамо этим грешило.
    Сейчас Шахтер.
    Просто почему то все думают что у нас только 2 команды.
    Заря и Десна очень сильно растут.
    Но все почему то думают что они сильнее чем Динамо, а почему не Шахтера, почему не могут они быть выше Шахтера?
    Копанка тоже доиграется , не может 10 летний беспредел безнаказанным оставаться ...
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.02.2020 17:08
    -3
    Trasher311987, 09.02.2020 17:08
    Спасибо за ответ.
    Не за что!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 17:08
    +4
    AK_228, 09.02.2020 17:07
    Верю в динамо без бразильцев
    Спасибо за ответ.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.02.2020 17:07
    -3
    Trasher311987, 09.02.2020 17:05
    Ну вот. Вы вот верите в Шахтер без бразильцев?
    С иной стратегией?
    Верю в динамо без бразильцев
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 09.02.2020 17:07
    +2
    Виктор Иванов, 09.02.2020 17:05
    Тебе этого не понять. Ведь ты вообще не служил, как и пан ЗЕ.
    А ваш пан янык служил?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 17:05
    +3
    AK_228, 09.02.2020 17:04
    Конечно увидим, глаза то есть
    Ну вот. Вы вот верите в Шахтер без бразильцев?
    С иной стратегией?
    Ссылка
    Evil
      Evil, 09.02.2020 17:05
    +1
    Maccceo Plex Plex, 09.02.2020 16:49
    Геббельс всю позорную евроосень денамы показал, и ниче)) Все дыркоботы смотрели аж бегом, или опять халяву в интернете искали))
    Все смотрели по матч футбол адекватные трансляции а не гавно на Геббельс ТВ с денисовымм и сабо и их шарагой больной футбол
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 09.02.2020 17:05
    -4
    Zport., 09.02.2020 17:03
    А что 23 февраля будет? Кодировку снимают?
    Тебе этого не понять. Ведь ты вообще не служил, как и пан ЗЕ.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.02.2020 17:04
    -1
    Trasher311987, 09.02.2020 17:03
    Без обид, увидим.
    Конечно увидим, глаза то есть
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 17:03
    +2
    AK_228, 09.02.2020 17:03
    В составе Шахтера на сборе 10 футболистов не старше 20-ти лет... так что оставь свои прогнозы себе... как обычно без обид))
    Без обид, увидим.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 09.02.2020 17:03
    -1
    Виктор Иванов, 09.02.2020 17:03
    И что ты там нафантазировал в созвучии? Ведь "баня" там с маленькой буквы. К донецким не отношусь, и не пью до 23 февраля. Сочиняй исчо. Посмеюсь.
    А что 23 февраля будет? Кодировку снимают?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 17:03
    +2
    Maccceo Plex Plex, 09.02.2020 17:01
    Я это уже четвертый год слышу)) Пистешь одинаковая, но выше второго места и серебра она не приводит))
    Да я каждый год повторяю.
    Всему свое время.
    А вы не заметили что вы 4 год играете командой Луческу?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.02.2020 17:03
    -3
    Trasher311987, 09.02.2020 16:57
    Та все мы вылетели из слабых групп.
    У Динамо есть хоть молодняк.
    Сейчас старики закончат в шахте, кто будет вместо них.
    Больно будет падать. Вспомните мои слова.
    В составе Шахтера на сборе 10 футболистов не старше 20-ти лет... так что оставь свои прогнозы себе... как обычно без обид))
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 09.02.2020 17:03
    +2
    Maccceo Plex Plex, 09.02.2020 16:59
    Давно пора, а то нефик жлобью за копейки смотреть платные каналы)))
    геббельса и так никто не смотрел, а теперь останутся только самые ярые фанаты денисова.. Нормальные люди смотрят Сетанту. Кстати, скоро Сетанту+ запускают.... И эти каналы БЕСПЛАТНЫЕ. И там есть что смотреть, а не только донецкую пропаганду колорадского клубика
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 09.02.2020 17:03
    -2
    Zport., 09.02.2020 16:59
    Ты свой первый комментакий прочитай, донецкая алкашня
    И что ты там нафантазировал в созвучии? Ведь "баня" там с маленькой буквы. К донецким не отношусь, и не пью до 23 февраля. Сочиняй исчо. Посмеюсь.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.02.2020 17:08
    +4
    Trasher311987, 09.02.2020 17:02
    Ювентус доигрался в игры с судьями. Видели вчера Вероне как влетели.
    Все до поры до времени.
    Динамо этим грешило.
    Сейчас Шахтер.
    Просто почему то все думают что у нас только 2 команды.
    Заря и Десна очень сильно растут.
    Но все почему то думают что они сильнее чем Динамо, а почему не Шахтера, почему не могут они быть выше Шахтера?
    Копанка тоже доиграется , не может 10 летний беспредел безнаказанным оставаться ...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 17:08
    +4
    AK_228, 09.02.2020 17:07
    Верю в динамо без бразильцев
    Спасибо за ответ.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 17:05
    +3
    AK_228, 09.02.2020 17:04
    Конечно увидим, глаза то есть
    Ну вот. Вы вот верите в Шахтер без бразильцев?
    С иной стратегией?
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 09.02.2020 16:51
    +3
    Maccceo Plex Plex, 09.02.2020 16:49
    Геббельс всю позорную евроосень денамы показал, и ниче)) Все дыркоботы смотрели аж бегом, или опять халяву в интернете искали))
    Адекватные люди находили где смотреть. Но не по геббельсу. Слава Богу, что эту шарашкину контору с 1 марта мы уже не увидим
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 16:33
    +3
    Весело играют
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.02.2020 17:10
    +2
    AK_228, 09.02.2020 17:09
    Та я тоже смеюсь , не будет же ахметов . Который руководит ффу сам себя судить
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.02.2020 17:09
    +2
    Сыняки кабинетные как грибы после водочного дождя .
    Э, доходяги, ДК не проигрывает , чего повылазили - вам все равно не заплатят за эти коменты
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 09.02.2020 17:07
    +2
    Виктор Иванов, 09.02.2020 17:05
    Тебе этого не понять. Ведь ты вообще не служил, как и пан ЗЕ.
    А ваш пан янык служил?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 17:03
    +2
    AK_228, 09.02.2020 17:03
    В составе Шахтера на сборе 10 футболистов не старше 20-ти лет... так что оставь свои прогнозы себе... как обычно без обид))
    Без обид, увидим.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 17:03
    +2
    Maccceo Plex Plex, 09.02.2020 17:01
    Я это уже четвертый год слышу)) Пистешь одинаковая, но выше второго места и серебра она не приводит))
    Да я каждый год повторяю.
    Всему свое время.
    А вы не заметили что вы 4 год играете командой Луческу?
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 09.02.2020 17:03
    +2
    Maccceo Plex Plex, 09.02.2020 16:59
    Давно пора, а то нефик жлобью за копейки смотреть платные каналы)))
    геббельса и так никто не смотрел, а теперь останутся только самые ярые фанаты денисова.. Нормальные люди смотрят Сетанту. Кстати, скоро Сетанту+ запускают.... И эти каналы БЕСПЛАТНЫЕ. И там есть что смотреть, а не только донецкую пропаганду колорадского клубика
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.02.2020 16:59
    +2
    Виктор Иванов, 09.02.2020 16:58
    Ты свои эротические фантазии оставь в своём же пердаке.
    Знатно крот полыхает
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 09.02.2020 16:47
    +2
    Миколенко вколотил!!!! 1-0
    Ссылка
    Evil
      Evil, 09.02.2020 17:05
    +1
    Maccceo Plex Plex, 09.02.2020 16:49
    Геббельс всю позорную евроосень денамы показал, и ниче)) Все дыркоботы смотрели аж бегом, или опять халяву в интернете искали))
    Все смотрели по матч футбол адекватные трансляции а не гавно на Геббельс ТВ с денисовымм и сабо и их шарагой больной футбол
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 09.02.2020 16:55
    +1
    Виктор Иванов, 09.02.2020 16:52
    Как всегда у Динамо ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!
    Остальные наши клубы забивают просто ГОЛ! Ну нельзя комментатору выражать своё пристрастие и эмоции! Пример - Котэ Махарадзе...
    Ты же за боснийцев болеешь, вот у тебя пердак и рвётся. Ничего удивительного
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 09.02.2020 16:45
    +1
    Trasher311987, 09.02.2020 16:41
    Футбол 1 Юлч покажут прикиньте?)))
    Геббельс будет матч Динамо показывать? Комментатор 100% за хорватов болеть будет
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 16:41
    +1
    Футбол 1 Юлч покажут прикиньте?)))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 17:02
    0
    jekаfunny, 09.02.2020 16:58
    Павелецкого с Луччи вместо них будут
    Ювентус доигрался в игры с судьями. Видели вчера Вероне как влетели.
    Все до поры до времени.
    Динамо этим грешило.
    Сейчас Шахтер.
    Просто почему то все думают что у нас только 2 команды.
    Заря и Десна очень сильно растут.
    Но все почему то думают что они сильнее чем Динамо, а почему не Шахтера, почему не могут они быть выше Шахтера?
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 09.02.2020 17:01
    0
    Trasher311987, 09.02.2020 16:57
    Та все мы вылетели из слабых групп.
    У Динамо есть хоть молодняк.
    Сейчас старики закончат в шахте, кто будет вместо них.
    Больно будет падать. Вспомните мои слова.
    Я это уже четвертый год слышу)) Пистешь одинаковая, но выше второго места и серебра она не приводит))
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 09.02.2020 16:59
    0
    Виктор Иванов, 09.02.2020 16:58
    Ты свои эротические фантазии оставь в своём же пердаке.
    Ты свой первый комментакий прочитай, донецкая алкашня
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности