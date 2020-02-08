Кубок Федерации. Украина – Эстония. Текстовая трансляция матча

Сегодня, 8 февраля, сборная Украины в Таллинне проводит заключительный матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. В решающем матче Украина играет против хозяев кортов, сборной Эстонии, начало встречи – в 13:00. Победитель получит путевку в апрельский плей-офф, где будут разыгрываться путевки в квалификацию Кубка Федерации 2021.

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Украина – Эстония

В состав сборной Украины входят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катарина Завацкая и Марта Костюк. Капитан – Михаил Филима.

За сборную Эстонии заявлены Анетт Контавейт, Елена Малыгина, Катрийн Саар, Саара Орав и Валерия Горлач.

Любопытно, что эстонское СМИ Delfi пишет про предстоящий матч: «На чудо в субботнем поединке рассчитывать не приходится, поскольку Украина привезла в Таллинн свой сильнейший состав. Лидер сборной Эстонии Анетт Контавейт сразится в одиночной игре с четвертой ракеткой мира Элиной Свитолиной».

В первом матче 6 февраля Украина обыграла Болгарию (3:0), а на следующий день переиграла Хорватию (3:0) в матче за первое место подгруппы.

Также 8 февраля вторую путевку в апрельский плей-офф будут оспаривать Италия и Хорватия. Кроме того, Греция и Болгария определят главного неудачника дивизиона, который понизится в классе.

Итоговые таблицы группового раунда