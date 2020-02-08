Кубок Федерации. Украина – Эстония. Текстовая трансляция матча

Следите с 13:00 за решающим матчем Кубка Федерации в Таллинне

  • 08.02.2020 01:35
  • 275 просмотров
  • 0 комментариев
Кубок Федерации. Украина – Эстония. Текстовая трансляция матча
© Sport.ua

Сегодня, 8 февраля, сборная Украины в Таллинне проводит заключительный матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. В решающем матче Украина играет против хозяев кортов, сборной Эстонии, начало встречи – в 13:00. Победитель получит путевку в апрельский плей-офф, где будут разыгрываться путевки в квалификацию Кубка Федерации 2021.

Следите за текстовой онлайн-трансляцией от Sport.ua.

Украина – Эстония

В состав сборной Украины входят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катарина Завацкая и Марта Костюк. Капитан – Михаил Филима.

За сборную Эстонии заявлены Анетт Контавейт, Елена Малыгина, Катрийн Саар, Саара Орав и Валерия Горлач. 

Любопытно, что эстонское СМИ Delfi пишет про предстоящий матч: «На чудо в субботнем поединке рассчитывать не приходится, поскольку Украина привезла в Таллинн свой сильнейший состав. Лидер сборной Эстонии Анетт Контавейт сразится в одиночной игре с четвертой ракеткой мира Элиной Свитолиной».

В первом матче 6 февраля Украина обыграла Болгарию (3:0), а на следующий день переиграла Хорватию (3:0) в матче за первое место подгруппы.

Также 8 февраля вторую путевку в апрельский плей-офф будут оспаривать Италия и Хорватия. Кроме того, Греция и Болгария определят главного неудачника дивизиона, который понизится в классе.

Итоговые таблицы группового раунда

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности