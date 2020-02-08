Fed Cup. Украина – Эстония 1:0. Свитолина – Контавейт – 3:6, 7:6, 2:5. LIVE

Сегодня, 8 февраля, сборная Украины в Таллинне проводит заключительный матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. В решающем матче Украина играет против хозяев кортов, сборной Эстонии, начало встречи – в 13:00. Победитель выйдет в апрельский плей-офф, где будут разыгрываться путевки в квалификацию Кубка Федерации 2021.

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Украина – Эстония – 1:0

Матч 1. Даяна Ястремская – Елена Малыгина – 6:3, 6:1

Матч 2. Элина Свитолина – Анетт Контавейт – 3:6, 7:6, 2:5

Матч 3. Парный матч.

События игрового дня

16:29. Подача Элины. 0:15, 15:15, 15:30 (затяжной розыгрыш, Свитолина в сетку), 15:40 (трос за Контавейт). Два матчбола у Эстонии. 30:40 (бэкхенд по линии классный залетел). Ровно!!! Свитолина отыграла два матчбола (душила, Контавейт в защите отработала, но в аут)

16:26. Италия обыграла Хорватию за два одиночных матча. И вышла в следующий, апрельский раунд.

16:23. Подача эстонки: 0:15 (шикарный обводящий от Элины), 0:30 (снова активно играет), 15:30 (сорвался мяч, небольшой аут), 30:30, 30:40 БП (острый прием второй подачи). Ровно. Меньше, БП номер 2. Ровно. Меньше, БП номер 3. Ровно (в сетку под давлением). Больше. И прием в сетку. Гейм. 2:5.

16:20. Подача Свитолиной: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15 (двойная). Гейм. 2:4 в пользу эстонки.

16:18. Но не факт, что у Контавейт хватит сил. Она подает: 15:0, 30:0 (Свитолина пробивала обратный форхэнд, но Контавейт сумела отбить в свободную часть корта), 40:0, 40:15. И эйс. Гейм. 1:4. Трибуны ревут.

16:15. Подача Элины: 0:15, 15:15, 15:30 (прием навылет), 15:40 (успешный выход к сетке). Гейм. Свитолина ошиблась. 1:3.

16:11. Подача эстонки: 0:15, 15:15, 15:30, 15:40 БП. И Элина делает обратный брейк! 1:2!

16:10. Болгария обыграла Грецию (2:0) в матче за выживание. Последние вылетают во вторую группу Евроафриканской зоны. Хотя греки могли вполне сейчас играть с Украиной, если бы с Австрией не упустили вторую одиночку.

16:09. Подача Свитолиной: 0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 30:40. Гейм. 0:2. Элина отдала свой гейм.

16:06. Третий сет! Подача Контавейт: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15. Гейм. 0:1. Эстонка удержала победа.

16:05. Внимание, вопрос! Угадайте, куда стоит эта очередь?! В туалет...

16:04. Впереди решающий гейм! Запасайтесь чаем и валидолом!

16:02. Элина Свитолина с 8-го сетбола (!) побеждает во втором сете на тай-брейке – 7:6 (7:5)!

15:58. Поменялись сторонами. 3:4 (затяжной розыгрыш, первой не выдержала эстонка), 4:4 (эйс), 5:4 (Анетт в аут, две ее подачи теперь), 6:4! Элина, давай! Два сетбола! 6:5. Отыгран 7-й сетбол в сете. Вторая подача будет. ЕЕЕСТЬ СЕЕЕЕЕТ!!!!! Анетт пробила в сетку.

15:55. Внимание, тай-брейк! Начинает Элина. 0:1 (мини-брейк), 1:1 (отыграно), 1:2 (эйс от Анетт), 1:3 (проиграла Элина свою подачу: душила, но эстонка шикарно отзащищалась и в ноги ударила), 2:3 (эпичная заруба возле сетки в нашу пользу), 2:4 (с приема в аут). И смена сторон.

15:54. И тай-брейк у нас во втором сете. Зрители стучат ногами по помосту. Пошел у нас барабан.

15:48. Новые мячи для подачи Анетт: 0:15, 15:15, 15:30 (есть шансы, ауты глубокие у Контавейт), 15:40 (грубая ошибка с бэкхенда, но очень высоко летел мяч). Два сетбола у Элины!! 30:40 (эйс). Ровно (классно отыграла Анетт). 4 сетбола уже отыграла эстонка в этом сете. Больше. Ровно. Не смогла обработать свечу Элина, и аут. Меньше, еще сетбол. Форхенд по линии шикарный. Ровно (в сетку с приема). Меньше, сетбол номер 6! Анетт невозмутима. Отыграно снова, что ты будешь делать. Больше у эстонки уже. И гейм, это 6:6. Нас ждет тай-брейк.

15:47. Горячая поддержка украинских трибун. Забавно, что эстонцы не пытаются перекричать, а выжидают. А затем дают свой заряд.

15:46. Подача Элины: 15:0, 30:0 (Свитолина атакует, пока красиво выходит), 40:0 (и продолжает в том же духе). Есть быстрый гейм, завершен эйсом! 6:5 Элина!

15:45. Свитолина не сумела реализовать два сетбола на подаче соперницы в 10-м гейме второго сета.

15:43. Важный гейм продолжается: Ровно. Меньше и снова сетбол (ошиблась Анетт)! Ровно (Контавейт рвет изо всех сил). Больше у эстонки (минимальный аут). Гейм. Хорошая первая подача, не смогла ее вернуть. Увы, 5:5.

15:42. Филима немного поругался с судьей на вышке. Типа не увидела аут на первой подача и отменила решение линейного. Выговорил просто.

15:39. На подаче Контавейт: 0:15 (Анетт в сетку), 15:15 (эстонка атаковала и заставила ошибиться), 15:30 (два мяча до сета), 30:30, 30:40. Сетбол!!

15:38. Из украинской команды все сидят на месте, никто еще не пошел готовиться к паре. Ведь ничего не ясно.

15:36. Подает Свитолина на сет: 0:15 (двойная), 0:30 (хороший укороченный от Анетт, 0:40 (на противоходе поймала), 15:40 (аут). Увы, гейм. 5:4. Из разряда: как не надо подавать на сет.

15:35. Наши трибуны скандируют: Элина! Элина! Элина!

15:31. Подает эстонка: 15:0, 30:0 (снова эстонка к сетке начала выходить), 30:15 (классный прием, Анетт не смогла ничего сделать), 30:30 (Свитолина возвращается), 40:30 (ошибка). Ровно (у Контавейт сорвался мяч с ракетки немного, и в аут). Меньше (еще один аут с форхэнда). Скрытый сетбол! И есть! 5:3! Элина!!!

15:28. На подаче Украина. 0:15, 15:15, 15:30 (по длине ошиблась), 15:40 (по ширине теперь). Гейм. Сама отдала. 4:3. А мы даже не успели порадоваться.

15:25. Подача Анетт: 15:0, 15:15, 15:30, 15:40. Свитолина на кураже сейчас!!! Есть гейм! 4:2 с брейком. Ура!!!

15:23. Подача Элины: 0:15, 15:15, 30:15 (глубокий аут). 40:15 (ошибается Анетт, спад в игре у нее). Гейм! Даже у сетки Контавейт не смогла выиграть, Свитолина перебила ее. Быстро Элина удержала подачу, 3:2. Пауза и переход.

15:21. Трибуны скандируют: Оле-оле-оле-оле, Украина – чемпіон!

15:18. На подаче Анетт: 15:0. Свитолина старается атаковать со второй подачи Контавейт, но много ошибок, 30:0, 30:15, 30:30 (двойная), 30:40 (БП!) Есть гейм! Обратный брейк! 2:2.

15:18. Пока у Свитолиной перспективы крайне туманные. Все будет решаться в парном матче?!

15:15 (это время). Свитолина подает: 0:15 (снова эстонка на сетке включила режим Бога), 0:30, 0:40 (Анетт мощным смешом завершила), 15:40, 30:40 (эйс, хотя сначала кричали линейные, что аут). Гейм. Увы, это брейк для Эстонии, 1:2.

15:14. Кстати, Сергей Стаховский только что выиграл свой матч в Нидерландах у австрийца Денниса Новака – 7:6 (7:5), 6:2. Это ATP Роттердам.

15:11. Подача эстонки: 15:0 (эйс), 15:15 (навылет с приема второй подачи), 30:15, 40:15 (сильно подает), 40:30 (суперрозыгрыш! даже сложно описать словами, много всего было!) Гейм. 1:1.

15:10. Победитель первого матча дня, Даяна Ястремская, тем временем, рассказала Sport.ua, что победы на Кубке Федерации приносят «экстрапозитивные эмоции».

15:06. Подача Элины. 0:15 (дроп-шот), 15:15 (Анетт коротко ответила, Элина на сетке смеш ввалила). 30:15, 30:30 (классный прием), 30:40 (БП). Ровно (трос снова помог Свитолиной, дал вермя подстроиться). Еще один БП, меньше. И снова отыграно, ровно. Меньше, третий БП (в аут по линии пробила). Ровно (невынужденная от Контавейт). Больше (и еще одна ошибка). Есть гейм! (мяч отправился в аут с приема). Счет во втором сете 1:0, повела Элина!

15:05. Статистика первого сета.

15:04. Первый сет завершился победой эстонки Анетт Контавейт над Элиной Свитолиной со счетом 6:3.

15:03. Проиграла Элина четыре гейма подряд, увы.

15:01. Контавейт будет подавать на сет. 15:0 (снова классный выход к сетке). 15:15 (глубокий прием и аут от эстонки), 30:15 (хорошо подала Контавейт), 40:15 (эйс). И еще один эйс. 6:3. Победа Эстонии в первом сете.

14:57. Подача Элины: 15:0 (трос помог Элине), 15:15 (свечку не смогла обработать в прыжке), 15:30 (аут), 15:40 (приняла навылет). Двойной скрытый сетбол у Эстонии. 30:40. Гейм. Увы, Свитолина теряет подачу. 3:5.

14:56. Свитолина на подаче:

14:56. Контавейт очень радуется, завелась. А на трибунах своя дуэль групп поддержки: Украина vs Эстония, кто лучше поддержит свою команду.

14:53. Подача у Эстонии. 15:0. Вроде бы, трос помог Свитолиной, но Контавейт была прямо у сетки, и это ее спасло. Дома и тросы помогают(( 15:15. 30:15. 30:30. 40:30. Гейм. 3:4, ведет эстонка.

14:50. Подает Элина после паузы: 0:15, 15:15, 15:30 (затяжной розыгрыш, плохой укороченный от Элины и расстрел), 15:40 (часто к сетке ходит Контавейт), 30:40. Гейм. Свитолина, вроде бы, атаковала, но не очень убедительно. Контавейт делает обратный брейк. 3:3, ничья.

14:44. Подача Контавейт: 0:15 (Анетт в аут), 15:15, 30:15. Контавейт шикарно к сетке вышла и разобралась. 30:30 (навылет с приема). 40:30 (геймбол). Не смогла Элина принять нормально. Ровно (Анетт в аут). Трибуны нагнетают! Больше. Ровно (затяжной розыгрыш, Контавейт кросом с бекхэнда в аут). Меньше. Гейм! В сетку пробила Анетт! Элина делает брейк! 3:2!

14:41. На соседнем корте слышно, как громко стонет гречанка. Это Папамихаил.

14:39. Подача Элины: 0:15, 15:15, 30:15. Пока все в сетку. 30:30. 40:30. Геймбол. И есть гейм для Элины! 2:2.

14:38. Анетт Контавейт не без оснований чувствует себя хозяйкой корта.

14:33. Подача Контавейт: 15:0, 15:15, 15:30 (два обводящих от Элины), 30:30, 30:40 (БП). Ровно (шикарный розыгрыш, Свитолина защищалась, но все-таки не вышло). Меньше (снова БП). Ровно (Свитолина в сетку). Больше (Анетт раскатала). Гейм. В сетку пробила Элина. 1:2.

14:32. Италия выиграла первую одиночку у Хорватии.

14:27. Подает Элина: 0:15. 0:30 (душит в начале), 15:30 (Свитолина красиво раскатала кросами), 30:30 (эйс), 30:40 (глубокий прием). Ровно. Больше. Ровно. Больше. Неплохой уровень тенниса. Гейм! Анетт пробила в сетку. 1:1.

14:25. Подача Эстонии: 15:0 (укороченный), 30:0 (отличная комбинация), 40:0 (не приняла подачу). Очень легкий гейм. 0:1.

14:25. Начинаем! Первой будет подавать Контавейт.

14:23. Внимание! 4-я ракетка мира Элина Свитолина против 22-й из Анетт Контавейт из Эстонии.

14:22. ВИДЕО. Свитолина и Контавейт перед ключевым матчем Кубка Федерации.

14:21. Свитолина и Контавейт вышли на разминку! Это может быть очень упорный матч!

14:17. Италия в лице Элизабетты Кочаретто близка к первой победе в матче плей-офф с Хорватией (вчерашней нашей соперницей Леа Бошкович).

14:16. Болгария выиграла первую одиночку у Греции за выживание.

14:15. Матч Свитолиной с Контавейт начнется примерно в 14:30 по Киеву.

13:59. В первом матче финала Даяна Ястремская уверенно побеждает Елену Малыгину со счетом 6:3, 6:1. Справилась менее чем за один час!

13:57. Даяна подает на матч!!! 15:0, 30:0, 30:15 (заставили первую переподать: она думала эйс, а там трос черкнуло), 40:15. Двойной матчбол!! ВСЕ! 6:1!!! МАТЧ! Украина побеждает в первой игре!

13:55. Подача эстонки: 15:0 (прием в аут), 30:0 (эстонка вышла к сетке удачно), 30:15 (невынужденная), 40:15 (аут был). Гейм. 5:1.

13:51. Подает Даяна: 15:0, 30:0, 40:0 (укороченный от Даяны, эстонка и не побежала). Гейм! 5:0!!! Еще и часа не прошло, а матч близится к финишу. Украина – вперед, – кричат трибуны!

13:48. Подача Малыгиной: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15, 40:30 (Малыгина в аут). Ровно (прием с бекхенда по линии навылет). Больше. Ровно. Меньше (БП). 4:0. Еще один брейк! Гейм!!!

13:47. Контавейт пошла готовиться к матчу. Свитолиной тоже нет в зале.

13:45. Подача Даяны: 15:0, 15:15, 30:15 (пока ошибки), 40:15, 40:30 (Даяна в аут). Есть гейм! Эйс от Даяны! 3:0

13:44. Даяна взяла крайне важный затянувшийся гейм на подаче соперницы. Украинка уверенно ведет игру.

13:35. Малыгина подает. 0:15, 0:30, 15:30. (Даяна в аут с бэкхенда), 15:40 (невынужденная от Малыгиной), 30:40 (Даяна в сетку с приема). Ровно. Больше (Малыгина прибавила, немного погоняла Даяну, эстонские фаны в восторге). Ровно (Малыгина кидала свечку, но немного промазала). Меньше (БП). Ровно. Больше (короткие розыгрыши в 2–3 удара). Ровно (затянули, Даяна завершила кросом с форхенда!). Меньше (БП). Ровно (трос спас, после удара Малыгиной мяч перевалился на укр. сторону, и у Даяны не было шансов). Меньше (БП). Есть гейм!!! 2:0.

13:35. Вот как принимает Малыгина:

13:34. Трибуны скандируют: Украина, Украина!!!

13:33. Начинается второй сет. Украина на подаче: 0:15 (классный дроп-шот от эстонки, Даяна не успела нормально добежать), 15:15, 30:15 (глубокий аут эстонки), 40:15 (эйс), 40:30 (двойная). И эйс!!! Малыгина в роли статиста. Гейм, 1:0, хороший старт второго сета.

13:31. В первом сете Даяна Ястремская четко показала, что классом выше соперницы, и победила со счетом 6:3.

13:28. Подача Малыгиной: 0:15, 0:30. Даяна, Даяна! – скандируют трибуны. 15:30. Ошиблась на выходе к сетке с хавкорта. 15:40. Двойной сетбол! И Малыгина в аут после классного удара Даяны. Есть сет!!! 6:3!!! Украина – вперед, – раздается на трибунах!

13:26. Подача Даяны. 15:0, 30:0 (виннерс с форхенда), 40:0. Обе вышли на сетку и в перестрелке с лета Ястремская победила. Легкий гейм! 5:3

13:23. На подаче Малыгина: 15:0. Какие-то споры от эстонцев. 15:15, 30:15 (Даяна в сетку), 40:15 (и еще раз). Гейм. С приема в аут. 4:3. Малыгина удержала подачу.

13:23. Вот как выглядит украинский фан-сектор.

13:22. Цуренко пришла с кофе! На расслабоне!

13:20. Когда идет первая подача, без шансов для эстонки!

13:19. Подача Даяны: 15:0, 15:15 (Даяна к сетке выходила, но ошиблась немного), 30:15, 40:15. Гейм! 4:2!

13:17. Народ еще одходит. Во время смены пару десятков людей прибавилось. На ступеньках садятся, мест уже нет!

13:15. На подаче Малыгина: 0:15 (снова бэкхенд по линии), 0:30 (еще один), 15:30 (невынужденная), 15:40 (Малыгина по длине ошиблась сильно). Гейм!!! Еще один брейк делает Даяна.

13:14. Вот как подавала Даяна Ястремская.

13:11. Подает Даяна: 0:15, 15:15, 30:15, 40:15 (Малыгина отбила мяч в наш фан-сектор!), 40:30. Ровно. Меньше (БП). Гейм. Даяна в аут. Обратный брейк делает эстонка. 2:2.

13:10. Контавейт пришла на трибуну. У нас болеют Свитолина и Завацкая.

13:08. На подаче Малыгина: 0:15 (бэкхенд по линии навылет), 0:30, 0:40 (эстонка ошибается). Три БП! 15:40 (Даяна тоже). Брейк! Малыгина пробивает в сетку. 2:1 в пользу украинки.

13:05. На подаче Ястремская: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15 (ошибка по длине). Гейм. 1:1

13:03. На подаче Малыгина: 0:15, 15:15, 30:15, 40:15 (два в сетку от Даяны). Аут. Гейм. 0:1.

13:02. Первой будет подавать эстонская теннисистка. 553 ракетка мира из Эстонии против 26-й из Украины.

13:00. ВИДЕО. На предматчевой разминке Ястремская и Малыгина. Видео Sport.ua.

12:55. Трибуны пока заполнены на две трети. Все фото – Sport.ua.

12:45. Забавно. В соседней группе был сумасшедший дележ 2–4 мест между Эстонией, Австрией и Грецией. Все решали дополнительные показатели. Так вот, на самом деле 3-е место заняла Австрия, а 4-е – Греция. Но на сайте ITF до сих пор висит информация с местами, проставленными наоборот! В федерации оказались к такому дележу не готовы.

12:40. Вот как выглядит официальное расписание игрового дня. Три матча запланировано. Италия и Хорватия тоже разыгрывают одну путевку в следующий этап. А Греция и Болгария встречаются за выживание в дивизионе.

12:30. Определены составы на одиночные матчи. Все стабильно, без неожиданностей. Сначала на корты выйдут Даяна Ястремская и Елена Малыгина, а во втором матче сыграют лидеры команд, Элина Свитолина и Анетт Контавейт.

12:28. ВИДЕО. Тренировка Цуренко и Костюк в Таллинне. Видео Sport.ua.

12:20. Украинки уже потренировались. Остались на корте только Леся Цуренко (на фото слева) и Марта Костюк (справа).

Превью к матчу

В состав сборной Украины входят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катарина Завацкая и Марта Костюк. Капитан – Михаил Филима.

За сборную Эстонии заявлены Анетт Контавейт, Елена Малыгина, Катрийн Саар, Саара Орав и Валерия Горлач.

Любопытно, что эстонское СМИ Delfi пишет про предстоящий матч: «На чудо в субботнем поединке рассчитывать не приходится, поскольку Украина привезла в Таллинн свой сильнейший состав. Лидер сборной Эстонии Анетт Контавейт сразится в одиночной игре с четвертой ракеткой мира Элиной Свитолиной».

В первом матче 6 февраля Украина обыграла Болгарию (3:0), а на следующий день переиграла Хорватию (3:0) в матче за первое место подгруппы.

Также 8 февраля вторую путевку в апрельский плей-офф будут оспаривать Италия и Хорватия. Кроме того, Греция и Болгария определят главного неудачника дивизиона, который понизится в классе.

Итоговые таблицы группового раунда