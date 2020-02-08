Fed Cup. Украина – Эстония – 1:0. Свитолина – Контавейт – 3:4. LIVE

Следите с 13:00 за решающим матчем Кубка Федерации в Таллинне

  • 08.02.2020 12:50
  • 77273 просмотра
  • 45 комментариев
Fed Cup. Украина – Эстония – 1:0. Свитолина – Контавейт – 3:4. LIVE
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Сегодня, 8 февраля, сборная Украины в Таллинне проводит заключительный матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. В решающем матче Украина играет против хозяев кортов, сборной Эстонии, начало встречи – в 13:00. Победитель получит путевку в апрельский плей-офф, где будут разыгрываться путевки в квалификацию Кубка Федерации 2021.

Следите за текстовой онлайн-трансляцией от Sport.ua.

Украина – Эстония – 1:0

Матч 1. Даяна Ястремская – Елена Малыгина – 6:3, 6:1

Матч 2. Элина Свитолина – Анетт Контавейт – 3:4

Матч 3. Парный матч.

События игрового дня

14:56. Контавейт очень радуется, завелась.

14:53. Подача у Эстонии. 15:0. Вроде бы, трос помог Свитолиной, но Контавейт была прямо у сетки, и это ее спасло. Дома и тросы помогают(( 15:15. 30:15. 30:30. 40:30. Гейм. 3:4, ведет эстонка.

14:50. Подает Элина после паузы: 0:15, 15:15, 15:30 (затяжной розыгрыш, плохой укороченный от Элины и расстрел), 15:40 (часто к сетке ходит Контавейт), 30:40. Гейм. Свитолина, вроде бы, атаковала, но не очень убедительно. Контавейт делает обратный брейк. 3:3.

14:44. Подача Контавейт: 0:15 (Анетт в аут), 15:15, 30:15. Контавейт шикарно к сетке вышла и  разобралась. 30:30 (на вылет с приема). 40:30 (геймбол). Не смогла Элина принять нормально. Ровно (Анетт в аут). Трибуны нагнетают! Больше. Ровно (затяжной розыгрыш, Контавейт кросом с бекхэнда в аут). Меньше. Гейм! В сетку пробила Анетт! Элина делает брейк! 3:2!

14:41. На соседнем корте слышно, как громко стонет гречанка. Это Папамихаил.

14:39. Подача Элины: 0:15, 15:15, 30:15. Пока все в сетку. 30:30. 40:30. Геймбол. И есть гейм для Элины! 2:2.

14:38. Анетт Контавейт не без оснований чувствует себя хозяйкой корта.

14:33. Подача Контавейт: 15:0, 15:15, 15:30 (два обводящих от Элины), 30:30, 30:40 (БП). Ровно (шикарный розыгрыш, Свитолина защищалась, но все-таки не вышло). Меньше (снова БП). Ровно (Свитолина в сетку). Больше (Анетт раскатала). Гейм. В сетку пробила Элина. 1:2.

14:32. Италия выиграла первую одиночку у Хорватии.

14:27. Подает Элина: 0:15. 0:30 (душит в начале), 15:30 (Свитолина красиво раскатала кросами), 30:30 (эйс), 30:40 (глубокий прием). Ровно. Больше. Ровно. Больше. Неплохой уровень тенниса. Гейм! Анетт пробила в сетку. 1:1.

14:25. Подача Эстонии: 15:0 (укороченный), 30:0 (отличная комбинация), 40:0 (не приняла подачу). Очень легкий гейм. 0:1.

14:25. Начинаем! Первой будет подавать Контавейт.

14:23. Внимание! 4-я ракетка мира Элина Свитолина против 22-й из Анетт Контавейт из Эстонии.

14:22. ВИДЕО. Свитолина и Контавейт перед ключевым матчем Кубка Федерации.

 

14:21. Свитолина и Контавейт вышли на разминку! Это может быть очень упорный матч!

14:17. Италия в лице Элизабетты Кочаретто близка к первой победе в матче плей-офф с Хорватией (вчерашней нашей соперницей Леа Бошкович).

14:16. Болгария выиграла первую одиночку у Греции за выживание.

14:15. Матч Свитолиной с Контавейт начнется примерно в 14:30 по Киеву.

13:59. В первом матче финала Даяна Ястремская уверенно побеждает Елену Малыгину со счетом 6:3, 6:1. Справилась менее чем за один час!

13:57. Даяна подает на матч!!! 15:0, 30:0, 30:15 (заставили первую переподать: она думала эйс, а там трос черкнуло), 40:15. Двойной матчбол!! ВСЕ! 6:1!!! МАТЧ! Украина побеждает в первой игре! 

13:55. Подача эстонки: 15:0 (прием в аут), 30:0 (эстонка вышла к сетке удачно), 30:15 (невынужденная), 40:15 (аут был). Гейм. 5:1.

13:51. Подает Даяна: 15:0, 30:0, 40:0 (укороченный от Даяны, эстонка и не побежала). Гейм! 5:0!!! Еще и часа не прошло, а матч близится к финишу. Украина – вперед, – кричат трибуны!

13:48. Подача Малыгиной: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15, 40:30 (Малыгина в аут). Ровно (прием с бекхенда по линии на вылет). Больше. Ровно. Меньше (БП). 4:0. Еще один брейк! Гейм!!!

13:47. Контавейт пошла готовиться к матчу. Свитолиной тоже нет в зале.

13:45. Подача Даяны: 15:0, 15:15, 30:15 (пока ошибки), 40:15, 40:30 (Даяна в аут). Есть гейм! Эйс от Даяны! 3:0

13:44. Даяна взяла крайне важный затянувшийся гейм на подаче соперницы. Украинка уверенно ведет игру.

13:35. Малыгина подает. 0:15, 0:30, 15:30. (Даяна в аут с бэкхенда), 15:40 (невынужденная от Малыгиной), 30:40 (Даяна в сетку с приема). Ровно. Больше (Малыгина прибавила, немного погоняла Даяну, эстонские фаны в восторге). Ровно (Малыгина кидала свечку, но немного промазала). Меньше (БП). Ровно. Больше (короткие розыгрыши в 2–3 удара). Ровно (затянули, Даяна завершила кросом с форхенда!). Меньше (БП). Ровно (трос спас, после удара Малыгиной мяч перевалился на укр. сторону, и у Даяны не было шансов). Меньше (БП). Есть гейм!!! 2:0.

13:35. Вот как принимает Малыгина:

13:34. Трибуны скандируют: Украина, Украина!!!

13:33. Начинается второй сет. Украина на подаче: 0:15 (классный дроп-шот от эстонки, Даяна не успела нормально добежать), 15:15, 30:15 (глубокий аут эстонки), 40:15 (эйс), 40:30 (двойная). И эйс!!! Малыгина в роли статиста. Гейм, 1:0, хороший старт второго сета.

13:31. В первом сете Даяна Ястремская четко показала, что классом выше соперницы, и победила со счетом 6:3.

13:28. Подача Малыгиной: 0:15, 0:30. Даяна, Даяна! – скандируют трибуны. 15:30. Ошиблась на выходе к сетке с хавкорта. 15:40. Двойной сетбол! И Малыгина в аут после классного удара Даяны. Есть сет!!!  6:3!!! Украина – вперед, – раздается на трибунах!

13:26. Подача Даяны. 15:0, 30:0 (виннерс с форхенда), 40:0. Обе вышли на сетку и в перестрелке с лета Ястремская победила. Легкий гейм! 5:3

13:23. На подаче Малыгина: 15:0. Какие-то споры от эстонцев. 15:15, 30:15 (Даяна в сетку), 40:15 (и еще раз). Гейм. С приема в аут. 4:3. Малыгина удержала подачу.

13:23. Вот как выглядит украинский фан-сектор.

13:22. Цуренко пришла с кофе! На расслабоне!

13:20. Когда идет первая подача, без шансов для эстонки!

13:19. Подача Даяны: 15:0, 15:15 (Даяна к сетке выходила, но ошиблась немного), 30:15, 40:15. Гейм! 4:2!

13:17. Народ еще одходит. Во время смены пару десятков людей прибавилось. На ступеньках садятся, мест уже нет!

13:15. На подаче Малыгина: 0:15 (снова бэкхенд по линии), 0:30 (еще один), 15:30 (невынужденная), 15:40 (Малыгина по длине ошиблась сильно). Гейм!!! Еще один брейк делает Даяна.

13:14. Вот как подавала Даяна Ястремская.

13:11. Подает Даяна: 0:15, 15:15, 30:15, 40:15 (Малыгина отбила мяч в наш фан-сектор!), 40:30. Ровно. Меньше (БП). Гейм. Даяна в аут. Обратный брейк делает эстонка. 2:2.

13:10. Контавейт пришла на трибуну. У нас болеют Свитолина и Завацкая.

13:08. На подаче Малыгина: 0:15 (бэкхенд по линии на вылет), 0:30, 0:40 (эстонка ошибается). Три БП! 15:40 (Даяна тоже). Брейк! Малыгина пробивает в сетку. 2:1 в пользу украинки.

13:05. На подаче Ястремская: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15 (ошибка по длине). Гейм. 1:1

13:03. На подаче Малыгина: 0:15, 15:15, 30:15, 40:15 (два в сетку от Даяны). Аут. Гейм. 0:1.

13:02. Первой будет подавать эстонская теннисистка. 553 ракетка мира из Эстонии против 26-й из Украины.

13:00. ВИДЕО. На предматчевой разминке Ястремская и Малыгина. Видео Sport.ua.

 

12:55. Трибуны пока заполнены на две трети. Все фото – Sport.ua.

12:45. Забавно. В соседней группе был сумасшедший дележ 2–4 мест между Эстонией, Австрией и Грецией. Все решали дополнительные показатели. Так вот, на самом деле 3-е место заняла Австрия, а 4-е – Греция. Но на сайте ITF до сих пор висит информация с местами, проставленными наоборот! В федерации оказались к такому дележу не готовы.

12:40. Вот как выглядит официальное расписание игрового дня. Три матча запланировано. Италия и Хорватия тоже разыгрывают одну путевку в следующий этап. А Греция и Болгария встречаются за выживание в дивизионе.

12:30. Определены составы на одиночные матчи. Все стабильно, без неожиданностей. Сначала на корты выйдут Даяна Ястремская и Елена Малыгина, а во втором матче сыграют лидеры команд, Элина Свитолина и Анетт Контавейт.

12:28. ВИДЕО. Тренировка Цуренко и Костюк в Таллинне. Видео Sport.ua.

 
 

12:20. Украинки уже потренировались. Остались на корте только Леся Цуренко (на фото слева) и Марта Костюк (справа). 

Превью к матчу

В состав сборной Украины входят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катарина Завацкая и Марта Костюк. Капитан – Михаил Филима.

За сборную Эстонии заявлены Анетт Контавейт, Елена Малыгина, Катрийн Саар, Саара Орав и Валерия Горлач. 

Любопытно, что эстонское СМИ Delfi пишет про предстоящий матч: «На чудо в субботнем поединке рассчитывать не приходится, поскольку Украина привезла в Таллинн свой сильнейший состав. Лидер сборной Эстонии Анетт Контавейт сразится в одиночной игре с четвертой ракеткой мира Элиной Свитолиной».

В первом матче 6 февраля Украина обыграла Болгарию (3:0), а на следующий день переиграла Хорватию (3:0) в матче за первое место подгруппы.

Также 8 февраля вторую путевку в апрельский плей-офф будут оспаривать Италия и Хорватия. Кроме того, Греция и Болгария определят главного неудачника дивизиона, который понизится в классе.

Итоговые таблицы группового раунда

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 08.02.2020 14:54
    0
    3-3. По ідеї Еля має вирішити все в одиночній грі: вона тут грала лише 2 матчі, а Контавейт вимучена на шлемі + тут зіграла вже 3 матчі в одиночці, з них 2 трисетових і ще 1 в парі. Стартові розминочні раунди позаду, а Аннет ніби й ТОП-20, але нестабільна вона дуже. Хіба рідні глядачі надихнуть її на подвиг, але і наших там чимало - Еліна теж не без підтримки.
    Ссылка
    CrimeanMax
    online
    CrimeanMax, 08.02.2020 14:54
    0
    fantastika
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 08.02.2020 14:50
    0
    parcsin, 08.02.2020 14:42
    Otseülekanne pole hetkel kättesaadav
    без VPN так і буде, читай нижче
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 08.02.2020 14:49
    0
    14:41. На соседнем корте слышно, как громко стонет гречанка. Это Папамихаил.-это пять))
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.02.2020 14:47
    -1
    CrimeanMax, 08.02.2020 14:19
    Конечно ничего не будет решать. Вы думаете какая-то эстонка обыграет 4-ую ракетку мира?
    Я думаю, что даже если эстонка и выиграет у Элины, то ей ещё карячится следом в парной встрече.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.02.2020 14:46
    0
    У Даяны всё как по нотам. Зачем долго, когда можно быстро
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.02.2020 14:43
    0
    в мене безбожно лажає трансляція
    Ссылка
    parcsin
    online
      parcsin, 08.02.2020 14:42
    -1
    parcsin, 08.02.2020 14:37
    А у меня пишет, что видео сейчас недоступно
    Otseülekanne pole hetkel kättesaadav
    Ссылка
    Sergei_Voicehovskii
    online
      Sergei_Voicehovskii, 08.02.2020 14:42
    +1
    CrimeanMax, 08.02.2020 14:19
    Конечно ничего не будет решать. Вы думаете какая-то эстонка обыграет 4-ую ракетку мира?
    Не якась там Естонка, а ТОП22!
    Ссылка
    Sergei_Voicehovskii
    online
      Sergei_Voicehovskii, 08.02.2020 14:40
    0
    Букмекири більше в Контавейт вірять
    Ссылка
    parcsin
    online
      parcsin, 08.02.2020 14:37
    0
    Александр Петухов, 08.02.2020 14:20
    Ура! Показывает! Спасибо добрый человек!
    А у меня пишет, что видео сейчас недоступно
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
    Александр Петухов, 08.02.2020 14:20
    +1
    Василий Савицкий, 08.02.2020 13:28
    1. Ставим додаток для google chrome
    https://chrome.google.com/webstore/detail/hola-free-vpn-proxy-unblo/gkojfkh
    lekighikafcpjkiklfbnlmeio/related?hl=et
    2. Заходимо за допомогою нього на сайт:
    https://tv.delfi.ee/live/
    3. Насолоджумося теннісом.
    Ура! Показывает! Спасибо добрый человек!
    Ссылка
    CrimeanMax
    online
    CrimeanMax, 08.02.2020 14:19
    -1
    An51, 08.02.2020 14:09
    Ой как хочется, чтобы парная встреча ничего не решала😊
    Конечно ничего не будет решать. Вы думаете какая-то эстонка обыграет 4-ую ракетку мира?
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 08.02.2020 14:17
    +1
    Паралельно США - Латвія 2:0. І якщо Сонька без проблем розібралася з Севастовою, то Серена дотисла Остапенко на двох тай-брейках. Цікаво: Серена востаннє грала за збірну мабуть перед минулою Олімпіадою. "Вот, что Олимпиада животворящая делает" , чи ще щось?
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 08.02.2020 14:13
    0
    Ну от, здається Даяна навіть не спітніла
    Ссылка
    An51
    online
    An51, 08.02.2020 14:09
    +3
    Ой как хочется, чтобы парная встреча ничего не решала😊
    Ссылка
    Persian
    online
      Persian, 08.02.2020 14:08
    0
    Stanislav Matusevych, 08.02.2020 14:01
    Даяна молодець, зробила те, що була повинна. Тепер починаються значно важчі матчі.
    А как ты можешь знать что она делала?
    Можно только догадыватся.
    Простым смертным не сужденно видеть как матч проходит. Нужно звонить Филиме *
    Ссылка
    reflexia
    online
      reflexia, 08.02.2020 14:08
    0
    Игорь Онищук, 08.02.2020 14:05
    для каждого браузера есть свои расширения. в самом браузере напишите в поиске например Hola vpn а дальше вроде все просто
    Спасибо
    Ссылка
    reflexia
    online
      reflexia, 08.02.2020 14:06
    0
    Ruslan55, 08.02.2020 14:04
    Скачай в плей маркете express vpn затем зайди в него и выбери регион Эстония и затем можно спокойно смотреть трансляцию даже из телефона (как я делаю))
    Спасибо!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 08.02.2020 14:05
    +3
    vital, 08.02.2020 14:04
    Даяна по плану 3 матчі 3 перемоги без особливого валідолу. Мамалигій сьогодні в принципі нічого не світило проти будь-якої з українок, а тим паче проти Даяши.
    Тепер чекаємо Елю, яка мучиться в ранніх раундах з ноунеймами, але вміє настроюватися на ТОП-ів. Але це я про Еліну в бойовій формі, а в 2020 Світоліна поки нас ще не радувала своєю хорошою грою. Може з сьогоднішнього дня розпочне нарешті? Не хочеться перевантажувати Даяну ще й парним поєдинком.
    У мене під VPN регіон Естонія показує прапорець що я вже британець
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 08.02.2020 10:41
    +9
    Давай Эля нужна победа!
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 08.02.2020 12:32
    +4
    А я вірю в Еліну! Переконана, саме вона виведе нас в плей офф!!!
    Ссылка
    An51
    online
    An51, 08.02.2020 14:09
    +3
    Ой как хочется, чтобы парная встреча ничего не решала😊
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 08.02.2020 14:05
    +3
    vital, 08.02.2020 14:04
    Даяна по плану 3 матчі 3 перемоги без особливого валідолу. Мамалигій сьогодні в принципі нічого не світило проти будь-якої з українок, а тим паче проти Даяши.
    Тепер чекаємо Елю, яка мучиться в ранніх раундах з ноунеймами, але вміє настроюватися на ТОП-ів. Але це я про Еліну в бойовій формі, а в 2020 Світоліна поки нас ще не радувала своєю хорошою грою. Може з сьогоднішнього дня розпочне нарешті? Не хочеться перевантажувати Даяну ще й парним поєдинком.
    У мене під VPN регіон Естонія показує прапорець що я вже британець
    Ссылка
    Persian
    online
      Persian, 08.02.2020 13:33
    +3
    Валерий Кравчук, 08.02.2020 13:10
    Итальянский канал Супер теннис транслирует логично только своих
    Значит проблема не в этонских кортах, а в ФТУ !!!!
    Для чего в Украине существует Федерация??? Для чего приезжают лучшие теннисистки мира ???
    С таким отношением должны играть амоторы. Получается закрытый клуб какой то который играет для Филимы и ко. А не для страны с населением 37 млн !
    Позор ФТУ
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 08.02.2020 11:18
    +3
    Думаю, в одиночці в нас буде все без змін: Еля принципово не віддасть Даяні право бути номером 1 збірної. Якщо парна зустріч буде вирішувати результат протистояння, то Даяна і там зіграє, а от хто буде її напарницею питання.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.02.2020 14:01
    +2
    Даяна молодець, зробила те, що була повинна. Тепер починаються значно важчі матчі.
    Ссылка
    Lazio
    online
    Lazio, 08.02.2020 13:51
    +2
    Нахєра ці кубки Конфедерацій коли немає трансляцій???
    Я хєрєю!!!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.02.2020 11:06
    +2
    В Эстонии той же Эстонии продули в хоккей. Может хоть тут осилят хозяек?
    Ссылка
    Sergei_Voicehovskii
    online
      Sergei_Voicehovskii, 08.02.2020 14:42
    +1
    CrimeanMax, 08.02.2020 14:19
    Конечно ничего не будет решать. Вы думаете какая-то эстонка обыграет 4-ую ракетку мира?
    Не якась там Естонка, а ТОП22!
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
    Александр Петухов, 08.02.2020 14:20
    +1
    Василий Савицкий, 08.02.2020 13:28
    1. Ставим додаток для google chrome
    https://chrome.google.com/webstore/detail/hola-free-vpn-proxy-unblo/gkojfkh
    lekighikafcpjkiklfbnlmeio/related?hl=et
    2. Заходимо за допомогою нього на сайт:
    https://tv.delfi.ee/live/
    3. Насолоджумося теннісом.
    Ура! Показывает! Спасибо добрый человек!
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 08.02.2020 14:17
    +1
    Паралельно США - Латвія 2:0. І якщо Сонька без проблем розібралася з Севастовою, то Серена дотисла Остапенко на двох тай-брейках. Цікаво: Серена востаннє грала за збірну мабуть перед минулою Олімпіадою. "Вот, что Олимпиада животворящая делает" , чи ще щось?
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    Василий Савицкий
    online
      Василий Савицкий, 08.02.2020 13:28
    +1
    1. Ставим додаток для google chrome
    https://chrome.google.com/webstore/detail/hola-free-vpn-proxy-unblo/gkojfkh
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    2. Заходимо за допомогою нього на сайт:
    https://tv.delfi.ee/live/
    3. Насолоджумося теннісом.
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    Odin
    online
      Odin, 08.02.2020 12:14
    +1
    Глядя как мучается Элина, думаешь про то, что с Контавейт лучше выйти Даяне. А с Малыгиной кто угодно. Хотя, лучше Лесю , точно вытянет на опыте. Условная Марта может психануть и солится кому угодно.
    Если будут играть без замен, то ставлю на победу Даяны, слив Элины и все решит пара
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    Ярослав 999
    Ярослав 999, 08.02.2020 11:28
    +1
    Буде онлайн трансляція???
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    vital
    online
      vital, 08.02.2020 14:54
    0
    3-3. По ідеї Еля має вирішити все в одиночній грі: вона тут грала лише 2 матчі, а Контавейт вимучена на шлемі + тут зіграла вже 3 матчі в одиночці, з них 2 трисетових і ще 1 в парі. Стартові розминочні раунди позаду, а Аннет ніби й ТОП-20, але нестабільна вона дуже. Хіба рідні глядачі надихнуть її на подвиг, але і наших там чимало - Еліна теж не без підтримки.
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    CrimeanMax
    online
    CrimeanMax, 08.02.2020 14:54
    0
    fantastika
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    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 08.02.2020 14:50
    0
    parcsin, 08.02.2020 14:42
    Otseülekanne pole hetkel kättesaadav
    без VPN так і буде, читай нижче
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    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 08.02.2020 14:49
    0
    14:41. На соседнем корте слышно, как громко стонет гречанка. Это Папамихаил.-это пять))
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    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.02.2020 14:46
    0
    У Даяны всё как по нотам. Зачем долго, когда можно быстро
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