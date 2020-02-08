Fed Cup. Украина – Эстония – 0:0. Ястремская – Малыгина – 3:2. LIVE

Следите с 13:00 за решающим матчем Кубка Федерации в Таллинне

  • 08.02.2020 12:50
  • 17129 просмотров
  • 11 комментариев
Fed Cup. Украина – Эстония – 0:0. Ястремская – Малыгина – 3:2. LIVE
© Sport.ua

Сегодня, 8 февраля, сборная Украины в Таллинне проводит заключительный матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. В решающем матче Украина играет против хозяев кортов, сборной Эстонии, начало встречи – в 13:00. Победитель получит путевку в апрельский плей-офф, где будут разыгрываться путевки в квалификацию Кубка Федерации 2021.

Следите за текстовой онлайн-трансляцией от Sport.ua.

Украина – Эстония

Матч 1. Даяна Ястремская – Елена Малыгина – 3:2

Матч 2. Элина Свитолина – Анетт Контавейт

Матч 3. Парный матч.

События игрового дня

13:19. Подача Даяны: 15:0, 15:15 (Даяна к сетке выходила, но ошиблась немного), 30:15, 40:15.

13:17. Народ еще одходит. Во время смены пару десятков людей прибавилось. На ступеньках садятся, мест уже нет!

13:15. На подаче Малыгина: 0:15 (снова бэкхенд по линии), 0:30 (еще один), 15:30 (невынужденная), 15:40 (Малыгина по длине ошиблась сильно). Гейм!!! Еще один брейк делает Даяна.

13:14. Вот как подавала Даяна Ястремская.

13:11. Подает Даяна: 0:15, 15:15, 30:15, 40:15 (Малыгина отбила мяч в наш фан-сектор!), 40:30. Ровно. Меньше (БП). Гейм. Даяна в аут. Обратный брейк делает эстонка. 2:2.

13:10. Контавейт пришла на трибуну. У нас болеют Свитолина и Завацкая.

13:08. На подаче Малыгина: 0:15 (бэкхенд по линии на вылет), 0:30, 0:40 (эстонка ошибается). Три БП! 15:40 (Даяна тоже). Брейк! Малыгина пробивает в сетку. 2:1 в пользу украинки.

13:05. На подаче Ястремская: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15 (ошибка по длине). Гейм. 1:1

13:03. На подаче Малыгина: 0:15, 15:15, 30:15, 40:15 (два в сетку от Даяны). Аут. Гейм. 0:1.

13:02. Первой будет подавать эстонская теннисистка.

13:00. На предматчевой разминке Ястремская и Малыгина. Видео Sport.ua.

 

12:55. Трибуны пока заполнены на две трети.

12:45. Забавно. В соседней группе был сумасшедший дележ 2–4 мест между Эстонией, Австрией и Грецией. Все решали дополнительные показатели. Так вот, на самом деле 3-е место заняла Австрия, а 4-е – Греция. Но на сайте ITF до сих пор висит информация с местами, проставленными наоборот! В федерации оказались к такому дележу не готовы.

12:40. Вот как выглядит официальное расписание игрового дня. Три матча запланировано. Италия и Хорватия тоже разыгрывают одну путевку в следующий этап. А Греция и Болгария встречаются за выживание в дивизионе.

12:30. Определены составы на одиночные матчи. Все стабильно, без неожиданностей. Сначала на корты выйдут Даяна Ястремская и Елена Малыгина, а во втором матче сыграют лидеры команд, Элина Свитолина и Анетт Контавейт.

12:28. Тренировка Цуренко и Костюк в Таллинне. Видео Sport.ua.

 
 

12:20. Украинки уже потренировались. Остались на корте только Леся Цуренко (на фото слева) и Марта Костюк (справа). 

Превью к матчу

В состав сборной Украины входят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катарина Завацкая и Марта Костюк. Капитан – Михаил Филима.

За сборную Эстонии заявлены Анетт Контавейт, Елена Малыгина, Катрийн Саар, Саара Орав и Валерия Горлач. 

Любопытно, что эстонское СМИ Delfi пишет про предстоящий матч: «На чудо в субботнем поединке рассчитывать не приходится, поскольку Украина привезла в Таллинн свой сильнейший состав. Лидер сборной Эстонии Анетт Контавейт сразится в одиночной игре с четвертой ракеткой мира Элиной Свитолиной».

В первом матче 6 февраля Украина обыграла Болгарию (3:0), а на следующий день переиграла Хорватию (3:0) в матче за первое место подгруппы.

Также 8 февраля вторую путевку в апрельский плей-офф будут оспаривать Италия и Хорватия. Кроме того, Греция и Болгария определят главного неудачника дивизиона, который понизится в классе.

Итоговые таблицы группового раунда

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Steep
    online
      Steep, 08.02.2020 13:18
    0
    Есть трансляция, я тут смотрю https://tv.delfi.ee/live/
    но нужно использовать vpn (ставить Эстонию)
    Ссылка
    Валерий Кравчук
    online
      Валерий Кравчук, 08.02.2020 13:10
    0
    Итальянский канал Супер теннис транслирует логично только своих
    Ссылка
    Persian
      Persian, 08.02.2020 13:05
    0
    Ребята кто может обьяснить почему нету видео трансляции? Изначально писали что трансляция с центрального корта есть и вина эстонцев что они не могут организовать трансляцию с других кортов. В чем же причина ???
    Ссылка
    Sergei_Voicehovskii
      Sergei_Voicehovskii, 08.02.2020 13:05
    0
    А відеотрансляції нема?
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 08.02.2020 13:01
    +1
    А я б на місці Філіми ризикнув. Тим більш, що й ризик не надто великий, будь-яка з наших сильніша за Малигіну, а пари в естонок немає взагалі. Тобто дав би Еліні відпочити, проти Малигіной - Лесю, проти Анетт - Даяну. Або, навіть, навпаки - Цуренко-Контавейт, аби Леся знов відчула смак змагань на високому рівні.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 08.02.2020 12:32
    +3
    А я вірю в Еліну! Переконана, саме вона виведе нас в плей офф!!!
    Ссылка
    Odin
    online
      Odin, 08.02.2020 12:14
    +2
    Глядя как мучается Элина, думаешь про то, что с Контавейт лучше выйти Даяне. А с Малыгиной кто угодно. Хотя, лучше Лесю , точно вытянет на опыте. Условная Марта может психануть и солится кому угодно.
    Если будут играть без замен, то ставлю на победу Даяны, слив Элины и все решит пара
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 08.02.2020 11:28
    +1
    Буде онлайн трансляція???
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 08.02.2020 11:18
    +3
    Думаю, в одиночці в нас буде все без змін: Еля принципово не віддасть Даяні право бути номером 1 збірної. Якщо парна зустріч буде вирішувати результат протистояння, то Даяна і там зіграє, а от хто буде її напарницею питання.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.02.2020 11:06
    +2
    В Эстонии той же Эстонии продули в хоккей. Может хоть тут осилят хозяек?
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 08.02.2020 10:41
    +8
    Давай Эля нужна победа!
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 08.02.2020 10:41
    +8
    Давай Эля нужна победа!
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 08.02.2020 12:32
    +3
    А я вірю в Еліну! Переконана, саме вона виведе нас в плей офф!!!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 08.02.2020 11:18
    +3
    Думаю, в одиночці в нас буде все без змін: Еля принципово не віддасть Даяні право бути номером 1 збірної. Якщо парна зустріч буде вирішувати результат протистояння, то Даяна і там зіграє, а от хто буде її напарницею питання.
    Ссылка
    Odin
    online
      Odin, 08.02.2020 12:14
    +2
    Глядя как мучается Элина, думаешь про то, что с Контавейт лучше выйти Даяне. А с Малыгиной кто угодно. Хотя, лучше Лесю , точно вытянет на опыте. Условная Марта может психануть и солится кому угодно.
    Если будут играть без замен, то ставлю на победу Даяны, слив Элины и все решит пара
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.02.2020 11:06
    +2
    В Эстонии той же Эстонии продули в хоккей. Может хоть тут осилят хозяек?
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 08.02.2020 13:01
    +1
    А я б на місці Філіми ризикнув. Тим більш, що й ризик не надто великий, будь-яка з наших сильніша за Малигіну, а пари в естонок немає взагалі. Тобто дав би Еліні відпочити, проти Малигіной - Лесю, проти Анетт - Даяну. Або, навіть, навпаки - Цуренко-Контавейт, аби Леся знов відчула смак змагань на високому рівні.
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 08.02.2020 11:28
    +1
    Буде онлайн трансляція???
    Ссылка
    Steep
    online
      Steep, 08.02.2020 13:18
    0
    Есть трансляция, я тут смотрю https://tv.delfi.ee/live/
    но нужно использовать vpn (ставить Эстонию)
    Ссылка
    Валерий Кравчук
    online
      Валерий Кравчук, 08.02.2020 13:10
    0
    Итальянский канал Супер теннис транслирует логично только своих
    Ссылка
    Persian
    online
      Persian, 08.02.2020 13:05
    0
    Ребята кто может обьяснить почему нету видео трансляции? Изначально писали что трансляция с центрального корта есть и вина эстонцев что они не могут организовать трансляцию с других кортов. В чем же причина ???
    Ссылка
    Sergei_Voicehovskii
    online
      Sergei_Voicehovskii, 08.02.2020 13:05
    0
    А відеотрансляції нема?
    Ссылка
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