23-й тур
Фиорентина
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Аталанта
08.02.2020 16:00   ТВ-трансляция: 

Фиорентина – Аталанта. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 23-го тура чемпионата Италии

  • 07.02.2020 22:31
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Фиорентина – Аталанта. Текстовая трансляция матча
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский

В субботу, 8-го февраля, состоится поединок 23-го тура чемпионата Италии, в котором «Фиорентина» будет принимать «Аталанту». Матч пройдет во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», начало – в 16:00 по киевскому времени.

Перед противостоянием во Флоренции у бергамского коллектива возникли кадровые проблемы, так что, скорее всего, на поле с первых минут появится украинский полузащитник Руслан Малиновский. «Аталанта» является самой результативной командой текущего чемпионата, а Йосип Иличич и Луис Муриэль на двоих наколотили уже 26 голов. Но необязательные потери очков пока не дают возможности бергамцам бороться за медали Серии А: от третьего места «Аталанту» отделяют одиннадцать очков. «Фиорентина» идет во второй половине турнирной таблицы и вряд ли сможет рассчитывать на серьезные достижения в нынешнем сезоне. В первом круге в матче с «фиалками» «Аталанта» совершила камбэк, отыграв два гола в концовке. Отметим, что тогда Малиновский впервые вышел в стартовом составе своей команды на матч Серии А.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Фиорентина» – «Аталанта».

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Источник — Sport.ua

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