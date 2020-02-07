В субботу, 8-го февраля, состоится поединок 23-го тура чемпионата Италии, в котором «Фиорентина» будет принимать «Аталанту». Матч пройдет во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», начало – в 16:00 по киевскому времени.

Перед противостоянием во Флоренции у бергамского коллектива возникли кадровые проблемы, так что, скорее всего, на поле с первых минут появится украинский полузащитник Руслан Малиновский. «Аталанта» является самой результативной командой текущего чемпионата, а Йосип Иличич и Луис Муриэль на двоих наколотили уже 26 голов. Но необязательные потери очков пока не дают возможности бергамцам бороться за медали Серии А: от третьего места «Аталанту» отделяют одиннадцать очков. «Фиорентина» идет во второй половине турнирной таблицы и вряд ли сможет рассчитывать на серьезные достижения в нынешнем сезоне. В первом круге в матче с «фиалками» «Аталанта» совершила камбэк, отыграв два гола в концовке. Отметим, что тогда Малиновский впервые вышел в стартовом составе своей команды на матч Серии А.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Фиорентина» – «Аталанта».