В субботу, 8-го февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Олимпия» из Любляны. Поединок пройдет в турецком Белеке в рамках второго учебно-тренировочного сбора «горняков», начало в 16.00 по киевскому времени.



Обе команды продолжают подготовку к оставшейся части сезона. Которая для них начнется примерно в одно время: украинская команда 20 февраля проведет матч Лиги Европы против «Бенфики», а лидера чемпионата Словении ждет принципиальнейшее дерби с «Марибором» 22 февраля. Так что готовность к возобновлению официальных матчей у команд примерно одинаковая.



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Олимпия».

