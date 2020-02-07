Шахтер Донецк
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Олимпия Любляна
08.02.2020 16:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Олимпия. Текстовая трансляция матча

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  • 07.02.2020 15:38
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Шахтер – Олимпия. Текстовая трансляция матча

В субботу, 8-го февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Олимпия» из Любляны. Поединок пройдет в турецком Белеке в рамках второго учебно-тренировочного сбора «горняков», начало в 16.00 по киевскому времени.
 
Обе команды продолжают подготовку к оставшейся части сезона. Которая для них начнется примерно в одно время: украинская команда 20 февраля проведет матч Лиги Европы против «Бенфики», а лидера чемпионата Словении ждет принципиальнейшее дерби с «Марибором» 22 февраля. Так что готовность к возобновлению официальных матчей у команд примерно одинаковая.
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Олимпия».
 

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Источник — Sport.ua

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