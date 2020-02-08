Товарищеский матч

«Шахтер» – «Олимпия» – 0:1



Вукушич (27).



«Шахтер»: Пятов – Витао, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Бондаренко, Тете, Марлос, Тайсон – Сикан (Фернандо, 27).

Запасные: Шевченко, Трубин, Болбат, Матвиенко, Бондарь, Маркиньос, Маркос Антонио, Коваленко, Алан Патрик, Вакула, Коноплянка, Фернандо, Жуниор Мораес.

«Олимпия»: Видмар – Боакье, Ками, Самарджич, Юрчевич – Томич, Путинчанин, Валенчич, Менало – Савич, Вукушич.

Запасные: Мрежар, Орбанич, Кнежевич, Шме, Гаич, Сешлар.

Стадион: Regnum Sports Center (Белек, Турция).



41 мин. Ничего не меняется в игре: горняки катают мяч, соперники ждут возможности убежать в контратаку.



38 мин. Подача словенцев справа - Хочолава выбил мяч.



36 мин. Эхххх... После паса Исмаили слева Фернандо в касание бил с нескольких метров, но не попал как следует по мячу!



33 мин. Угловой Олимпии слева - мяч выбит.



30 мин. Шахтер продолжает владеть мячом, Олимпия рассчитывает на контратаки.



27 мин. ГОЛ! Вукушич со штрафного слева пробил в дальний угол - мяч рикошетом от чьей-то ноги влетел в сетку!



27 мин. Вместо Сикана вышел Фернандо.



26 мин. Словенцы заработали стандарт в метре от линии штрафной: Степаненко сбил Вукушича.



22 мин. Сикан оказался в офсайде.



21 мин. Опасно! Атака Олимпии завершилась неточным ударом Савича из пределов штрафной.



19 мин. Угловой Шахтера справа - кипер поймал мяч.



18 мин. Томич сбил Тайсона в середине поля. Словенцы вообще много фолят, но арбитр пока ограничивается раговорами.



15 мин. Степаненко продрался к штрафной, отдал пас на Марлоса, но у того мяч отобрали.



11 мин. Шахтер по-прежнему с мячом, словенцы лишь изредка переходят на чужую половину поля.



9 мин. Степаненко навесил справа - вратарь поймал мяч.



6 мин. Тете едва не вывели один на один - защитник успел перехватить передачу!



4 мин. Горняки больше владеют мячом, словенцы отбиваются.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Шахтер - в сером, Олимпия - в белом.



В субботу, 8-го февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Олимпия» из Любляны. Поединок пройдет в турецком Белеке в рамках второго учебно-тренировочного сбора «горняков», начало в 16.00 по киевскому времени.



Обе команды продолжают подготовку к оставшейся части сезона. Которая для них начнется примерно в одно время: украинская команда 20 февраля проведет матч Лиги Европы против «Бенфики», а лидера чемпионата Словении ждет принципиальнейшее дерби с «Марибором» 22 февраля. Так что готовность к возобновлению официальных матчей у команд примерно одинаковая.



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Олимпия».