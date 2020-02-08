Шахтер Донецк
0:0
Олимпия Любляна
'39   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Олимпия – 0:1. LIVE

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  • 08.02.2020 16:01
  • 4955 просмотров
  • 5 комментариев
Шахтер – Олимпия – 0:1. LIVE

Товарищеский матч

«Шахтер» – «Олимпия» – 0:1

 Вукушич (27).

«Шахтер»: Пятов – Витао, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Бондаренко, Тете, Марлос, Тайсон – Сикан (Фернандо, 27).
Запасные: Шевченко, Трубин, Болбат, Матвиенко, Бондарь, Маркиньос, Маркос Антонио, Коваленко, Алан Патрик, Вакула, Коноплянка, Фернандо, Жуниор Мораес.

«Олимпия»: Видмар – Боакье, Ками, Самарджич, Юрчевич – Томич, Путинчанин, Валенчич, Менало – Савич, Вукушич.
Запасные: Мрежар, Орбанич, Кнежевич, Шме, Гаич, Сешлар.

Стадион: Regnum Sports Center (Белек, Турция).

41 мин. Ничего не меняется в игре: горняки катают мяч, соперники ждут возможности убежать в контратаку.

38 мин. Подача словенцев справа - Хочолава выбил мяч.

36 мин. Эхххх... После паса Исмаили слева Фернандо в касание бил с нескольких метров, но не попал как следует по мячу!

33 мин. Угловой Олимпии слева - мяч выбит.

30 мин. Шахтер продолжает владеть мячом, Олимпия рассчитывает на контратаки.

 27 мин. ГОЛ! Вукушич со штрафного слева пробил в дальний угол - мяч рикошетом от чьей-то ноги влетел в сетку!

 27 мин. Вместо Сикана вышел Фернандо.

26 мин. Словенцы заработали стандарт в метре от линии штрафной: Степаненко сбил Вукушича.

22 мин. Сикан оказался в офсайде.

21 мин. Опасно! Атака Олимпии завершилась неточным ударом Савича из пределов штрафной.

19 мин. Угловой Шахтера справа - кипер поймал мяч.

18 мин. Томич сбил Тайсона в середине поля. Словенцы вообще много фолят, но арбитр пока ограничивается раговорами.

15 мин. Степаненко продрался к штрафной, отдал пас на Марлоса, но у того мяч отобрали.

11 мин. Шахтер по-прежнему с мячом, словенцы лишь изредка переходят на чужую половину поля.

9 мин. Степаненко навесил справа - вратарь поймал мяч.

6 мин. Тете едва не вывели один на один - защитник успел перехватить передачу!

4 мин. Горняки больше владеют мячом, словенцы отбиваются.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Шахтер - в сером, Олимпия - в белом.


В субботу, 8-го февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Олимпия» из Любляны. Поединок пройдет в турецком Белеке в рамках второго учебно-тренировочного сбора «горняков», начало в 16.00 по киевскому времени.
 
Обе команды продолжают подготовку к оставшейся части сезона. Которая для них начнется примерно в одно время: украинская команда 20 февраля проведет матч Лиги Европы против «Бенфики», а лидера чемпионата Словении ждет принципиальнейшее дерби с «Марибором» 22 февраля. Так что готовность к возобновлению официальных матчей у команд примерно одинаковая.
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Олимпия».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 08.02.2020 16:48
    0
    По ходу что то Каштру делает не то! Так же возможно сказывается ситуация с Тайсоном!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 08.02.2020 16:48
    0
    возможно хитрит португал-наверняка на матче скауты Бенфики...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.02.2020 16:46
    0
    Просто я ж сравниваю.
    Динамо 5:0. Тут 0:1
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 08.02.2020 16:46
    -1
    я вот не удивлён
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 08.02.2020 16:45
    -1
    Trasher311987, 08.02.2020 16:45
    Честно неожиданно
    да ладно)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.02.2020 16:45
    0
    Честно неожиданно
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 08.02.2020 16:48
    0
    По ходу что то Каштру делает не то! Так же возможно сказывается ситуация с Тайсоном!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 08.02.2020 16:48
    0
    возможно хитрит португал-наверняка на матче скауты Бенфики...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.02.2020 16:46
    0
    Просто я ж сравниваю.
    Динамо 5:0. Тут 0:1
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.02.2020 16:45
    0
    Честно неожиданно
    Ссылка
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