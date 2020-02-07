Роналду забил 50 голов в Серии А на один матч позже, чем Шевченко

35-летнему португальскому форварду туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду понадобилось 70 матчей, чтобы отпраздновать 50 голов в Серии А.
Лучше Криштиану Роналду выступил только бывший нападающий «Милана» украинец Андрей Шевченко, которому для достижения отметки в 50 голов в чемпионате Италии понадобилось 69 матчей.
В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 27 матчей во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 3 результативные передачи.
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Источник — Sport.ua
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