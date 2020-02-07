Кубок Федерации. Украина – Хорватия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией второго матча Кубка Федерации в Таллинне

  • 07.02.2020 06:59
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Кубок Федерации. Украина – Хорватия. Текстовая трансляция матча
© UkrTennis. Элина Свитолина

Сегодня, 7 февраля, сборная Украины в Таллинне проводит матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. Во втором туре Украина играет против сборной Хорватии, начало встречи – в 16:00.

К сожалению, видеотрансляция матча не запланирована ни одним телеканалом. Следите за текстовой трансляцией от Sport.ua.

Украина – Хорватия

В состав сборной Украины входят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катарина Завацкая и Марта Костюк. Капитан – Михаил Филима.

В первом матче 6 февраля Украина обыграла Болгарию (3:0). Хорватия днем ранее тоже обыграла болгарок (2:1). Теперь Украина сыграет против Хорватии матч за 1-е место в группе, а затем 8 февраля сборную ждет важнейший стыковой поединок с командой из другой группы.

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Источник — Sport.ua

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