Fed Cup. Украина – Хорватия – 2:0. Завацкая / Костюк играют в паре. LIVE

Сегодня, 7 февраля, сборная Украины в Таллинне проводит матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. В третьем туре Украина играет против сборной Хорватии, начало встречи – в 16:00.

К сожалению, видеотрансляция матча не запланирована ни одним телеканалом. Следите за текстовой онлайн-трансляцией от Sport.ua.

Украина – Хорватия – 2:0

Матч 1. Даяна Ястремская – Леа Бошкович – 6:4, 6:4

Матч 2. Элина Свитолина – Яна Фетт – 6:3, 3:6, 6:1

Матч 3. Катарина Завацкая / Марта Костюк – Антония Ружич / Тара Вюрт – 2:0

События игрового дня:

20:31. Подача хорваток: 0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 30:40 БП. И есть брейк! 2:0. Хороший старт украинок.

20:28. Начали матч! Подают украинки: 0:15, 15:15, 30:15, 40:15. Гейм! 1:0.

20:25. Хорватия выставила двух очень молодых теннисисток, обкатка на перспективу.

20:23. В последнем матче дня сыграют Катарина Завацкая / Марта Костюк – Антония Ружич / Тара Вюрт.

20:15. Несколько минут до старта парного матча.

20:00. ОФИЦИАЛЬНО. Теперь в стыковых матчах 8 февраля Украина сыграет против Эстонии, а Италия померяется силами с Хорватией. Победители этих матчей выйдут в квалификацию Кубка Федерации 2021.

19:57. Свежие новости. В паре сыграют Костюк и Завацкая. Парная встреча особой роли не играет, но будет сыграна.

19:47. Свитолина приносит победное очко Украине! Счет напряженного матча против Яны Фетт – 6:3, 3:6, 6:1

19:45. Элина подает на матч: 15:0, 15:15, 30:15 (хорватка устала, бьет в сетку), 30:30, 40:30. Матчбол. ВСЕ! Победа!!!!

19:41. Фетт подает: 0:15, 15:15, 15:30, 15:40, два БП, 30:40. Второй скрытый матчбол! И есть!!! 5:1. Элина ведет!

19:40. Итальянцы следят за нашим матчем. И тренерский штаб.

19:38. Валидольный матч играет Свитолина сегодня. Такого сопротивления от 234-й ракетки мира никто не ожидал.

19:31. Элина обязана удержать свою подачу: 0:15, 15:15, 30:15, 40:15 (классный выход к сетке!), 40:30. Ровно (эх, двойная). Больше. Ровно. Меньше (БП). Ровно. Меньше (БП). Ровно. Больше. Есть гейм! 4:1.

19:29. Подача Фетт: 15:0, 15:15, 15:30, 15:40, два БП. Гейм! 3:1. Элина делает брейк!!!

19:25. Теперь подает Элина: 15:0, 30:0, 30:15 (двойная), 40:15 (эйс). Гейм, 2:1. Молодец, Элина!

19:23. Подача Фетт: 0:15, 0:30, 0:40, 15:40 (спорный аут). Гейм. 1:1. Элина делает обратный брейк!!!

19:21. В другой группе интересная ситуация. Три команды делят 2–4 места после Италии. В их числе Греция, Эстония и Австрия. Там сложные расклады.

19:17. Начало 3-го сета. Подает Элина. 15:0, 15:15 (крутой розыгрыш: Элина давала свечку, но Фетт отбилась, и Свитолина отправила мяч в аут), 30:15, 30:30, 30:40. Гейм. 0:1. Свитолина проиграла гейм на подаче.

19:15. Второй сет остался за хорватской теннисисткой Яной Фетт (6:3). Элине придется сыграть 3-ю партию.

19:11. Сейчас Фетт будет подавать на сет: 15:0, 15:15 (хорошо вышла к сетке), 30:15 (Свитолина вышла к сетке, но неудачно подставила ракетку), 40:15. Два сетбола у Хорватии. И все. Сет проиграла Свитолина.

19:09. Длиннющий гейм продолжается. На подаче Свитолиной. Больше. Ровно. Меньше (скрытый сетбол номер 3). И гейм. 3:5, Элина уступает во втором сете.

19:08. Контавейт выиграла. Австрия завтра сыграет за право остаться в дивизионе с Болгарией. Судьба второй путевки в стыковые матчи еще не решена.

19:01. Два мячика берет Элина: 0:15, 15:15, 15:30, 30:30 (шикарный розыгрыш: Фетт давила, но Элина в защите разобралась и завершила обводящим), 40:30. Ровно (на вылет со второй подачи приняла). Больше. Ровно. Больше. Ровно (трос помог Фетт приготовить удар). Меньше (скрытый сетбол). Ровно! Еще раз меньше. Ровно (шикарный форхэнд от Элины). Больше (геймбол). Ровно.

18:58. Фетт подает: 15:0, 30:0, 40:0. Трибуны кричат: Come on, Элина! И прием в сетку. Гейм. 3:4 в пользу Фетт.

18:54. Подавать будет Свитолина: 15:0, 15:15 (Фетт шикарно на сетке ракетку подставила, Свитолина даже улыбнулась ей!), 30:15, 30:30, 30:40 БП. И обратный брейк делает Фетт. Удар Элины был в сетку. 3:3, счет во втором сете равный.

18:50. На подаче Фетт: 15:0, 15:15, 15:30, 15:40 (шикарная свечка от Свитолиной!), два БП., 30:40. И брейк!!! 3:2, Элина!

18:48. А теперь Элина подает: 15:0, 30:0, 30:15 (двойная), 30:30, 40:30 (геймбол). Гейм! 2:2. Счет сравнялся!

18:47. Как готовилась к приему Свитолина.

18:45. Подача Фетт: 15:0, 30:0, 40:0. Гейм, 1:2. Фетт. Переход и пауза.

18:41. Подача Элины: 15:0, 15:15 (Фетт красивый разыгрыш провела), 30:15, 40:15, 40:30 (приняла навылет). Гейм! 1:1.

18:40. Если Контавейт выиграет второй матч, то Эстония, скорее всего, займет 2-е место в группе.

18:39. На подаче хорватки: 0:15, 15:15, 30:15, 40:15. Гейм. 0:1, ведет хорватка.

18:38. Начало второго сета. Подавать будет Фетт.

18:35. На корт пришла Ястремская. Она призналась Sport.ua, что третий день неважно себя чувствует!

18:35. Первый сет после стартовых нервов уверенно оставила за собой Элина Свитолина (6:3).

18:35. Элина подает на сет: 15:0, 30:0, 40:0. Три сетбола! И есть сет! Молодец, Элина! 6:3!

18:34. Костюк и Савчук пересели на стульчики. Видимо, на трибунах плохо сидеть))

18:32. Продолжается гейм на подаче Фетт: Ровно. Меньше, БП (виннерс Элины). И гейм! 5:3 для Элины! Немного помог трос, Свитолиной стало легче подстроиться под удар.

18:31. Контавейт на центральном корте выиграла первый сет у австрийской теннисистки (6:1).

18:28. Подача Фетт: 15:0, 30:0, 30:15 (Элина атаковала, дала укороченный, и хорватка в аут), 30:30. БП. Ровно (Свитолина в сетку). Еще один БП.

18:25. Подача Элины: 15:0, 30:0, 40:0. Легкий гейм для Элины. Фетт ошибалась. 4:3.

18:24. Элина к сетке выходила, «душила» соперницу.

18:21. Подача Фетт: 0:15 (двойная), 15:15, 30:15, 30:30, 30:40 БП (хорватка пробивала по линии, и аут по ширине). Брейк! 3:3.

18:19. Италия выиграла две одиночки у Греции и заняла 1-е место в своей группе.

18:17. Подача Элины: 0:15, 15:15, 15:30 (затяжной розыгрыш, Элина в сетку), 30:30, 30:40. БП. Гейм. 2:3. Снова брейк.

18:15. На другом корте гречанка отыграла два матч-бола у итальянок, это борьбе идет в параллельной группе.

18:10. Подача Фетт: 0:15, 15:15, 30:15 (Элина в аут), 30:30 (Свитолина заставила соперницу ошибиться), 40:30. Ровно! Больше. Ровно! (двойная). Меньше, БП! Аут! И гейм. 2:2. Элина сделала обратный брейк.

18:05. Подача Элины: 15:0, 30:0, 40:0. Игра веселее, чем в пред. матче. 40:15, 40:30 (двойная). Гейм! 1:2.

18:00. Подача Фетт: 0:15, 15:15, 30:15, 30:30, 30:40 БП. Ровно. Больше. И гейм, 0:2, Элина проигрывает.

17:57. Подача Элины: 15:0, 30:0, 30:15, 30:30, 30:40 БП. И брейк. 0:1 в пользу хорватки.

17:55. Матч начался! Первой подавать будет Элина Свитолина.

17:52. Все приготовления позади, и матч первых номеров вот-вот начнется.

17:47. У Свитолиной 4-я позиция в мировом рейтинге WTA, а Фетт находится на 234-й позиции.

17:35. Пауза 15 мин, и на корт выйдут Элина Свитолина и Яна Фетт.

17:30. Команда Даяны рада победе, как и сама спортсменка!

17:30. На этом фото: Саша Баин (тренер Ястремской) и парень Даяны.

17:29. Даяна Ястремская в первом матче побеждает 300-ю ракетку мира Леа Бошкович со счетом 6:4, 6:4.

17:25. Подача Бошкович: 15:0, 15:15 (затяжной розыгрыш и хорватка в сетку), 15:30 (хорватка бежала к сетке, но Даяна ее поймала обводящим), 30:30. Меньше! Матчбол!!! И все!!! Это матч!!!

17:24. Трибуны скандируют: Украина!

17:23. Подача Даяны: 0:15, 15:15, 15:30, 30:30 (эйс), 40:30. Гейм! 5:4

17:22. Саша Баин – Даяне Ястремской: «Расслабься и держи позитивный настрой!»

17:19. После паузы подача Бошкович: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15 (хорватка укоротила, Даяна добежала, но пробила в сетку). И гейм 4:4. Растаял перевес Даяны в три гейма.

17:19. Подбежала Ястремская к трибунам и сказала, что «устала» (употребила другое слово).

17:17. Две ошибки в конце гейма допустила Ястремская и потеряла перевес в виде брейка.

17:16. Подача Даяны: 15:0, 15:15, 30:15 (хорватка была в атаке и задавила), 30:30, 30:40. Гейм. Увы, брейк. 4:3.

17:11. Подача Бошкович: 15:0 (Даяна ударила в аут и кричит: Не-е-е-е-т!), 15:15, 30:15, 30:30, 40:30 (Даяна думала, что аут, но попала хорватка). Ровно! Больше. Гейм. 4:2.

17:10. Техника подачи от Даяны:

17:07. Даяна недовольна, что первая подача не идет. Больше! Геймбол. И есть гейм! 4:1

17:07. У кого-то на трибунах заиграл телефон, хорватка на него сердито посмотрела. 40:40!

17:06. Даяна пытается спасти гейм: 15:30, 15:40 (не попала обводным), 30:40.

17:06. Саша Баин, тренер Ястремской, говорит Даяне, что она все делает правильно, продолжай в том же духе!

17:05. Даяне надо защитить подачу: 0:15, 0:30.

17:03. Подача Бошкович: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15. Гейм. 3:1

17:02. У эстонок есть шансы на 2-е место в группе, тем более, что Италии выигрывает у Греции.

17:01. Эстонка Малыгина взяла первый сет у австрийки, трибуны ревут – 7:6 (7:5).

17:00. Дело в том, что пошла первая подача! Смена сторон.

16:59. Подает Даяна: 15:0, 30:0, 30:15, 40:15. Легкий и быстрый гейм! 3:0, Ястремская ведет!

16:57. На подаче Бошкович: 0:15 (Даяна вышла к сетке и завершила смешем), 0:30, 0:40. Три БП! 15:40. Есть брейк! Виннерс с форхэнда! 2:0 в пользу Даяны!

16:55. Не сумела принять подачу хорватка, и есть первый гейм – 1:0!

16:54. Трибуны скандируют: Даяна, Даяна! Затянулся первый гейм второго сета!

16:49. Подача Ястремской: 15:0, 15:15, 30:15, 30:30 (слайс в сетку от Даяны), 40:30. Ровно. Больше! Ровно (повезло хорватке с тросом). Больше. Ровно (аут). Снова больше! Опять ровно (мин аут). Больше!

16:48. Второй сет! Доктор передал Даяне энергетический напиток.

16:47. Отдав 3 подачи и сделав 4 брейка, Даяна Ястремская побеждает в первом сете (6:4).

16:45. Леа Бошкович вышла на подачу: 0:15, 0:30. Еще надо два мяча. 0:40. Три сетбола!! 15:40. И есть сет! 6:4.

16:43. В 9 сыгранных геймах было сделано 6 брейков! Причем уже три подряд.

16:40. Подает Даяна на сет: 0:15, 0:30, 15:30, 15:40 (два БП). Гейм. 5:4. Не сумела Даяна подать на сет.

16:37. Подача Бошкович: 15:0, 30:0, 30:15 (двойная), 30:30, 40:30. Ровно (виннерс). Меньше (БП). И неудачный дроп-шот хорватки! Гейм! 5:3! Даяна будет подавать на сет!

16:36. Забавный эпизод. Сборная Хорватии попыталась перекричать украинских болельщиков. Потому что их фанатов вообще нет. Почти получилось.

16:35. К сожалению, Ястремская начала часто ошибаться.

16:32. Даяна выходит подавать: 0:15, 15:15, 15:30, 15:40 (с приема навылет). Гейм. Увы, брейк хорватки. 4:3.

16:30. Подача Бошкович. 0:15, 15:15 (по длине ошибка, Даяна недовольна собой), 30:15, 40:15 (две ошибки Даяны). И еще одна ошибка. Гейм. 4:2.

16:29. Разыгралась Ястремская! Лупит по мячу почти каждый удар и довольно точно попадает.

16:28. Подача Даяны: 15:0, 30:0, 30:0 (мин. аут), 40:15. Гейм! 4:1!

16:24. Подача Бошкович: 0:15 (виннерс от Даяны), 15:15, 15:30 (еще один виннерс!), 15:40, 30:40. Брейк! Гейм! 3:1

16:22. После проигранного стартового гейма Даяна собралась, сделала обратный брейк и вышла вперед! Пауза.

16:20. Подача Даяны. 15:0 (виннерс с форхенда), 30:0, 40:0 (два раза в сетку подряд), 40:15. Гейм! 2:1 Даяна!

16:15. Подает Бошкович: 0:15 (классный прием), 0:30 (хорватка по длине ошиблась), 15:30 (невынужденная ошибка Даяны), 30:30 (с приема в сетку), 40:30 (глубокий аут от Даяны). Ровно! Меньше (БП) – большой аут от хорватки, Ровно. Снова БП (хорватка в сетку). И двойная! Есть гейм! 1:1. Даяна сравнивает счет!

16:14. Плохой старт. В первом гейме Даяна почти все мячи проиграла на своих ошибках.

16:11. Первый гейм на подаче Даяны: 0:15 (промазала бэкхенд по линии), 15:15, 15:30, 30:30 (кроссами растянула, виннерс форхэндом), 30:40 (первый брейкпоинт, хорватка в линию попала). И не сумела форхендом по линии попасть. Увы, гейм за хорваткой. 0:1.

16:10. У Даяны 29-й номер рейтинга, а Леа Бошкович занимает ровно 300-е место.

16:09. Начинаем! Пусть с нашей сборной будет удача!

16:08. Даяна Ястремская и Леа Бошкович перед стартом матча.

16:06. Три минуты до первой подачи.

16:05. Украинка будет подавать первой.

16:04. Начинается первый матч дня: Даяна Ястремская – Леа Бошкович.

16:02. Предматчевые пожелания удачи Даяне Ястремской от подруг по команде.

15:55. Первая ракетка Болгарии Виктория Томова прокомментировала для Sport.ua поражение в матче против лидера сборной Украины Элины Свитолиной.

15:50. В парном разряде в расписании указаны Цуренко и Завацкая, но капитан команды Михаил Филима рассказал Sport.ua, что планирует выставить Цуренко и Костюк. Если игра лидеров пойдет по вчерашнему сценарию, конечно.

15:48. Стал известен календарь игрового дня. Первыми на корт выйдут Даяна Ястремская и Леа Бошкович, затем сыграют Элина Свитолина и Яна Фетт. В третьем поединке сойдутся представители парного разряда.

15:40. Марта Костюк на разминке. Фото Sport.ua.

15:23. Перед матчем на разминке лидер сборной Элина Свитолина тренировалась, нанося мощнейшие удары справа. Смотрите видео Sport.ua.

15:08. Элина и Даяна уже размялись на кортах. Марта и Леся тренируются в эти минуты.

15:00. Новости из Таллинна. Одиночки будут снова играть Свитолина и Ястремская, а на пару предварительно заявлены Костюк и Цуренко.

14:45. В состав сборной Украины входят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катарина Завацкая и Марта Костюк. Капитан – Михаил Филима.

14:40. В первом матче 6 февраля Украина обыграла Болгарию (3:0). Хорватия днем ранее тоже обыграла болгарок (2:1). Теперь Украина сыграет против Хорватии матч за 1-е место в группе, а затем 8 февраля сборную ждет важнейший стыковой поединок с командой из другой группы.