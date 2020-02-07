Fed Cup. Украина – Хорватия – 1:0. Свитолина – Фетт – 6:3, 3:4. LIVE

Сегодня, 7 февраля, сборная Украины в Таллинне проводит матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. Во третьем туре Украина играет против сборной Хорватии, начало встречи – в 16:00.

К сожалению, видеотрансляция матча не запланирована ни одним телеканалом. Следите за текстовой онлайн-трансляцией от Sport.ua.

Украина – Хорватия – 1:0

Матч 1. Даяна Ястремская – Леа Бошкович – 6:4, 6:4

Матч 2. Элина Свитолина – Яна Фетт – 6:3, 3:4

Матч 3. Парный поединок (Цуренко и Завацкая или Костюк)

События игрового дня:

19:01. Два мячика берет Элина: 0:15, 15:15, 15:30, 30:30 (шикарный розыгрыш: Фетт давила, но Элина в защите разобралась и завершила обводящим), 40:30. Ровно (на вылет со второй подачи приняла). Больше. Ровно. Больше. Ровно.

18:58. Фетт подает: 15:0, 30:0, 40:0. Трибуны кричат: Come on, Элина! И прием в сетку. Гейм. 3:4 в пользу Фетт.

18:54. Подавать будет Свитолина: 15:0, 15:15 (Фетт шикарно на сетке ракетку подставила, Свитолина даже улыбнулась ей!), 30:15, 30:30, 30:40 БП. И обратный брейк делает Фетт. Удар Элины был в сетку. 3:3, счет во втором сете равный.

18:50. На подаче Фетт: 15:0, 15:15, 15:30, 15:40 (шикарная свечка от Свитолиной!), два БП., 30:40. И брейк!!! 3:2, Элина!

18:48. А теперь Элина подает: 15:0, 30:0, 30:15 (двойная), 30:30, 40:30 (геймбол). Гейм! 2:2. Счет сравнялся!

18:47. Как готовилась к приему Свитолина.

18:45. Подача Фетт: 15:0, 30:0, 40:0. Гейм, 1:2. Фетт. Переход и пауза.

18:41. Подача Элины: 15:0, 15:15 (Фетт красивый разыгрыш провела), 30:15, 40:15, 40:30 (приняла навылет). Гейм! 1:1.

18:40. Если Контавейт выиграет второй матч, то Эстония, скорее всего, займет 2-е место в группе.

18:39. На подаче хорватки: 0:15, 15:15, 30:15, 40:15. Гейм. 0:1, ведет хорватка.

18:38. Начало второго сета. Подавать будет Фетт.

18:35. На корт пришла Ястремская. Она призналась Sport.ua, что третий день неважно себя чувствует!

18:35. Первый сет после стартовых нервов уверенно оставила за собой Элина Свитолина (6:3).

18:35. Элина подает на сет: 15:0, 30:0, 40:0. Три сетбола! И есть сет! Молодец, Элина! 6:3!

18:34. Костюк и Савчук пересели на стульчики. Видимо, на трибунах плохо сидеть))

18:32. Продолжается гейм на подаче Фетт: Ровно. Меньше, БП (виннерс Элины). И гейм! 5:3 для Элины! Немного помог трос, Свитолиной стало легче подстроиться под удар.

18:31. Контавейт на центральном корте выиграла первый сет у австрийской теннисистки (6:1).

18:28. Подача Фетт: 15:0, 30:0, 30:15 (Элина атаковала, дала укороченный, и хорватка в аут), 30:30. БП. Ровно (Свитолина в сетку). Еще один БП.

18:25. Подача Элины: 15:0, 30:0, 40:0. Легкий гейм для Элины. Фетт ошибалась. 4:3.

18:24. Элина к сетке выходила, «душила» соперницу.

18:21. Подача Фетт: 0:15 (двойная), 15:15, 30:15, 30:30, 30:40 БП (хорватка пробивала по линии, и аут по ширине). Брейк! 3:3.

18:19. Италия выиграла две одиночки у Греции и заняла 1-е место в своей группе.

18:17. Подача Элины: 0:15, 15:15, 15:30 (затяжной розыгрыш, Элина в сетку), 30:30, 30:40. БП. Гейм. 2:3. Снова брейк.

18:15. На другом корте гречанка отыграла два матч-бола у итальянок, это борьбе идет в параллельной группе.

18:10. Подача Фетт: 0:15, 15:15, 30:15 (Элина в аут), 30:30 (Свитолина заставила соперницу ошибиться), 40:30. Ровно! Больше. Ровно! (двойная). Меньше, БП! Аут! И гейм. 2:2. Элина сделала обратный брейк.

18:05. Подача Элины: 15:0, 30:0, 40:0. Игра веселее, чем в пред. матче. 40:15, 40:30 (двойная). Гейм! 1:2.

18:00. Подача Фетт: 0:15, 15:15, 30:15, 30:30, 30:40 БП. Ровно. Больше. И гейм, 0:2, Элина проигрывает.

17:57. Подача Элины: 15:0, 30:0, 30:15, 30:30, 30:40 БП. И брейк. 0:1 в пользу хорватки.

17:55. Матч начался! Первой подавать будет Элина Свитолина.

17:52. Все приготовления позади, и матч первых номеров вот-вот начнется.

17:47. У Свитолиной 4-я позиция в мировом рейтинге WTA, а Фетт находится на 234-й позиции.

17:35. Пауза 15 мин, и на корт выйдут Элина Свитолина и Яна Фетт.

17:30. Команда Даяны рада победе, как и сама спортсменка!

17:30. На этом фото: Саша Баин (тренер Ястремской) и парень Даяны.

17:29. Даяна Ястремская в первом матче побеждает 300-ю ракетку мира Леа Бошкович со счетом 6:4, 6:4.

17:25. Подача Бошкович: 15:0, 15:15 (затяжной розыгрыш и хорватка в сетку), 15:30 (хорватка бежала к сетке, но Даяна ее поймала обводящим), 30:30. Меньше! Матчбол!!! И все!!! Это матч!!!

17:24. Трибуны скандируют: Украина!

17:23. Подача Даяны: 0:15, 15:15, 15:30, 30:30 (эйс), 40:30. Гейм! 5:4

17:22. Саша Баин – Даяне Ястремской: «Расслабься и держи позитивный настрой!»

17:19. После паузы подача Бошкович: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15 (хорватка укоротила, Даяна добежала, но пробила в сетку). И гейм 4:4. Растаял перевес Даяны в три гейма.

17:19. Подбежала Ястремская к трибунам и сказала, что «устала» (употребила другое слово).

17:17. Две ошибки в конце гейма допустила Ястремская и потеряла перевес в виде брейка.

17:16. Подача Даяны: 15:0, 15:15, 30:15 (хорватка была в атаке и задавила), 30:30, 30:40. Гейм. Увы, брейк. 4:3.

17:11. Подача Бошкович: 15:0 (Даяна ударила в аут и кричит: Не-е-е-е-т!), 15:15, 30:15, 30:30, 40:30 (Даяна думала, что аут, но попала хорватка). Ровно! Больше. Гейм. 4:2.

17:10. Техника подачи от Даяны:

17:07. Даяна недовольна, что первая подача не идет. Больше! Геймбол. И есть гейм! 4:1

17:07. У кого-то на трибунах заиграл телефон, хорватка на него сердито посмотрела. 40:40!

17:06. Даяна пытается спасти гейм: 15:30, 15:40 (не попала обводным), 30:40.

17:06. Саша Баин, тренер Ястремской, говорит Даяне, что она все делает правильно, продолжай в том же духе!

17:05. Даяне надо защитить подачу: 0:15, 0:30.

17:03. Подача Бошкович: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15. Гейм. 3:1

17:02. У эстонок есть шансы на 2-е место в группе, тем более, что Италии выигрывает у Греции.

17:01. Эстонка Малыгина взяла первый сет у австрийки, трибуны ревут – 7:6 (7:5).

17:00. Дело в том, что пошла первая подача! Смена сторон.

16:59. Подает Даяна: 15:0, 30:0, 30:15, 40:15. Легкий и быстрый гейм! 3:0, Ястремская ведет!

16:57. На подаче Бошкович: 0:15 (Даяна вышла к сетке и завершила смешем), 0:30, 0:40. Три БП! 15:40. Есть брейк! Виннерс с форхэнда! 2:0 в пользу Даяны!

16:55. Не сумела принять подачу хорватка, и есть первый гейм – 1:0!

16:54. Трибуны скандируют: Даяна, Даяна! Затянулся первый гейм второго сета!

16:49. Подача Ястремской: 15:0, 15:15, 30:15, 30:30 (слайс в сетку от Даяны), 40:30. Ровно. Больше! Ровно (повезло хорватке с тросом). Больше. Ровно (аут). Снова больше! Опять ровно (мин аут). Больше!

16:48. Второй сет! Доктор передал Даяне энергетический напиток.

16:47. Отдав 3 подачи и сделав 4 брейка, Даяна Ястремская побеждает в первом сете (6:4).

16:45. Леа Бошкович вышла на подачу: 0:15, 0:30. Еще надо два мяча. 0:40. Три сетбола!! 15:40. И есть сет! 6:4.

16:43. В 9 сыгранных геймах было сделано 6 брейков! Причем уже три подряд.

16:40. Подает Даяна на сет: 0:15, 0:30, 15:30, 15:40 (два БП). Гейм. 5:4. Не сумела Даяна подать на сет.

16:37. Подача Бошкович: 15:0, 30:0, 30:15 (двойная), 30:30, 40:30. Ровно (виннерс). Меньше (БП). И неудачный дроп-шот хорватки! Гейм! 5:3! Даяна будет подавать на сет!

16:36. Забавный эпизод. Сборная Хорватии попыталась перекричать украинских болельщиков. Потому что их фанатов вообще нет. Почти получилось.

16:35. К сожалению, Ястремская начала часто ошибаться.

16:32. Даяна выходит подавать: 0:15, 15:15, 15:30, 15:40 (с приема навылет). Гейм. Увы, брейк хорватки. 4:3.

16:30. Подача Бошкович. 0:15, 15:15 (по длине ошибка, Даяна недовольна собой), 30:15, 40:15 (две ошибки Даяны). И еще одна ошибка. Гейм. 4:2.

16:29. Разыгралась Ястремская! Лупит по мячу почти каждый удар и довольно точно попадает.

16:28. Подача Даяны: 15:0, 30:0, 30:0 (мин. аут), 40:15. Гейм! 4:1!

16:24. Подача Бошкович: 0:15 (виннерс от Даяны), 15:15, 15:30 (еще один виннерс!), 15:40, 30:40. Брейк! Гейм! 3:1

16:22. После проигранного стартового гейма Даяна собралась, сделала обратный брейк и вышла вперед! Пауза.

16:20. Подача Даяны. 15:0 (виннерс с форхенда), 30:0, 40:0 (два раза в сетку подряд), 40:15. Гейм! 2:1 Даяна!

16:15. Подает Бошкович: 0:15 (классный прием), 0:30 (хорватка по длине ошиблась), 15:30 (невынужденная ошибка Даяны), 30:30 (с приема в сетку), 40:30 (глубокий аут от Даяны). Ровно! Меньше (БП) – большой аут от хорватки, Ровно. Снова БП (хорватка в сетку). И двойная! Есть гейм! 1:1. Даяна сравнивает счет!

16:14. Плохой старт. В первом гейме Даяна почти все мячи проиграла на своих ошибках.

16:11. Первый гейм на подаче Даяны: 0:15 (промазала бэкхенд по линии), 15:15, 15:30, 30:30 (кроссами растянула, виннерс форхэндом), 30:40 (первый брейкпоинт, хорватка в линию попала). И не сумела форхендом по линии попасть. Увы, гейм за хорваткой. 0:1.

16:10. У Даяны 29-й номер рейтинга, а Леа Бошкович занимает ровно 300-е место.

16:09. Начинаем! Пусть с нашей сборной будет удача!

16:08. Даяна Ястремская и Леа Бошкович перед стартом матча.

16:06. Три минуты до первой подачи.

16:05. Украинка будет подавать первой.

16:04. Начинается первый матч дня: Даяна Ястремская – Леа Бошкович.

16:02. Предматчевые пожелания удачи Даяне Ястремской от подруг по команде.

15:55. Первая ракетка Болгарии Виктория Томова прокомментировала для Sport.ua поражение в матче против лидера сборной Украины Элины Свитолиной.

15:50. В парном разряде в расписании указаны Цуренко и Завацкая, но капитан команды Михаил Филима рассказал Sport.ua, что планирует выставить Цуренко и Костюк. Если игра лидеров пойдет по вчерашнему сценарию, конечно.

15:48. Стал известен календарь игрового дня. Первыми на корт выйдут Даяна Ястремская и Леа Бошкович, затем сыграют Элина Свитолина и Яна Фетт. В третьем поединке сойдутся представители парного разряда.

15:40. Марта Костюк на разминке. Фото Sport.ua.

15:23. Перед матчем на разминке лидер сборной Элина Свитолина тренировалась, нанося мощнейшие удары справа. Смотрите видео Sport.ua.

15:08. Элина и Даяна уже размялись на кортах. Марта и Леся тренируются в эти минуты.

15:00. Новости из Таллинна. Одиночки будут снова играть Свитолина и Ястремская, а на пару предварительно заявлены Костюк и Цуренко.

14:45. В состав сборной Украины входят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катарина Завацкая и Марта Костюк. Капитан – Михаил Филима.

14:40. В первом матче 6 февраля Украина обыграла Болгарию (3:0). Хорватия днем ранее тоже обыграла болгарок (2:1). Теперь Украина сыграет против Хорватии матч за 1-е место в группе, а затем 8 февраля сборную ждет важнейший стыковой поединок с командой из другой группы.