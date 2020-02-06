FedCup. Украина – Болгария 2:0. Цуренко/Завацкая – Аршинкова/Топалова. LIVE

Сегодня, 6 февраля, сборная Украины в Таллинне проводит матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. В первом туре Украина играет против сборной Болгарии, начало встречи – в 16:00.

К сожалению, видеотрансляция матча не запланирована ни одним телеканалом. Следите за текстовой трансляцией от Sport.ua.

Украина – Болгария – 2:0

Матч 1. Даяна Ястремская – Изабелла Шиникова – 6:2, 6:1

Матч 2. Элина Свитолина – Виктория Томова – 7:6 (7:5), 6:3

Матч 3. Леся Цуренко / Катарина Завацкая – Петя Аршинкова / Гергана Топалова – 5:2

События игрового дня:

20:04. Подает Завацкая. Пора уже заканчивать сет! 15:0, 30:0, 30:15, 30:30, 30:40. Ровно.

20:02. Подает Болгария. 15:15, 15:30, 15:40, 30:40. Ровно! Больше (трос против нас). И теперь 5:2, Болгария подсократила.

20:01. У эстонки Контавейт тройной матчбол. Она побеждает итальянку, и у них будет решающий 3-й парный матч. Вот где заруба!

20:00. Элина Свитолина рассказала Sport.ua, что это был один из первых случаев, когда она отыгралась с 0:5.

19:58. На подаче Украина. 0:15, 0:30, 0:40 (двойная у Цуренко). 5:1. Эстонки сумели отжать один гейм.

19:57. Тем временем, довольная Свитолина раздает автографы и интервью!

19:56. Пете Аршинковой сейчас 21 год, а Гергане Топаловой лишь 19.

19:55. Эстонцы никак не угомонятся. У нас снова ровно. И снова брейкпоинт. Ровно (в 4-й раз). И 3-й БП в гейме. Ура! 5:0 Украина!

19:54. А на центральном корте Контавейт и Джорджи будут играть тай-брейк третьего сета. Суперматч!

19:50. Смогут ли болгарские теннисистки взять подачу? 0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 40:30. Ровно. БП. Ровно. Больше

19:47. Теперь подавать будет Завацкая: 15:0, 30:0, 40:0. Легкий гейм! 4:0.

19:43. Подает Болгария. 0:15,15:15, 15:30, 30:30, 40:30. Ровно. Брейкпоинт. И снова брейк. 3:0, перевес Украины на старте.

19:37. Подача Украины, Цуренко подает: 0:15, 0:30, 15:30, 30:30, 40:30, 40:40. Меньше. Ровно. Больше. 2:0 для Украины.

19:33. На подаче болгарки: 0:15, 15:15, 15:30, 15:40. БП у Украины. И есть брейк! 1:0 для Украины!

19:32. Начался парный матч: Леся Цуренко / Катарина Завацкая – Петя Аршинкова / Гергана Топалова

19:28. Начало уже близко, через пару минут.

19:27. Их соперницами будет болгарская молодая пара Петя Аршинкова / Гергана Топалова.

19:25. Леся Цуренко и Катарина Завацкая проводят разминку перед парной встречей.

19:18. Леся Цуренко и Катарина Завацкая начали разминку перед парной встречей, которая начнется в 19:30.

19:05. Принято решение, что парный матч Украина сыграет в заявленном ранее составе: Леся Цуренко / Катарина Завацкая.

19:00. Болгария заняла третье место в группе, проиграв оба своих матча.

19:00. Украина встретится 7 февраля с хорватками за 1–2 места, но обе команды уже точно сыграют в стыковых матчах за право пробиться в квалификацию Кубка Федерации 2021.

18:56. Украина побеждает в матче за счет непростой победы Свитолиной с камбэком в первом сете: 7:6 (7:5), 6:3

18:56. Матч длился 1 час и 33 минуты. Причем первый сет – 1 час, а вторая партия – 33 минуты.

18:55. Томова подает, ей отступать некуда: 0:15 (двойная), 0:30, 0:40. Три матчбола! И есть!!!! 6:3!!!!

18:54. Впервые у Томовой форхэнд сорвался глубоко в аут, и Украина в одном гейме от победы в матче!

18:52. Очередь Элины попытаться удержать подачу: 15:0, 30:0, 30:15, 40:15 (эйс!!!) Есть! 5:3!

18:51. Из 7 геймов этого сета 5 завершились победой принимающего. Такой у нас женский теннис сегодня.

18:50. Продолжаем: 0:40, 15:40. И гейм берет Свитолина!!! 4:3 в ее пользу.

18:48. Томова на подаче: 0:15, 0:30. Болгарка кричала снова: «Аут! Как можно так судить?»

18:46. Свитолина выходит на подачу: 0:15, 0:30, 15:30, 15:40. Двойной брейкпоинт. И увы, гейм. 3:3, Томова сравняла счет.

18:45. Филима подсказывает Элине: давай побольше плоских ударов!

18:43. Подача Томовой. 15:0, 15:15, 30:15, 30:30. 30:40. Брейкпоинт! И есть!!! Брейк! 3:2! Элина ведет и будет подавать!

18:41. Снова у Элины меньше. И Томова делает обратный брейк. Увы, 2:2.

18:41. Шиникова сидит рядом и грызет ногти :-) Нервничает!

18:39. Элина подает: 15:0, 15:15, 30:15 (красиво раскатала), 30:30 (двойная), 30:40 (БП у Томовой). Ровно!

18:35. Томова берет мячики в руки: 15:0, 30:0, 30:15, 30:30 40:30. Гейм удержала болгарка. 2:1.

18:33. Подача Элины: 15:0, 30:0, 40:0. 40:15. И гейм! Защитила подачу Свитолина. 2:0!

18:28. Первой подает Томова: 15:15, 30:15, 30:30 (виннерс Элины), 40:30, 40:40. Больше. Ровно. БП у Элины. Ровно. Двойная ошибка и снова БП. И есть сразу брейк!!! 1:0.

18:28. Первый сет длился 1 час и 2 минуты! А у нас начинается вторая партия!

18:27. Пока пауза, прочитайте, что рассказала Даяна Ястремская Sport.ua после первого победного матча.

18:26. На центральном корте эстонка Контавейт выиграла первый сет у Джорджи, и болельщики в экстазе!

18:26. У Украины есть хорошая поддержка на трибунах в Эстонии!

18:25. Свитолина берет первый сет после фантастического камбэка на тайбрейке – 7:6 (7:5).

18:24. Феноменальный камбэк Элины!!!! Уступая 0:5, украинка на сдалась и отгрузила сопернице 7 мячей!!!

18:23. И сетбол у Элины! ДАВАЙ!!!! ЕСТЬ!!!! 7:5 на тай-брейке!!!!!!

18:22. Но теперь две подачи болгарки. 5:5!!!! Просто бомбовый розыгрыш, больше 20 ударов.

18:21. Двойная ошибка от Томовой. 2:5. Есть еще шанс! И 3:5! Давай, Элина! 4:5!!!

18:19. Элина уже нервничает на подаче. 0:4 и 0:5. Ужасный тай-брейк. Элина, соберись! 1:5. И смена сторон.

18:18. Просто топовый дроп-шот прошел от болгарки. Он атянет просто все мячи. Удивительно!

18:17. Элина подает: 0:1 (мини-брейк). Далее две подачи Томовой: 0:2 и 0:3, она ведет.

18:16. Внимание! Собрались! В первом сете у нас тай-брейк!

18:13. Подача Томовой: 0:15, по 15, 30:15, 40:15 (минимальный аут). Гейм за болгаркой. 6:6. Будет тай-брейк.

18:12. Пауза. Смена сторон. И смена боллбоев.

18:11. Подача Элины: 15:0, 30:0, 40:0. Легкий гейм для Свитолиной за минуту! 6:5!

18:10. Два сетбола упустила Свитолина в 10-м гейме. Томова защищалась мощно и выгрызла свою подачу.

18:09. Еще один сетбол, и снова не вышло. Ровно. И у Томовой даже больше. Эх, 5:5.

18:07. Выход к сетке и воллей! Сетбол у украинки на подаче соперницы!!! Но нет, ровно.

18:06. Подача Томовой. 15:0 и 30:0. Две грубые ошибки Элины. 30:15 (двойная), 30:30 (отличный удар Свитолиной).

18:05. Ястремская пришла на трибуну. 42 минуты уже играют первый сет.

18:02. Виннерс на вылет. Больше! Но Томова – не подарок. Ровно. И снова больше! Есть гейм! 5:4.

18:01. Обратный кросс, и брейкпоинт у Томовой. 30:40. Ровно! Сетка помогла чуть, и обводящий прошел.

18:00. Болгарка выдает сейчас теннис уровня топ-10. У всех шок. 15:30, 30:30.

17:59. Подача Элины. Начались ошибки. 0:15, по 15. Очень затяжной розыгрыш, и виннерс Элины!

17:58. Свитолина атаковала, но два последних мяча отправила в аут.

17:55. Подача Томовой: 15:0, по 15, 30:15, по 30, 40:30. И сравнивает счет болгарка. 4:4.

17:53. Увы, 10-минутный гейм завершился брейком со стороны Томовой. 4:3.

17:49. Какой напряженный 7-й гейм! Больше у Элины. Эх, ровно. И даже меньше. Ровно (4-й раз). Больше (шикарный виннерс бэкхенд!). Ровно. Брейкпоинт.

17:47. Отыграла Элина брейкпоинт! Виннерсом! Ровно! Выход к сетке. И снова БП. И опять отыгран, красивым обводящим!

17:44. Элина, давай! 15:0, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30. Ровно. Брейкпоинт (первый в матче у Томовой).

17:41. После паузы подает Томова: 15:0, 15:15, 15:30 (прием на вылет мощно с форхенда от Элины), 30:30, 40:30. Геймбол. 4:2

17:38. Подача Свитолиной. Надо удержать. 15:0, 30:0, 30:15, 40:15. Гейм, ура! 4:1.

17:37. Очень непонятный укороченный провела Томова. Может, устала уже?))

17:36. И с пятого брейкпоинта берет Свитолина гейм!!! Плохой дроп-шот от болгарки в сетку. 3:1 в пользу Элины!

17:35. Теперь 4-й брейкпоинт у Элины в этом гейме. Эх, ровно. И еще один БП, 5-й!

17:33. Далее 0:40. Свитолина перехватила инициативу, и мощный розыгрыш. Но 15:40 и 30:40. И мяч в линии: 40:40.

17:32. Смена сторон. Мяч у Томовой: 0:15 (виннерс), 0:30. Выход к сетке: глубокий прием и воллей после того. Элина порадовала.

17:29. На подаче Свитолина: 15:0, 30:0, 30:15, 40:15. Есть гейм! 2:1.

17:27. Подача Томовой: 15:0, 30:0, 30:15, 40:15. 1:1 в первом сете.

17:26. Элина выдержала темп! А болгарка Томова отправила мяч в сетку. 1:0!

17:25. Первый гейм закончился очень длинным розыгрышем.

17:23. Подает первой Элина: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30.

17:22. Начинается матч Элина Свитолина – Виктория Томова

17:20. Продолжается разминка. Элина Свитолина сосредоточена.

17:18. Рефери монетку подбросил. Выиграла жребий Элина.

17:17. Свитолина вышла на разминку.

17:15. Второй матч, Элина Свитолина – Виктория Томова, запланирован на 17:30 по Киеву.

17:05. Несколько фотографий после стартового матча.

17:00. Завершила игру виннерсом Ястремская. Молодец! Отличный старт для команды!!!

16:59. Пассивно Даяна играла. Повезло. 30:30. 40:40. Матчбол! Есть матч!!!! 6:2, 6:1!!

16:58. Бажин со скамейки подсказывает, просит Даяну играть дисциплинированнее.

16:57. Итак, важный гейм на подаче Даяны: 15:0, 15:15 (двойная, вторая в матче), 15:30.

16:56. Сейчас Ястремская будет подавать на матч.

16:55. Подача болгарки: 0:15, 0:30, 15:30, 15:40 (двойная ошибка). Два брейкпоинта. 30:40. Гейм! 5:1!

16:54. На переднем плане фото – Саша Бажин, тренер Даяны Ястремской.

16:50. Ястремская спорит с судьей, думала, что подала эйс. 0:15, 0:30 (двойная), 15:30, 30:30, 40:30. Есть гейм! 4:1.

16:47. На подачу выходит болгарка: 15:0, 15:15, 30:15 (эйс), 40:15, 40:30 (двойная), 40:40 (прием на вылет), больше. 3:1

16:44. Ястремская подает: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15. Гейм! 3:0. Смена сторон.

16:41. Подача Шиниковой: 0:15, 15:15, 15:30, 15:40. Есть брейк! 2:0 в пользу Даяны!

16:36. Вторая партия. Счет 0:0. Подает Даяна. 15:0, по 15, 15:30, по 30, 30:40. Брейкпоинт (первый за матч у болгарки). Ровно! Теперь геймбол у Даяны. Ровно. Еще геймбол! Ровно. И еще один! Есть гейм, наконец! 1:0!

16:34. Первый сет длился лишь 25 минут. Начинается вторая партия матча!

16:32. Продолжается затяжной 8-й гейм. Трос помог, ровно! И сетбол у Даяны! Есть сет! 6:2!!!

16:30. Даяна постоянно кричит Come On!

16:26. Подача Шиниковой: 0:15 ,15:15, 15:30, 30:30, 40:30. Геймбол у болгарки. Отыграно! Ровно. И снова больше. Ровно. Опять больше у болгарки. Отыграно. И еще один геймбол.

16:24. Теперь подает украинка: 15:0. И берет быстрый гейм Даяна. 5:2.

16:24. В основном игра идет на задней линии. Один редкий укороченный проскочил.

16:21. Подача Шиниковой: 0:15, 0:30 (ожидала, что будет аут, но не крикнули), 0:40. Тройной брейк-поинт! 15:40 (красиво, первый дроп-шот). 30:40. Гейм. 4:2 в пользу Даяны.

16:20. Пауза и смена сторон. Пока Даяна выглядит на голову выше соперницы в игровом плане.

16:19. Теперь надо удержать свою подачу: 15:0, 30:0, 30:15, 30:30 (двойная ошибка), 30:40. Гейм проигран. 3:2.

16:18. Есть гейм!!! Даяна делает брейк! 3:1!!!

16:17. Подает Шиникова: 0:15, 0:30, 0:40. Тройной брейкпоинт!

16:16. Пауза. Соперницы меняются половинами корта.

16:14. Подача Даяны: 15:0, 30:0, 40:0. Гейм под ноль! 2:1!

16:13. И гейм на своей подаче берет болгарская теннисистка. 1:1.

16:12. Теперь подает Шиникова: 0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 40:30.

16:11. В зале Свитолина, Цуренко, Костюк, Завацкая. Приехал поболеть экс-партнёр Филимы по сборной Орест Терещук.

16:10. 30:15, и 40:15 на подаче Даяны. Нужно брать первый гейм. И есть! 1:0!

16:09. Хороший старт. 30:0. Был эйс у Даяны при 15:0.

16:08. Начинаем. Ястремская будет на подаче.

16:07. Свитолина рассказала Sport.ua, что «соперницы с низким рейтингом будут играть против нас более раскованно».

16:06. В зале 35 болельщиков с Украины, и только пару фанатов из Болгарии.

16:05. Начинается матч 1. Даяна Ястремская – Изабелла Шиникова.

16:00. До начала первого матча остается несколько минут. Соперницы разминаются.

15:50. Украинских девушек пришла поддержать рекордсменка в прыжках высоту среди молодежи Ярослава Магучих. Легкоатлетка с радостью приняла приглашению журналиста Sport.ua посетить интересный матч.

15:45. На матче будет присутствовать президент ITF Дэвид Хаггерти.

15:40. На парную встречу у Украины заявлены Леся Цуренко и Катарина Завацкая, но возможны изменения, исходя из ситуации в матче.

15:37. Затем на корты выйдут Элина Свитолина (Украина) и Виктория Томова (Болгария).

15:35. В первом матче сыграют Даяна Ястремская (Украина) и Изабелла Шиникова (Болгария).

15:25. Даяна Ястремская рассказала Sport.ua, что если потребуется, сыграет решающую пару со Свитолиной.

15:20. Украинская теннисистка Марта Костюк восстановилась после травмы, полученной 4 февраля, и сможет помочь своей команде.

15:10. Напомним, в состав сборной Украины входят Леся Цуренко,

15:00. Видео разминки украинских теннисисток от Sport.ua.