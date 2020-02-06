Fed Cup. Украина – Болгария – 1:0. Ястремская – Шиникова – 6:2, 6:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией первого матча Кубка Федерации в Таллинне

  • 06.02.2020 15:39
  • 25513 просмотров
  • 14 комментариев
Fed Cup. Украина – Болгария – 1:0. Ястремская – Шиникова – 6:2, 6:1. LIVE

Сегодня, 6 февраля, сборная Украины проводит матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. В первом туре Украина играет против сборной Болгарии, начало встречи – в 16:00.

К сожалению, видеотрансляция матча не запланирована ни одним телеканалом. Следите за текстовой трансляцией от Sport.ua.

Украина – Болгария – 1:0

Матч 1. Даяна Ястремская – Изабелла Шиникова – 6:2, 6:1

Матч 2. Элина Свитолина – Виктория Томова

Матч 3. Парная встреча (Леся Цуренко / Катарина Завацкая).

События игрового дня:

17:05. Несколько фотографий после стартового матча.

17:00. Завершила игру виннерсом Ястремская. Молодец! Отличный старт для команды!!!

16:59. Пассивно Даяна играла. Повезло. 30:30. 40:40. Матчбол! Есть матч!!!! 6:2, 6:1!!

16:58. Бажин со скамейки подсказывает, просит Даяну играть дисциплинированнее.

16:57. Итак, важный гейм на подаче Даяны: 15:0, 15:15 (двойная, вторая в матче), 15:30.

16:56. Сейчас Ястремская будет подавать на матч.

16:55. Подача болгарки: 0:15, 0:30, 15:30, 15:40 (двойная ошибка). Два брейкпоинта. 30:40. Гейм! 5:1!

16:54. На переднем плане фото – Саша Бажин, тренер Даяны Ястремской.

16:50. Ястремская спорит с судьей, думала, что подала эйс. 0:15, 0:30 (двойная), 15:30, 30:30, 40:30. Есть гейм! 4:1.

16:47. На подачу выходит болгарка: 15:0, 15:15, 30:15 (эйс), 40:15, 40:30 (двойная), 40:40 (прием навылет), больше. 3:1

16:44. Ястремская подает: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15. Гейм! 3:0. Смена сторон.

16:41. Подача Шиниковой: 0:15, 15:15, 15:30, 15:40. Есть брейк! 2:0 в пользу Даяны!

16:36. Вторая партия. Счет 0:0. Подает Даяна. 15:0, по 15, 15:30, по 30, 30:40. Брейкпоинт (первый за матч у болгарки). Ровно! Теперь геймбол у Даяны. Ровно. Еще геймбол! Ровно. И еще один! Есть гейм, наконец! 1:0!

16:34. Первый сет длился лишь 25 минут. Начинается вторая партия матча!

16:32. Продолжается затяжной 8-й гейм. Трос помог, ровно! И сетбол у Даяны! Есть сет! 6:2!!!

16:30. Даяна постоянно кричит Come On!

16:26. Подача Шиниковой: 0:15 ,15:15, 15:30, 30:30, 40:30. Геймбол у болгарки. Отыграно! Ровно. И снова больше. Ровно. Опять больше у болгарки. Отыграно. И еще один геймбол.

16:24. Теперь подает украинка: 15:0. И берет быстрый гейм Даяна. 5:2.

16:24. В основном игра идет на задней линии. Один редкий укороченный проскочил.

16:21. Подача Шиниковой: 0:15, 0:30 (ожидала, что будет аут, но не крикнули), 0:40. Тройной брейк-поинт! 15:40 (красиво, первый дроп-шот). 30:40. Гейм. 4:2 в пользу Даяны.

16:20. Пауза и смена сторон. Пока Даяна выглядит на голову выше соперницы в игровом плане.

16:19. Теперь надо удержать свою подачу: 15:0, 30:0, 30:15, 30:30 (двойная ошибка), 30:40. Гейм проигран. 3:2.

16:18. Есть гейм!!! Даяна делает брейк! 3:1!!!

16:17. Подает Шиникова: 0:15, 0:30, 0:40. Тройной брейкпоинт!

16:16. Пауза. Соперницы меняются половинами корта.

16:14. Подача Даяны: 15:0, 30:0, 40:0. Гейм под ноль! 2:1!

16:13. И гейм на своей подаче берет болгарская теннисистка. 1:1.

16:12. Теперь подает Шиникова: 0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 40:30.

16:11. В зале Свитолина, Цуренко, Костюк, Завацкая. Приехал поболеть экс-партнёр Филимы по сборной Орест Терещук.

16:10. 30:15, и 40:15 на подаче Даяны. Нужно брать первый гейм. И есть! 1:0!

16:09. Хороший старт. 30:0. Был эйс у Даяны при 15:0.

16:08. Начинаем. Ястремская будет на подаче.

16:07. В зале 35 болельщиков с Украины, и только пару фанатов из Болгарии.

16:05. Начинается Матч 1. Даяна Ястремская – Изабелла Шиникова.

16:00. До начала первого матча остается несколько минут. Соперницы разминаются.

15:55. Свитолина рассказала Sport.ua, что «соперницы с низким рейтингом будут играть против нас более раскованно».

15:50. Украинских девушек пришла поддержать рекордсменка в прыжках высоту среди молодежи Ярослава Магучих. Легкоатлетка с радостью приняла приглашению журналиста Sport.ua посетить интересный матч.

15:45. На матче будет присутствовать президент ITF Дэвид Хаггерти.

15:40. На парную встречу у Украины заявлены Леся Цуренко и Катарина Завацкая, но возможны изменения, исходя из ситуации в матче. 

15:37. Затем на корты выйдут Элина Свитолина (Украина) и Виктория Томова (Болгария).

15:35. В первом матче сыграют Даяна Ястремская (Украина) и Изабелла Шиникова (Болгария).

15:25. Даяна Ястремская рассказала Sport.ua, что если потребуется, сыграет решающую пару со Свитолиной.

15:20. Украинская теннисистка Марта Костюк восстановилась после травмы, полученной 4 февраля, и сможет помочь своей команде.

15:10. Напомним, в состав сборной Украины входят Леся Цуренко, 

15:00. Видео разминки украинских теннисисток от Sport.ua.

 

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    olya403
    online
      olya403, 06.02.2020 17:08
    0
    Vladislav Pohily, 06.02.2020 17:06
    Я там тільки загальний рахунок бачу. Дайте силку на наступний матч Світоліної, якщо не важко.
    https://www.myscore.ua/match/Mmj7RuIl/#match-summary
    або
    https://live.fedcup.com/en/tie-detail.php/W-FC-2020-G1-EPA-A-A-M-UKR-BUL-01
    ?fbclid=IwAR1lkAI1S_jORZrN4zwdbuhDWkiC88CvZPUbiPVOP2VEAao7dkLrpmDzWv4
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 06.02.2020 17:07
    0
    Vladislav Pohily, 06.02.2020 16:59
    В какой же все-таки дыре мы играем. Не то, что видео, даже на майскор матча нет.
    на майскоре є. А от на рахунок "дири" - погоджуюсь
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 06.02.2020 17:06
    0
    Elis, 06.02.2020 17:03
    Молодець Даяна! Цього року ще не вболівала так сильно за наших дівчат як сьогодні.
    На майскорі є: кубок федерації - група I WTA
    Я там тільки загальний рахунок бачу. Дайте силку на наступний матч Світоліної, якщо не важко.
    Ссылка
    Александр Рой
    online
      Александр Рой, 06.02.2020 17:03
    -2
    Элина сейчас нервы устроит?
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 06.02.2020 17:03
    0
    Vladislav Pohily, 06.02.2020 16:59
    В какой же все-таки дыре мы играем. Не то, что видео, даже на майскор матча нет.
    Молодець Даяна! Цього року ще не вболівала так сильно за наших дівчат як сьогодні.
    На майскорі є: кубок федерації - група I WTA
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 06.02.2020 17:02
    +1
    Vladislav Pohily, 06.02.2020 16:59
    В какой же все-таки дыре мы играем. Не то, что видео, даже на майскор матча нет.
    на майскоре є.
    Ссылка
    Анатолий Власович
    online
      Анатолий Власович, 06.02.2020 17:01
    +2
    Где смотреть или контролировать?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.02.2020 17:01
    +4
    Подяка Володимиру за детальний лайв. І матюки естонцям за відсутність трансляції.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.02.2020 17:00
    +5
    Молодець Даяна, все швиденько зробила і не витратила багато сил.
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 06.02.2020 17:00
    +1
    Даяна молодець. Маленька розминочка.. Давай Світоліна повтор.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 06.02.2020 16:59
    +2
    В какой же все-таки дыре мы играем. Не то, что видео, даже на майскор матча нет.
    Ссылка
    Олег Татаринов
    online
      Олег Татаринов, 06.02.2020 16:55
    +2
    У нас такая грядка сейчас
    Мы должны быть в ТОПЕ !
    Ссылка
    Persian
    online
      Persian, 06.02.2020 16:48
    +3
    COME ON
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 06.02.2020 16:17
    -2
    Эта Шиникова часом не из Ярославля?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.02.2020 17:00
    +5
    Молодець Даяна, все швиденько зробила і не витратила багато сил.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.02.2020 17:01
    +4
    Подяка Володимиру за детальний лайв. І матюки естонцям за відсутність трансляції.
    Ссылка
    Persian
    online
      Persian, 06.02.2020 16:48
    +3
    COME ON
    Ссылка
    Анатолий Власович
    online
      Анатолий Власович, 06.02.2020 17:01
    +2
    Где смотреть или контролировать?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 06.02.2020 16:59
    +2
    В какой же все-таки дыре мы играем. Не то, что видео, даже на майскор матча нет.
    Ссылка
    Олег Татаринов
    online
      Олег Татаринов, 06.02.2020 16:55
    +2
    У нас такая грядка сейчас
    Мы должны быть в ТОПЕ !
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 06.02.2020 17:02
    +1
    Vladislav Pohily, 06.02.2020 16:59
    В какой же все-таки дыре мы играем. Не то, что видео, даже на майскор матча нет.
    на майскоре є.
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 06.02.2020 17:00
    +1
    Даяна молодець. Маленька розминочка.. Давай Світоліна повтор.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 06.02.2020 17:08
    0
    Vladislav Pohily, 06.02.2020 17:06
    Я там тільки загальний рахунок бачу. Дайте силку на наступний матч Світоліної, якщо не важко.
    https://www.myscore.ua/match/Mmj7RuIl/#match-summary
    або
    https://live.fedcup.com/en/tie-detail.php/W-FC-2020-G1-EPA-A-A-M-UKR-BUL-01
    ?fbclid=IwAR1lkAI1S_jORZrN4zwdbuhDWkiC88CvZPUbiPVOP2VEAao7dkLrpmDzWv4
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 06.02.2020 17:07
    0
    Vladislav Pohily, 06.02.2020 16:59
    В какой же все-таки дыре мы играем. Не то, что видео, даже на майскор матча нет.
    на майскоре є. А от на рахунок "дири" - погоджуюсь
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 06.02.2020 17:06
    0
    Elis, 06.02.2020 17:03
    Молодець Даяна! Цього року ще не вболівала так сильно за наших дівчат як сьогодні.
    На майскорі є: кубок федерації - група I WTA
    Я там тільки загальний рахунок бачу. Дайте силку на наступний матч Світоліної, якщо не важко.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 06.02.2020 17:03
    0
    Vladislav Pohily, 06.02.2020 16:59
    В какой же все-таки дыре мы играем. Не то, что видео, даже на майскор матча нет.
    Молодець Даяна! Цього року ще не вболівала так сильно за наших дівчат як сьогодні.
    На майскорі є: кубок федерації - група I WTA
    Ссылка
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