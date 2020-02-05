В четверг, 6-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и норвежский «Стрёмсгодсет». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле «Bellis Hotel», начало в 16:00.

Вице-чемпион Украины продолжит вторую часть сборов в Турции поединком против одиннадцатой команды по итогу сезона 2019-го года Высшей лиги Норвегии – «Стрёмсгодсет» из города Драммен. Для будущего соперника коллектива Алексея Михайличенко это будет лишь вторая встреча в не так давно начавшейся программе межсезонных сборов, поэтому от своих оптимальных кондиций норвежская команда будет очень далека. Очень кстати, ведь от предыдущего матча «Динамо» против люблянской «Олимпии» (5:0) пройдет менее суток.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и «Стрёмсгодсетом».