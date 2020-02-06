Товарищеский матч.



Динамо – Стрёмсгодсет – 3:0



Де Пена, 43, Миколенко, 73, Сидорчук, 82



Цитаишвили, 85



Динамо: Бойко (Бущан, 46) – Пиварич (Вербич, 75), Сирота (Кадири, 67), Романчук (Попов, 67), Караваев (Кендзера, 67) – Сухоручко (Миколенко, 67), Мащенко (Цитаишвили, 46), Де Пена (Сидорчук, 67), Шапаренко (Буяльский, 67), Андриевский (Дуэлунд, 67) – Русин (Соль, 46).



Запасные: Шепелев, .

Стрёмсгодсет: Мыхра – Парр, Чамба, Ханссен, Микельсон – Майгаард, Хове, Илькауникс – Мава, Салвесен, Токстад.



Запасные: Сетра, Скреттенберг, Висвик, Гуннарссон, Штенгель, Красники, Кадрий, Мёлвангаард.



Стадион: «Gloria Serenity» (Белек, Турция)



86 мин. ОПАСНО! Не достал мяч Цитаишвили после передачи под удар от Кендзеры с правого фланга в штрафную!



85 мин. Желтая для Цитаишвили за грубый фол на правом фланге обороны.



81 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Предельно качественная контратака от Динамо! Вербич нашел передачей на правый фланг штрафной Дуэлунда, тот отдал на Сидорчука, а Сергей пробил низом практически по центру ворот!



78 мин. МОМЕНТ! Над перекладиной пробил Сидорчук, получив мяч в центре штрафной после прострела Миколенко с левого фланга!



75 мин. ЗАМЕНА У ДИНАМО. Экипировку Вербича привели в порядок, после чего он заменил Пиварича.



73 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Пиварич прекрасно подал с углового на правом фланге во вратарскую, а голкипер гостей неудачно сыграл на выходе из ворот. Миколенко пробивал головой по пустой цели.



73 мин. Продолжают активно латать бутсы Вербичу.



72 мин. МОМЕНТ! Бущан парировал удар Салвесена со входа в левую половину штрафной!



69 мин. Прямой удар от Майгаарда со штрафного у левого угла владений Бущана пришелся в стенку.



66 мин. Серия замен у Динамо.



65 мин. Дальний удар слету попробовал исполнить Андриевский. Точно в руки голкиперу пришел мяч.



64 мин. Командам не удается опустить мяч на газон в данные минуты.



61 мин. Низом пробил Шапаренко из-за пределов штрафной. Точно в руки голкиперу.



59 мин. Ух! Романчук подставил голову под удар через себя в исполнении соперника!



56 мин. МОМЕНТ! Де Пене не удалось замкнуть подачу с правого фланга к дальнему углу вратарской!



55 мин. ОПАСНО! Микельсон пробивал со средней дистанции, однако Сирота успел подставить корпус под этот удар.



54 мин. МОМЕНТ! Удар с подкруткой в дальний угол с правого фланга от Цитаишвили удалось отразить голкиперу!



52 мин. Норвежская команда размеренно перекатывает мяч на своей половине.



50 мин. Мёлвангаард неточно пробил головой с правого фланга штрафной Бущана.



48 мин. Атака Динамо через правый фланг завершилась неточной подачей.



46 мин. ЗАМЕНА У ДИНАМО. Кроме двух упомянутых игроков, Цитаишвили вышел вместо Мащенко.



46 мин. Есть замены у Динамо. Как минимум, Соль и Бущан вышли на поле.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. МОМЕНТ! Удар Сухорчуко головой под перекладину, который был нанесен после подачи с правого фланга, завершает тайм.



43 мин. ГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! С центра поля запустил мяч за шиворот голкипера Де Пена!



41 мин. Парр опасно простреливал поперек вратарской от лицевой на своем фланге, однако Сирота успел перехватить этот пас.



40 мин. ОПАСНО! Мава пробивал с левого угла штрафной Бойко, однако мяч пошел с траектории по направлению к воротам!



38 мин. Неточным оказался навес с правого фланга на Салвесена, однако Романчук рисковал скинуть мяч головой в сторону ворот при перехвате.



36 мин. На угловой перевел мяч Мыхра после прострела с левого фланга от Де Пены.



35 мин. Классный тайм удается командам. Очень много моментов.



33 мин. МОМЕНТ! Фантастика! Мыхра лицом остановил мяч после удара Сухорчуко в падении из центра вратарской!



32 мин. МОМЕНТ! Де Пена продолжает крутить подачи с углового в створ ворот! Спас голкипер!



31 мин. МОМЕНТ! Чуть в свои ворота не отправил мяч защитник гостей, отправляя передачу назад на голкипера! Вновь с линии ворот вынос! Мыхра успел!



30 мин. МОМЕНТ! Мава прорвался по левому флангу, после чего покатил вдоль штрафной на Салвесена, который пробил в противоход перекрывавшему ворота Романчуку. Бойко успел поймать мяч на линии!



30 мин. Удар Де Пены от левого угла чужой штрафной оказался неточен.



29 мин. Чамба был сбит в центре поля усилиями Сухоручко.



28 мин. Атака норвежской команды дошла до глубины правого фланга, откуда последовала неточная подача в штрафную.



26 мин. С большим трудом успокоили игроков. Даже Михайличенко пришлось прибежать к месту событий.



25 мин. СТЫЧКА! Де Пена нарушил правила на левом фланге чужой половины поля, после чего футболисты начали перепалку.



24 мин. Комичный эпизод. Арбитр оказался на газоне, после чего остановил рывок Де Пены к чужим воротам через левый фланг.



22 мин. Чамба перехватил передачу с правого фланга от Караваева в центр штрафной.



21 мин. Шапаренко не смог найти партнеров по команде передачей верхом в штрафную из центра поля.



19 мин. Пробивал Андриевский в итоге. По центру ворот, низом, не опасно.



18 мин. Сухоручко упал у границ чужой штрафной. Момент для Де Пены?



16 мин. ОПАСНО! Над было катить мяч на Сухоручко в центр штрафной с левого фланга Де Пене, однако намерения Карлоса перехватили соперники.



14 мин. МОМЕНТ! Рядом с левым верхним углом ворот гостей пролетел мяч после удара со средней дистанции от Андриевского!



12 мин. МОМЕНТ! В ответной атаке норвежской команды Бойко пришлось блокировать удар с близкой дистанции в центре штрафной от Мава!



11 мин. МОМЕНТ! Прямиком в перекладину отправился мяч после неожиданного удара со штрафного практически от центра поля в исполнении Де Пены!



10 мин. Штенгель нарушил правила на подходе к штрафной своей команды.



8 мин. Бойко под натиском соперников был вынужден выносить мяч за пределы штрафной.



6 мин. Де Пена нашел передачей в центр штрафной Русина, однако Назарию не позволили нанести удар по воротам.



5 мин. Норвежцы пытаются прощупать слабину на левом фланге обороны команды Михайличенко.



2 мин. Со скромных атак начали игру киевляне. Без обострений. Погода солнечная, так что можно и вдоволь покатать мяч.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В четверг, 6-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и норвежский «Стрёмсгодсет». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле «Gloria Serenity», начало в 16:00.

Вице-чемпион Украины продолжит вторую часть сборов в Турции поединком против одиннадцатой команды по итогу сезона 2019-го года Высшей лиги Норвегии – «Стрёмсгодсет» из города Драммен. Для будущего соперника коллектива Алексея Михайличенко это будет лишь вторая встреча в не так давно начавшейся программе межсезонных сборов, поэтому от своих оптимальных кондиций норвежская команда будет очень далека. Очень кстати, ведь от предыдущего матча «Динамо» против люблянской «Олимпии» (5:0) пройдет менее суток.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и «Стрёмсгодсетом».