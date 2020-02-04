ЗАВАЦЬКА: «Раніше пропонували грати за збірну, але довелося відмовитися»

Дебютантка збірної України з тенісу розповіла про виклик до команди

  • 04.02.2020 23:19
  • 252 просмотра
  • 0 комментариев
ЗАВАЦЬКА: «Раніше пропонували грати за збірну, але довелося відмовитися»
© tennisua.org. Катаріна Завацька

Дебютантка збірної України з тенісу Катаріна Завацька розповіла про виклик до збірної, який, як виявилося, був для неї вже не першим.

– Розкажи про емоції від перших двох днів тренувань.
– Емоції, звісно, позитивні. Хочеться добре тренуватися, щоб бути готовою, якщо поставлять грати матч. Все йде добре, в нас достатньо часу на підготовку. Тренуємо і пару, і одиночку. Я не граю часто в парному розряді, але цього року планую трохи більше. Під час тренувань найкраще виходило разом з Лесею Цуренко.

– Ви з Мартою викладали спільні сторіс в інстаграмі, розкажи більше про це.
– Марта часто заходить до мене в гості, ми живемо поруч і все чуємо, звукоізоляції як такої немає. Чудово спілкуємося з Мартою.

– Раніше ви більше спілкувалися з Даяною, чи не так?
– Так. Але зараз ми стали частіше зустрічатися з Мартою на турнірах, через це більше спілкуємося. Зараз набагато рідше бачуся з Даяною, бо я граю зазвичай в кваліфікації, а вона – в основі. 

– До того більше пересікалися на змаганнях?
– До 2018 року майже зажди грали на всіх турнірах, потім був рік, коли вона грала турніри WTA, а я ще ITF, зараз ситуація трохи змінюється. Але все одно зараз більше виходить зустрічатися з Мартою: вона в кваліфікації, і я в кваліфікації. 

– Капітан обіцяв тобі участь в матчах Кубка Федерації?
– Так, такі розмови були. Я завжди питала, чи буде в мене шанс зіграти. Звісно, я не хочу їхати і просто сидіти. Якщо я потрібна, то готова грати за збірну. Раніше в мене вже була одна пропозиція, але тоді довелося відмовитися. Це було дуже далеко і я була неготовою до цього.

– Мова йде про Австралію (2 роки назад – прим.)?
– Так, в мене тоді були проблеми з ахіллом, я розгромно програвала всі матчі і зовсім не була до готовою до такого виклику. Перед матчами в Таллінні ми спілкувались з капітаном команди. Звісно, в пріоритеті Еліна і Даяна, тому що вони набагато вище в світовому рейтингу. Але якщо в когось будуть проблеми, то мене завжди можуть поставити на матч. 

– Розкажи, коли тобі повідомили про виклик в збірну і хто це зробив.
– Якщо чесно, то навіть не пам'ятаю, хто мені повідомив про це, але я була дуже рада. 

– Іноді футболісти кажуть, що прочитали про свій виклик до збірної в інтернеті, не було подібного?
– (сміється) Ні, в мене такого точно не було. Здається, це був Михайло Філіма. Він мені написав, а наступного дня ми з ним зідзвонилися, і я підтвердила своє бажанні грати за національну команду. Мені ще потрібно було обговорити свої подальші плани з тренером, але відсотків на 90% я вже була впевнена, що поїду до Таллінну.

– В другій половині минулого сезону ти почала показувати значно кращі результати. З чим це пов'язано?
– Думаю, що вплинула зміна тренера (хорват Міслав Хізак почав співпрацю з Катаріною в серпні – прим.). Він дав мені щось нове, я більше розслабилася. Хоча інколи зміни в житті йдуть не на користь, але в мене кардинально протилежна ситуація. Я перестала хвилюватися перед матчами, а стала більше думати про те, як мені краще виграти, що конкретно потрібно зробити для того, щоб обіграти суперницю. Через це в мене з'явилися хороші результати, що додало впевненості в своїх силах. Далі багато речей виходили автоматично. До прикладу, я не боялась виконувати удари, які ніколи не робила раніше. Внаслідок цього добре завершила рік.

– Новий тренер допоміг більше з психологією, чи також і з технікою?
– Звісно, ми працювали і над технікою. Перших два тижні нашої співпраці були присвячені саме цьому. Але психологічно мені відразу полегшало, я відпустила непотрібні думки і мені це дуже допомогло вигравати.

– Раніше ти полюбляла грати на грунті, пріоритети не змінилися?
– Так, я дуже любила і люблю грати на грунті. Але був певний період, коли в мене так добре пішла гра на харді, що почало подобатися грати і на цьому покритті. Взагалі я дуже хотіла прогресувати в грі на хардових покриттях, тому що більшість турнірів в сезоні проводяться саме на них. Ні для кого не секрет, що для того щоб бути успішно, потрібно показувати гарні результати на харді. Потім коли я грала два турніри в Угорщині на грунті, то навіть там показувала щось подібне. Настільки натренувала гру на харді, що навіть не хотілося переходити на інші покриття. Хотілося тільки працювати далі і вдосконалюватися. На початку нового сезону в мене не все складається якнайкраще, але, думаю, що скоро цей період закінчиться.

– Вже розробили з командою стратегію до Ролан Гаррос?
– На Шлемі буду уявляти, ніби це не найбільший турнір, на якому я виступаю. Постараюся на так затято грати, не так, ніби це мій останній турнір в житті. Раніше я завжди так грала Шлеми, тому що вони дуже важливі. Потрібно більше розслабитися і показати свій рівень тенісу. 

– Завдання пробитися до основної сітки за рейтингом поставлене?
– Звісно. Це завдання номер один, наша головна ціль.

Володимир КЛЕПАЧ із Таллінна

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности