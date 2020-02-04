В среду, 5-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и словенская «Олимпия». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле «Bellis Hotel», начало в 17:00.

Вице-чемпион Украины свою первую игру во второй части зимнего сбора проведет против находящегося в аналогичном киевскому «Динамо» статусе представителя Словении. Футбольный клуб из Любляны, «Олимпия» ставит себе целью как следует подготовиться к завершающему отрезку сезона, так как возглавляет турнирную таблицу своего национального первенства на текущий момент. У «бело-синих» задача сформулирована несколько проще – «Динамо» просто необходимо войти в игровой ритм, ведь за 10 календарных дней подопечным Алексея Михайличенко предстоит сыграть сразу 6 матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и «Кайратом».