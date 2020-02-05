Динамо Киев
0:0
Олимпия Любляна
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Динамо – Олимпия – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

  • 05.02.2020 16:56
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Динамо – Олимпия – 0:0. LIVE
© ФК Динамо Киев

Товарищеский матч.

Динамо – Олимпия – 0:0

Динамо: Бущан – Миколенко, Кадири, Попов, Кендзера – Сидорчук, Шепелев, Вербич, Дуэлунд, Буяльский – Соль.

Запасные: Бойко, Пиварич, Сирота, Романчук, Мащенко, Шапаренко, Андриевский, Де Пена, Караваев, Сухоручко, Русин.

Олимпия:

Запасные:

Стадион: «Bellis Hotel» (Белек, Турция)

5 мин. Темп встречи нельзя назвать высоким, однако Динамо вполне довольно таким раскладом.

3 мин. Вербич завершил проход по левому флангу чужой штрафной заработанным угловым.

1 мин. Дожди настигли и столичный клуб из Украины. Выдержит ли поле?

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 5-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и словенская «Олимпия». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле «Bellis Hotel», начало в 17:00.

Вице-чемпион Украины свою первую игру во второй части зимнего сбора проведет против находящегося в аналогичном киевскому «Динамо» статусе представителя Словении. Футбольный клуб из Любляны, «Олимпия» ставит себе целью как следует подготовиться к завершающему отрезку сезона, так как возглавляет турнирную таблицу своего национального первенства на текущий момент. У «бело-синих» задача сформулирована несколько проще – «Динамо» просто необходимо войти в игровой ритм, ведь за 10 календарных дней подопечным Алексея Михайличенко предстоит сыграть сразу 6 матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и «Олимпией».

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Источник — Sport.ua

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