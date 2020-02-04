В среду, 5-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Сеннерйюск» из Дании. Встреча пройдет в турецком Белеке на втором учебно-тренировочном сборе горняков, начало в 16.00 по киевскому времени.

Свой второй матч среды «Шахтер» проведет против датского клуба «Сеннерйюск». Датчане были одними из лидеров своего чемпионата середины нулевых и даже стали чемпионами в 2005 году. Однако, последний успех «Сеннерйюска» датирован 2016 годом, когда команда заняла второе место в чемпионате. Сейчас же «Сеннерюйск» выступает более чем скромно, занимая 11-е место, практически потеряв шансы пробиться в первую шестерку.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Сеннерйюск».