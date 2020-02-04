Шахтер — Сеннерйюск. Текстовая трансляция матча

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  • 04.02.2020 18:29
  • 574 просмотра
  • 3 комментария
Шахтер — Сеннерйюск. Текстовая трансляция матча
© shakhtar.com

В среду, 5-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Сеннерйюск» из Дании. Встреча пройдет в турецком Белеке на втором учебно-тренировочном сборе горняков, начало в 16.00 по киевскому времени.

Свой второй матч среды «Шахтер» проведет против датского клуба «Сеннерйюск». Датчане были одними из лидеров своего чемпионата середины нулевых и даже стали чемпионами в 2005 году. Однако, последний успех «Сеннерйюска» датирован 2016 годом, когда команда заняла второе место в чемпионате. Сейчас же «Сеннерюйск» выступает более чем скромно, занимая 11-е место, практически потеряв шансы пробиться в первую шестерку.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Сеннерйюск».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.02.2020 19:14
    0
    Al Zolo, 04.02.2020 19:01
    это 9 команда датской высшей лиги...... можно напомнить как с датчанами киевляне играли?
    А они тут при чем? Та вроде нормально относительно - пару ниче
    Ссылка
    Al Zolo
    Al Zolo, 04.02.2020 19:01
    -2
    Alex86 1, 04.02.2020 18:58
    где они этот усурийск откопали в соперники?
    это 9 команда датской высшей лиги...... можно напомнить как с датчанами киевляне играли?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.02.2020 18:58
    -1
    где они этот усурийск откопали в соперники?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.02.2020 19:14
    0
    Al Zolo, 04.02.2020 19:01
    это 9 команда датской высшей лиги...... можно напомнить как с датчанами киевляне играли?
    А они тут при чем? Та вроде нормально относительно - пару ниче
    Ссылка
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