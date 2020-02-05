Товарищеский матч

«Шахтар» - «Сеннерйюск» - 0:1

Кривцов (30, в свои ворота)

«Шахтар»: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Марлос, Коваленко, Степаненко, Патрик, Тайсон - Мораес

Запас: Шевченко, Бондарь, Маркос, Антонио, Тете, Коноплянка

«Сеннерйюск»: Милитц, Симонсен, Мавромати, Канструп, Гартенманн, Йонсонн, Альбек, Хассан, Бах, Абсалонсен, А. Якобсен

Запас: Олафссон, Фредриксен, Эскесен, Кристиансен, К. Якобсен

51 мин. Марлос здорово заметил открывание в штрафной Исмаили, выполнил классный пас, но защитник плохо обработал мяч.

49 мин. В хорошем состоянии поле. Уже второй матч проводит сегодня здесь Шахтер, был ливень, но луж совсем нет, мяч хорошо стелится по газону.

47 мин. Момент! Тайсон хорошо открылся вблизи линии штрафной и после передачи Марлоса мощно пробил рядом со штангой. Попади - быть голу.

46 мин. Неожиданно завершился первый тайм, игровое преимущество было у Шахтера, но моменты создавали датчане.

ПЕРЕРЫВ!

45 мин. Горняки заперли соперника в его штрафной, но ударов нет.

43 мин. Вновь горняки долго комбинируют на половине соперника.

41 мин. Удалось датчанам задержаться на половине Шахтера, подав два угловых подряд, но дело до угроз воротам не дошло.

39 мин. Кривцов отдал классную передачу в штрафную на ход Болбату, но тот навесил не лучшим образом.

37 мин. Вновь Милитц в игре, на этот раз перехватив мяч после навеса Исмаили.

36 мин. Опасно! Наконец-то удается горнякам после хорошей комбинации пробить в створ, но Милитц отразил удар Тайсона.

34 мин. Вновь игроки Шахтера большими силами расположились на половине соперника.

32 мин. Не сумели датчане реализовать убойные моменты, так горняки сами помогли сопернику открыть счет. Пока все по делу.

30 мин. ГОЛ! После подачи с угловой отметки не дотянулся до мяча Пятов, своего голкипера опередил Кривцов, головой срезав мяч в свои ворота.

29 мин. Исмаили после розыгрыша штрафного пробил мимо дальнего от голкипера угла. Настоящий ливень вновь пошел в Белеке. Такая же погода была и во время первого сегодняшнего матча горняков.

27 мин. Защитник датчан врезал по ногам Коваленко вблизи угла своей штрафной, шанс для шахтера.

25 мин. Патрик со штрафного навесил в направлении Исмаили, но тот не из самой удобной позиции головой пробил неточно.

23 мин. Мораес заработал право на штрафной в метре от боковой линии штрафной соперника.

21 мин. Как же так! Третий голевой момент создают датчане! Вновь контратака, прострел, и опять следует удар выше пустых ворот Шахтера. Не думаю, что Бенфика будет также такой щедрой.

19 мин. Опасно! Тайсон отличной проникающей передачей нашел в штрафной Марлоса, тот прострелил в направлении Коваленко, которого опередил соперник.

17 мин. Довольно компактно защищаются датчане, горняки продолжают искать щели в насыщенной обороне соперника.

15 мин. Неплохо пока выглядит один из аутсайдеров чемпионата Дании, два супермомента не реализовали датчане.

13 мин. Момент! Вновь провалились в обороне горняки, Хассан в контратаке вышел один на один с Пятовым и пробил мимо цели.

11 мин. Фантастика! Прощают датчане Шахтер! Симонсон пробивал с острого угла, мяч попал в Матвиенко и отскочил к Абсалонсену, который с семи метров послал сферу выше пустой рамки.

9 мин. Высоко горняки прессингуют соперника и довольно быстро отбирают мячи.

7 мин. Горняки контролировали мяч уже в штрафной соперника, Марлос опасно пробивал из пределов штрафной, но мяч пролетел в метре от дальней штанги.

5 мин. Практически без центра поля проходит игра, быстро ходит мяч в ногах футболистов.

3 мин. Опасно! А теперь едва не забили датчане, Якобсен накрутил Кривцова, но с острого угла не решился пробить по воротам.

1 мин. Горняки сразу устремились в атаку, мощный удар Тайсона с линии штрафной пришелся в соперника.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 5-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Сеннерйюск» из Дании. Встреча пройдет в турецком Белеке на втором учебно-тренировочном сборе горняков, начало в 16.00 по киевскому времени.

Свой второй матч среды «Шахтер» проведет против датского клуба «Сеннерйюск». Датчане были одними из лидеров своего чемпионата середины нулевых и даже стали чемпионами в 2005 году. Однако, последний успех «Сеннерйюска» датирован 2016 годом, когда команда заняла второе место в чемпионате. Сейчас же «Сеннерюйск» выступает более чем скромно, занимая 11-е место, практически потеряв шансы пробиться в первую шестерку.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Сеннерйюск».