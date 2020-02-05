Шахтер — Сеннерйюск — 0:1. LIVE

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  • 05.02.2020 15:59
  • 5902 просмотра
  • 25 комментариев
Шахтер — Сеннерйюск — 0:1. LIVE
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Товарищеский матч

«Шахтар» - «Сеннерйюск» - 0:1

 Кривцов (30, в свои ворота)

«Шахтар»: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Марлос, Коваленко, Степаненко, Патрик, Тайсон - Мораес

Запас: Шевченко, Бондарь, Маркос, Антонио, Тете, Коноплянка

«Сеннерйюск»: Милитц, Симонсен, Мавромати, Канструп, Гартенманн, Йонсонн, Альбек, Хассан, Бах, Абсалонсен, А. Якобсен

Запас: Олафссон, Фредриксен, Эскесен, Кристиансен, К. Якобсен

 

51 мин. Марлос здорово заметил открывание в штрафной Исмаили, выполнил классный пас, но защитник плохо обработал мяч.

49 мин. В хорошем состоянии поле. Уже второй матч проводит сегодня здесь Шахтер, был ливень, но луж совсем нет, мяч хорошо стелится по газону.

47 мин. Момент! Тайсон хорошо открылся вблизи линии штрафной и после передачи Марлоса мощно пробил рядом со штангой. Попади - быть голу.

46 мин. Неожиданно завершился первый тайм, игровое преимущество было у Шахтера, но моменты создавали датчане.

ПЕРЕРЫВ!

45 мин. Горняки заперли соперника в его штрафной, но ударов нет.

43 мин. Вновь горняки долго комбинируют на половине соперника.

41 мин. Удалось датчанам задержаться на половине Шахтера, подав два угловых подряд, но дело до угроз воротам не дошло.

39 мин. Кривцов отдал классную передачу в штрафную на ход Болбату, но тот навесил не лучшим образом.

37 мин. Вновь Милитц в игре, на этот раз перехватив мяч после навеса Исмаили.

36 мин. Опасно! Наконец-то удается горнякам после хорошей комбинации пробить в створ, но Милитц отразил удар Тайсона.

34 мин. Вновь игроки Шахтера большими силами расположились на половине соперника.

32 мин. Не сумели датчане реализовать убойные моменты, так горняки сами помогли сопернику открыть счет. Пока все по делу.

 30 мин. ГОЛ! После подачи с угловой отметки не дотянулся до мяча Пятов, своего голкипера опередил Кривцов, головой срезав мяч в свои ворота.

29 мин. Исмаили после розыгрыша штрафного пробил мимо дальнего от голкипера угла. Настоящий ливень вновь пошел в Белеке. Такая же погода была и во время первого сегодняшнего матча горняков.

27 мин. Защитник датчан врезал по ногам Коваленко вблизи угла своей штрафной, шанс для шахтера.

25 мин. Патрик со штрафного навесил в направлении Исмаили, но тот не из самой удобной позиции головой пробил неточно.

23 мин. Мораес заработал право на штрафной в метре от боковой линии штрафной соперника.

21 мин. Как же так! Третий голевой момент создают датчане! Вновь контратака, прострел, и опять следует удар выше пустых ворот Шахтера. Не думаю, что Бенфика будет также такой щедрой.

19 мин. Опасно! Тайсон отличной проникающей передачей нашел в штрафной Марлоса, тот прострелил в направлении Коваленко, которого опередил соперник.

17 мин. Довольно компактно защищаются датчане, горняки продолжают искать щели в насыщенной обороне соперника.

15 мин. Неплохо пока выглядит один из аутсайдеров чемпионата Дании, два супермомента не реализовали датчане.

13 мин. Момент!  Вновь провалились в обороне горняки, Хассан в контратаке вышел один на один с Пятовым и пробил мимо цели.

11 мин. Фантастика! Прощают датчане Шахтер! Симонсон пробивал с острого угла, мяч попал в Матвиенко и отскочил к Абсалонсену, который с семи метров послал сферу выше пустой рамки.

9 мин. Высоко горняки прессингуют соперника и довольно быстро отбирают мячи.

7 мин. Горняки контролировали мяч уже в штрафной соперника, Марлос опасно пробивал из пределов штрафной, но мяч пролетел в метре от дальней штанги.

5 мин. Практически без центра поля проходит игра, быстро ходит мяч в ногах футболистов.

3 мин. Опасно! А теперь едва не забили датчане, Якобсен накрутил Кривцова, но с острого угла не решился пробить по воротам.

1 мин. Горняки сразу устремились в атаку, мощный удар Тайсона с линии штрафной пришелся в соперника.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 5-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Сеннерйюск» из Дании. Встреча пройдет в турецком Белеке на втором учебно-тренировочном сборе горняков, начало в 16.00 по киевскому времени.

Свой второй матч среды «Шахтер» проведет против датского клуба «Сеннерйюск». Датчане были одними из лидеров своего чемпионата середины нулевых и даже стали чемпионами в 2005 году. Однако, последний успех «Сеннерйюска» датирован 2016 годом, когда команда заняла второе место в чемпионате. Сейчас же «Сеннерюйск» выступает более чем скромно, занимая 11-е место, практически потеряв шансы пробиться в первую шестерку.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Сеннерйюск».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 05.02.2020 17:09
    0
    Forever_young_13, 05.02.2020 16:58
    Целлофановая леди -бой. А когда ты мне скинешь пруф, что ты прошла тест Айзенка и набрала хотя бы 80 баллов??? Иначе я считаю тебя делириумной имбицилкой.
    А когда ты скинешь пруф? Я тебя уже 100 просил сделать это и каждый раз ты прячешься в кусты
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 05.02.2020 17:05
    +1
    Forever_young_13, 05.02.2020 16:58
    Целлофановая леди -бой. А когда ты мне скинешь пруф, что ты прошла тест Айзенка и набрала хотя бы 80 баллов??? Иначе я считаю тебя делириумной имбицилкой.
    А я тебе когда то говорил сколько я балов набрал ? Варька ты опять пистишь, а ещё за прошлый пистешь не отчиталась
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 05.02.2020 16:58
    -1
    jekаfunny, 05.02.2020 16:28
    Шо , Варя , куда ты сера ускакала ?
    Скинешь наконец мне пруф, что компьютерный гол нарисовал кто то из ДК , или записываем это в твой 476 пистешь?
    ——-
    Только не нало мне кидать ссылки на мнение других болельщиков шахтёра , я с этого уже вчера насмеялся
    Целлофановая леди -бой. А когда ты мне скинешь пруф, что ты прошла тест Айзенка и набрала хотя бы 80 баллов??? Иначе я считаю тебя делириумной имбицилкой.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 16:52
    0
    Виктор Иванов, 05.02.2020 16:50
    Но у клуба 2 футбольных команды (м/ж), 2 гандбольных и 1 хоккейная. Лала лала лалалала
    Неплохо играют, плюс против ветра ещё бегают
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 05.02.2020 16:51
    0
    NM16071, 05.02.2020 16:50
    А як кроти гнобили Динамо, що воно грає із слабкими суперниками, а тут якийсь сруль.... і то 0:1.
    Ты хочешь равняться на передовиков? Твоё право. Пойди ещё с бомжами потусуйся
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 05.02.2020 16:50
    -1
    Trasher311987, 05.02.2020 16:21
    Что то напутал 11 команда. Но хорошо играет
    Но у клуба 2 футбольных команды (м/ж), 2 гандбольных и 1 хоккейная. Лала лала лалалала
    Ссылка
    NM16071
      NM16071, 05.02.2020 16:50
    -1
    Виктор Иванов, 05.02.2020 16:46
    Всем троллям антишахтёроукраинским на низкий старт!
    А як кроти гнобили Динамо, що воно грає із слабкими суперниками, а тут якийсь сруль.... і то 0:1.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 05.02.2020 16:46
    -2
    Всем троллям антишахтёроукраинским на низкий старт!
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 05.02.2020 16:45
    -3
    jekаfunny, 05.02.2020 16:28
    Шо , Варя , куда ты сера ускакала ?
    Скинешь наконец мне пруф, что компьютерный гол нарисовал кто то из ДК , или записываем это в твой 476 пистешь?
    ——-
    Только не нало мне кидать ссылки на мнение других болельщиков шахтёра , я с этого уже вчера насмеялся
    Я вижу что алкогольный делириум повредил твой моцк
    Какие ты хотел явные доказательства, если ИХ УДАЛИЛИ В ОРИГИНАЛЕ из интернета. Осталось видео, ссылку на которое я скидывал. На нём , как я уже писал, внизу видно ссылку на сайт жмурика.
    Я вообще как например можно доказать, что когда ты отсосёшь например у випфишмена как отсосала Моника Левински у Клинтона и проглотишь все следы преступления, а на твоём платье ничего не останется?? Да никак. Так и здесь. Глупо требовать ПРЯМЫЕ доказательства, если они удалены, но когда есть МИЛЛИОН косвенных. По ним можно и доказать виновность, если использовать дедукцию. (Далпайоп, ты хоть понял что я написал своим умом туалетного утёнка )
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 05.02.2020 16:45
    0
    Maccceo Plex Plex, 05.02.2020 16:34
    Вроде тренировка чемпиона, а дырявые недофанаты и тут повылазили) Ох уж не могут без Шахтера и дня прожить))
    не парься, твоя кротопомойка с 17.00 начнет мстить
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
      Maccceo Plex Plex, 05.02.2020 16:34
    -1
    Вроде тренировка чемпиона, а дырявые недофанаты и тут повылазили) Ох уж не могут без Шахтера и дня прожить))
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 05.02.2020 16:28
    -1
    опять шахтёр, сколько можно?
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 05.02.2020 16:28
    -2
    Forever_young_13, 04.02.2020 21:46
    Два говна играют завтра: даунамо против Олимпии. Пусть игроки голубого гавна примут мельдоний, иначе говно из Словении размажет гавно из Киева по асфальту
    Шо , Варя , куда ты сера ускакала ?
    Скинешь наконец мне пруф, что компьютерный гол нарисовал кто то из ДК , или записываем это в твой 476 пистешь?
    ——-
    Только не нало мне кидать ссылки на мнение других болельщиков шахтёра , я с этого уже вчера насмеялся
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 05.02.2020 16:28
    +2
    «Шахтар»: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Малос, Коваленко, Степаненко, Матрик, Тайсон - Мораес
    МАЛОС? МАТРИК? - вы что курите ребят?
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 05.02.2020 16:26
    0
    Al Zolo, 04.02.2020 19:01
    это 9 команда датской высшей лиги...... можно напомнить как с датчанами киевляне играли?
    В при чем тут киевляне ? У кротов типо тебя комплекс какой-то ?
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 16:21
    +1
    Trasher311987, 05.02.2020 16:14
    Тут без иронии. Хороший спарринг. 5 команда Дании
    Что то напутал 11 команда. Но хорошо играет
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 16:17
    0
    Такое прощать не будут в ле
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 16:14
    -4
    Тут без иронии. Хороший спарринг. 5 команда Дании
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.02.2020 22:18
    0
    Forever_young_13, 04.02.2020 21:46
    Два говна играют завтра: даунамо против Олимпии. Пусть игроки голубого гавна примут мельдоний, иначе говно из Словении размажет гавно из Киева по асфальту
    Не забывай, что ублюдкам даунецким тоже через пару дней с Олимпией играть
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 04.02.2020 21:46
    0
    Zport., 04.02.2020 21:36
    Два говна
    Два говна играют завтра: даунамо против Олимпии. Пусть игроки голубого гавна примут мельдоний, иначе говно из Словении размажет гавно из Киева по асфальту
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 05.02.2020 16:28
    +2
    «Шахтар»: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Малос, Коваленко, Степаненко, Матрик, Тайсон - Мораес
    МАЛОС? МАТРИК? - вы что курите ребят?
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 21:39
    +2
    Zport., 04.02.2020 21:36
    Два говна
    Ты про себя и друга своего випфишмана!? Согласен
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.02.2020 18:58
    +2
    где они этот усурийск откопали в соперники?
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 05.02.2020 17:05
    +1
    Forever_young_13, 05.02.2020 16:58
    Целлофановая леди -бой. А когда ты мне скинешь пруф, что ты прошла тест Айзенка и набрала хотя бы 80 баллов??? Иначе я считаю тебя делириумной имбицилкой.
    А я тебе когда то говорил сколько я балов набрал ? Варька ты опять пистишь, а ещё за прошлый пистешь не отчиталась
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 16:21
    +1
    Trasher311987, 05.02.2020 16:14
    Тут без иронии. Хороший спарринг. 5 команда Дании
    Что то напутал 11 команда. Но хорошо играет
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 05.02.2020 17:09
    0
    Forever_young_13, 05.02.2020 16:58
    Целлофановая леди -бой. А когда ты мне скинешь пруф, что ты прошла тест Айзенка и набрала хотя бы 80 баллов??? Иначе я считаю тебя делириумной имбицилкой.
    А когда ты скинешь пруф? Я тебя уже 100 просил сделать это и каждый раз ты прячешься в кусты
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 16:52
    0
    Виктор Иванов, 05.02.2020 16:50
    Но у клуба 2 футбольных команды (м/ж), 2 гандбольных и 1 хоккейная. Лала лала лалалала
    Неплохо играют, плюс против ветра ещё бегают
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 05.02.2020 16:51
    0
    NM16071, 05.02.2020 16:50
    А як кроти гнобили Динамо, що воно грає із слабкими суперниками, а тут якийсь сруль.... і то 0:1.
    Ты хочешь равняться на передовиков? Твоё право. Пойди ещё с бомжами потусуйся
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 05.02.2020 16:45
    0
    Maccceo Plex Plex, 05.02.2020 16:34
    Вроде тренировка чемпиона, а дырявые недофанаты и тут повылазили) Ох уж не могут без Шахтера и дня прожить))
    не парься, твоя кротопомойка с 17.00 начнет мстить
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 05.02.2020 16:26
    0
    Al Zolo, 04.02.2020 19:01
    это 9 команда датской высшей лиги...... можно напомнить как с датчанами киевляне играли?
    В при чем тут киевляне ? У кротов типо тебя комплекс какой-то ?
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 16:17
    0
    Такое прощать не будут в ле
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.02.2020 22:18
    0
    Forever_young_13, 04.02.2020 21:46
    Два говна играют завтра: даунамо против Олимпии. Пусть игроки голубого гавна примут мельдоний, иначе говно из Словении размажет гавно из Киева по асфальту
    Не забывай, что ублюдкам даунецким тоже через пару дней с Олимпией играть
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 04.02.2020 21:46
    0
    Zport., 04.02.2020 21:36
    Два говна
    Два говна играют завтра: даунамо против Олимпии. Пусть игроки голубого гавна примут мельдоний, иначе говно из Словении размажет гавно из Киева по асфальту
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.02.2020 19:14
    0
    Al Zolo, 04.02.2020 19:01
    это 9 команда датской высшей лиги...... можно напомнить как с датчанами киевляне играли?
    А они тут при чем? Та вроде нормально относительно - пару ниче
    Ссылка
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